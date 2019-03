Finanztrends Video zu Goldpreis



ESSEN (ots) - Im vergangenen Jahr hat PUR das 16. Albumherausgebracht. "Zwischen den Welten" startete wie alle Alben zuvorsofort durch. Seit mehr als drei Jahrzehnten und mit fast zehnMillionen verkauften Tonträgern gehören die Musiker um FrontmannHartmut Engler damit zu den erfolgreichsten Bands Deutschlands."Mit ihrer unverkennbaren Mischung aus deutschsprachigem Rock, Popund Schlager schaffen sie wahre Hymnen, deren authentische Texte ihreFans seit Jahrzehnten begeistern und zum Mitsingen inspirieren",begründet die Redaktion der GOLDENEN KAMERA ihre Entscheidung. "PURbleibt sich selbst treu, ohne aber den Schritt in die Moderne zuverpassen. Viele ihrer Songs drehen sich um Themen, die das wahreLeben betreffen. Ob voller Gefühl, voller Energie oder ein wenigsentimental - PUR schafft vor allem auf den Konzerten Momente, dievielen ewig in Erinnerung bleiben."Mit dem aktuellen Album nimmt PUR seine Fans mit auf die Reisezwischen den Welten, einem Perspektivwechsel durch Reisen, Bücher,Gespräche und Erlebnisse. "Es geht um den Blick auf die Welt, darum,Toleranz und Verständnis zu entwickeln für vieles auf der Welt, dasuns zunächst fremd erscheint", erklärt Hartmut Engler. Gerade ersthaben sie vor ausverkauften Arenen gespielt und im Sommer geht es mitgroßer Open-Air-Tour weiter.Doch zuvor wird PUR den Preis persönlich in Berlin entgegennehmenund ihren Hit "Zu Ende träumen" live auf der Show-Bühne performen.Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am 30. März 2019 in Berlin statt und wird ab 20.15 Uhr live imZDF übertragen.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:www.facebook.de/GoldeneKamerawww.twitter.com/GoldeneKamera - #GOLDENEKAMERAwww.instagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell