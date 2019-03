GOLDENE KAMERA 2019: Nominierungen für diese sechs Schauspielerinnen und Schauspieler

Finanztrends Video zu Goldpreis



Essen (ots) - Die elfköpfige Jury der GOLDENEN KAMERA 2019 hatjeweils drei bekannte TV-Gesichter für die Kategorien "BesteSchauspielerin" und "Bester Schauspieler" benannt.Die Nominierten in der Kategorie "Beste Schauspielerin" sind:- Paula Beer ("Bad Banks", ZDF/Arte) Jurybegründung: "Grenzentesten, das System und sich selbst für den Erfolg ausbeuten:Paula Beer ist als coole Bankerin erschreckend überzeugend.Gleichzeitig verkörpert sie glaubhaft die verletzliche, jungeFrau, die ihren Platz in der realen Welt noch nicht gefundenhat, Panikattacken inklusive."- Anna Schudt ("Aufbruch in die Freiheit", ZDF) Jurybegründung:"In dem Drama spielt sie eine Metzgersfrau, die in den 70ern aufder Suche nach mehr Selbstbestimmung ist. Fein nuanciert, dazumit großer, uneitler Spielfreude verleiht Anna Schudt dieserAchterbahn der Gefühle bewundernswerte Authentizität."- Rosalie Thomass ("Rufmord", Arte) Jurybegründung: "In diesemMobbingdrama wird das Leben einer Lehrerin zu einer einzigenDemütigung. Großartig spielt sich Rosalie Thomass dabei durchalle denkbaren Gefühlswelten: Verzweiflung, Hass, Ohnmacht undHilflosigkeit. Sie wirkt dabei immer absolut glaubwürdig."Die Nominierten in der Kategorie "Bester Schauspieler" sind:- Nicholas Ofczarek ("Der Pass", Sky) Jurybegründung: "Wie keinanderer verkörpert Nicholas Ofczarek den desillusioniertenösterreichischen Polizisten, der seine Seele längst verlorenglaubt. Wie er sich seinen Abgründen mit Wucht und grimmigemHumor entgegenstemmt, ist eine Offenbarung an Schauspielkönnen."- Albrecht Schuch ("Der Polizist und das Mädchen", ZDF; "Kruso",Das Erste) Jurybegründung: "Ob als Polizist, der einfallsreichmordet, oder als DDR-Hippie in 'Kruso': Anscheinend mühelosverschmilzt Albrecht Schuch mit den Charakteren und zieht dieZuschauer mit seiner faszinierenden Vielschichtigkeit in seinenBann."- Jörg Schüttauf ("Macht euch keine Sorgen", Das Erste)Jurybegründung: "Das Grauen des Vaters, als er erfährt, dasssein Sohn für den IS kämpft, ist tief in sein Gesichteingegraben: Jörg Schüttauf spielt diesen Familienvater, derverstehen, verzeihen und seinen Sohn retten will, soeindringlich wie verletzlich und facettenreich."Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am 30. März 2019 in Berlin statt und wird ab 20.15 Uhr live imZDF übertragen.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch unterwww.goldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:www.facebook.de/GoldeneKamerawww.twitter.com/GoldeneKamera - #GOLDENEKAMERAwww.instagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell