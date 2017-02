GOLDENE KAMERA Digital Award: Freshtorge gewinnt in der Kategorie #Comedy

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

HAMBURG / ESSEN (ots) - Torge Oelrich, den meisten bekannt unterseinem Künstlernamen "Freshtorge", durfte die goldene Trophäe bereitsbeim Dreh in Berlin in der Kategorie #Comedy beim GOLDENE KAMERADigital Award entgegennehmen."Dithmarschen war bisher für seinen Kohl bekannt, nicht für seineComedians. Doch dann kam Freshtorge: Seine weiblichen Alter EgosSandra, Clarissa, Shyenne oder Lexa parodieren schrill und gekonntdie YouTube-Welt der Generation Y. In der 'Torgshow' wird alleskommentiert, was Fremdschäm-Potenzial hat", so die Jury des GOLDENEKAMERA Digital Awards. "Sicher, das Format hat vor über 30 Jahren einHolländer erfunden - aber Rudi Carrell wäre heute bestimmt ein Fanvon Torge Oelrich."Mit seinem YouTube-Kanal "Freshtorge" startete der 28-Jährigebereits 2009 und gehört seitdem mit fast zwei Millionen Abonnenten zuden erfolgreichsten deutschsprachigen Comedians im Web. Jeden"Samstorg" gibt es ein neues Video von ihm. Was man zu sehen bekommt,entscheidet er spontan. "Manchmal schlüpfe ich in eine andere Rolle,manchmal drücke ich einfach nur auf 'rec' und schaue, was passiert."Für seinen ersten Kinofilm wählte er 2015 den Titel "Kartoffelsalat -Nicht fragen!".Seinen erlernten Beruf als Schulsozialarbeiter übte derYouTube-Star bis letztes Jahr noch aus. "Durch mein Auftreten undentsprechende Körpersprache haben die Schüler ganz schnell gemerkt,dass ich nicht als Freshtorge vor ihnen stehe, sondern als Erzieher",so Oelrich. Seine damaligen Grundschullehrer waren plötzlich seineKollegen: "Das war am Anfang schon etwas merkwürdig."Wer wie Freshtorge gerne mal für ein Späßchen zu haben ist, derknüpft sich bei der Preisübergabe auch gleich mal die Moderatorenvor. Was er Lustiges gemacht hat, gibt's am 18.2.2017 ab 21:55 Uhr inZDF neo zu sehen.Der GOLDENE KAMERA Digital Award wird 2017 erstmals in denKategorien #ViralerClip, #Serie, #Reportage, #MusicAct, #Channel und#Comedy vergeben.Zu sehen ist der von Joyce Ilg und Steven Gätjen moderierteGOLDENE KAMERA Digital Award am Samstag, 18. Februar 2017, ab 21:55Uhr in ZDFneo und auf goldenekamera.de.Zu dieser Pressemitteilung gibt es Bildmaterial, welches im Rahmender aktuellen Berichterstattung zum GOLDENE KAMERA Digital Award 2017für redaktionelle Zwecke genutzt werden kann. Sie finden dasBildmaterial unter: http://www.goldenekamera.de/presse/bilder/Weitere Informationen zum GOLDENE KAMERA Digital Award finden Sieunter www.goldenekamera.de/digitalaward.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:www.facebook.de/GoldeneKamerahttp://twitter.com/GoldeneKamera - #GKDA, #GOKAhttp://instagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell