GOLDENE KAMERA Digital Award: DieLochis gewinnen in der Kategorie #MusicAct

Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

Hamburg / Essen (ots) - Die ersten Preisträger des GOLDENE KAMERADigital Awards stehen fest. Heiko und Roman Lochmann, besser bekanntals DieLochis, wurden gestern Abend bei ihrem Konzert in der BerlinerColumbiahalle mit der goldenen Trophäe überrascht. Überreicht wurdeder Preis in der Kategorie #MusicAct von Oma Evelyn, Cousine Rebeccaund YouTube-Kollegin Joyce Ilg. Dafür wurden die Jungs von über 3000kreischenden Fans gefeiert. "Wir sind so krass überwältigt, unsfehlen echt die Worte. Danke an unsere Community, an unsere Familieund unser Team - wir sind stolz und können nicht mehr als Dankesagen", so DieLochis.Die Lochmann-Zwillinge gehören zweifelsohne zu den gefragtestenYouTubern Deutschlands. Ihr Kanal hat über zwei Millionen Abonnentenund die Videos werden nicht selten über 20 Millionen Mal im Monatgeklickt. Neben Songparodien, Kinofilmen und Sketchen schlagen ihreHerzen vor allem für die Musik. Mit ihrem Debütalbum #ZWILLINGkatapultierten sich die Brüder 2016 in Deutschland und Österreich aufPlatz 1 der Albumcharts. Ihre Songs komponieren und schreiben dieStars der "Generation Online" selbst. Aktuell sind DieLochis aufgroßer Konzert-Tournee."Die erstaunlich reifen Zwillinge sind innerhalb von fünf Jahrenzu Idolen für Millionen von deutschen Teenagern aufgestiegen. Siewerden inzwischen als 'die Popstars der digitalen Welt' gefeiert", sodie Jury der GOLDENEN KAMERA Digital Awards. "Sie haben es geschafft,ihren musikalischen Erfolg im Netz auch offline in die großenKonzerthallen zu transportieren. Vor der Kamera dürfen sie noch immerdie crazy Twins sein, hinter der Kamera treffen sie sehr erwachsenihre Entscheidungen, damit die Karriere weiterhin nur einen Wegnimmt: steil nach oben."Die gebürtigen Hessen starteten ihre Karriere mit elf Jahren vomheimischen Kinderzimmer aus. Erste Inspiration holten sie sich vonTokio Hotel. Doch Vorbilder im klassischen Sinne haben DieLochisnicht: "Wir gehen unseren eigenen Weg", sagt Roman. Nach dembestandenen Fachabitur im letzten Jahr bleibt für die Universitäterst mal keine Zeit. "Wir machen weiter unser Ding, leben unserenTraum und tun genau das, was Spaß macht", so Heiko.*Zu dieser Pressemitteilung gibt es Bildmaterial, welches imRahmen der aktuellen Berichterstattung zum GOLDENE KAMERA DigitalAward und mit Nennung des Copyrights genutzt werden kann. Bitteschicken Sie uns dazu eine kurze Mail an presse@goldenekamera.de.Der GOLDENE KAMERA Digital Award wird 2017 erstmals in denKategorien #ViralerClip, #Serie, #Reportage, #MusicAct, #Channel und#Comedy vergeben.Zu sehen ist der GOLDENE KAMERA Digital Award am Samstag, 18.Februar 2017, ab 21:55 Uhr in ZDFneo und auf goldenekamera.de.Weitere Informationen zum GOLDENE KAMERA Digital Award finden Sieunter goldenekamera.de/digitalaward.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:facebook.de/GoldeneKameratwitter.com/GoldeneKamera - #GKDAinstagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell