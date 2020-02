Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

ESSEN/BERLIN (ots) - Seit ihrem Schauspieldebüt 1968 begeistert Iris Berben dieMenschen mit ihrer Arbeit. Sie brilliert in den verschiedensten Rollen - imFernsehen, im Kino und auf Bühnen. Ob als ungarische Gräfin in "Das Zeugenhaus",als Pionierin deutscher TV-Ermittlerinnen in der Erfolgs-Serie "Rosa Roth" oderim Drama "Hanne", in dem Berben im vergangenen Jahr eine frisch pensionierteChefsekretärin spielt, die nach einem beängstigenden medizinischen Fund nichtweiß, wie viel Zeit ihr noch bleibt. Als "Die Protokollantin" fesselt sie dieZuschauer und nimmt sie mit in den abgründigen Strudel aus Gewalt undVerbrechen. Auch historischen Frauen-Figuren wie Cosima Wagner in "DerWagner-Clan. Eine Familiengeschichte" oder Bertha Krupp in "Krupp - Einedeutsche Familie" haucht sie neues Leben ein."Iris Berben zeigt sich in all ihren Charakterrollen extrem vielschichtig. IhreRollenauswahl besticht durch Neugier, Mut, Provokation - und zeigt jedes Malaufs Neue ihre unbändige und pure Lust an der Schauspielerei. Sie ist eine derWegbereiterinnen für starke, weibliche Hauptrollen", so die Redaktion derGOLDENEN KAMERA. "Auch abseits ihrer Branche nutzt sie ihre Stimme. Seit vielenJahren setzt Iris Berben sich lautstark und konsequent für Toleranz unddemokratische Grundwerte ein - und gegen jegliche Form von Rechtsextremismus.Einfach eine bewundernswerte Frau!"Mehrfach ausgezeichnet für sowohl ihre schauspielerische Leistung als auch fürihr couragiertes Engagement scheint es für Iris Berben nur ein Ansporn zu sein,weiter ihre Stimme zu erheben - vor der Kamera und auf dem gesellschaftlichenParkett.Den Preis als "Beste Schauspielerin" wird Iris Berben persönlich in Berlin inEmpfang nehmen.Die Verleihung der GOLDENEN KAMERA findet am 21. März 2020 in Berlin statt undwird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.Im September 2020 wird dann in Berlin erneut der YouTube GOLDENE KAMERA DigitalAward verliehen.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch unterwww.goldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:www.youtube.com/c/YouTubeGOLDENEKAMERADigitalAwardwww.facebook.de/GoldeneKamerawww.twitter.com/GoldeneKamerawww.instagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/118758/4532126OTS: GOLDENE KAMERAOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell