HAMBURG / ESSEN (ots) - Morgens um halb zehn in Deutschland: JanBöhmermann sitzt live in der Hashtagkonferenz, es klopft an der Türund plötzlich steht Steven Gätjen mit einer GOLDENEN KAMERA für dieKategorie #ViralerClip beim Digital Award im Büro. Da fehlten selbstdem überraschten Jan Böhmermann kurzzeitig die Worte - doch sie kamenschnell wieder: "Ich wollte die GOLDENE KAMERA immer schon haben.It's very good to have, aber die Arbeit bleibt die gleiche. Wenn ichberuflich echte Gefühle zeigen würde, wäre ich gerührt", so derPreisträger.Der begnadete Satiriker und Moderator des "Neo Magazin Royale",Jan Böhmermann (35), ist neben dem TV vor allem in den sozialenNetzwerken zu Hause. Seine Fangemeinde schätzt seine klarenBotschaften auf Twitter, Facebook und in seinen YouTube-Videos.Intelligent, mit beißendem Spott und gnadenloser Offenheit parodierter brillant Klischees und Vorurteile.Besonders ein Video von ihm beeindruckte die Experten-Jury desGOLDENE KAMERA Digital Awards. "Jan Böhmermann rappt sich mit seinenMusikvideos immer wieder an die YouTube-Spitze - und mit "BE DEUTSCH"hat er voll ins Schwarze getroffen. Im Rammstein-Style zeigt dasVideo ein Deutschland, das nicht peinlich ist. Böhmermann hält derNation in der Flüchtlingskrise den Spiegel vor und erinnert daran,dass es ein weiter Weg war bis zur offenen, solidarischen undliberalen Gesellschaft von heute. 'Wir wissen, wozu Arschlochtumführt', lautet die Botschaft an alle Dumpfbacken in der Welt." Dafürgab es heute den GOLDENE KAMERA Digital Award in der Kategorie#ViralerClip.Und eine weitere Entscheidung ist bereits gefallen: Das Publikumhat drei Favoriten zur Wahl der "Beliebtesten Satire-Show"auserkoren. Neben dem "Neo Magazin Royale" (ZDF_neo) gehen die"heute-show" (ZDF) und "Die Anstalt" (ZDF) während der Live-Sendungins Rennen um die begehrte Auszeichnung. Die Zuschauer der GOLDENENKAMERA haben es am 4. März nun per SMS- und Telefon-Voting in derHand, welches Satire-Ensemble am Ende der Sendung die GOLDENE KAMERAin den Händen hält.Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am Samstag, 4. März 2017, in Hamburg statt und wird ab 20.15Uhr live im ZDF übertragen.Am Samstag, 18. Februar 2017, läuft bereits die Roadshow zumGOLDENE KAMERA Digital Award mit Joyce Ilg und Steven Gätjen ab 21:55Uhr in ZDFneo und auf goldenekamera.de.Weitere Informationen zum GOLDENE KAMERA Digital Award finden Sieunter goldenekamera.de/digitalaward.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:facebook.de/GoldeneKameratwitter.com/GoldeneKamera - #GKDA, #GOKAinstagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell