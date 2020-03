Die GOLDENE KAMERA 2020 wird auf November verschoben

Finanztrends Video zu Goldpreis



Essen/Berlin (ots) - Die für den 21. März 2020 geplante GOLDENE KAMERA wirdwegen einer möglichen Gefährdung durch das Coronavirus verschoben. Die FUNKEMEDIENGRUPPE hat diese Entscheidung auf Grundlage der Risikobewertung vonGroßveranstaltungen des Robert-Koch-Instituts und der Empfehlungen desKrisenstabs der Bundesregierung in Abstimmung mit dem ZDF und den Partnern derVeranstaltung getroffen."Wir haben uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschieden", sagt AndreasSchoo, Geschäftsführer der FUNKE MEDIENGRUPPE. "Angesichts der sich täglichändernden und beschleunigenden Entwicklung mussten wir aber so handeln, denn anerster Stelle steht die Gesundheit unserer Gäste, der Partner, des Publikumssowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gemeinsam mit dem ZDF alsausstrahlendem Sender und dem Flughafen Tempelhof als Veranstaltungsort habenwir uns mit dem 12. November 2020 bereits auf einen Ausweichtermin verständigt.Wir wollen unseren Preisträgerinnen und Preisträgern einen würdigen Rahmenbereiten und mit all unseren Gästen eine glanzvolle Gala feiern."Alle aktuellen Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch unterwww.goldenekamera.de.Pressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118758/4539910OTS: GOLDENE KAMERAOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell