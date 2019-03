Finanztrends Video zu Goldpreis



Essen (ots) - Als George Ezra im Alter von 13 Jahren als Sängereiner Coverband auf der Bühne stand, wusste er: Ich will Musikerwerden. Als er 18 Jahre war, bekam er den ersten Plattenvertragangeboten. Gleich seine erste Single "Budapest" erreichte inDeutschland und Österreich Gold-Status. Es schien, als würde derNewcomer vom eigenen Erfolg überholt. Wie auch beim ersten Album ließGeorge Ezra sich für das zweite Album "Staying at Tamara's" vonseinen Reisen inspirieren. Er verbrachte mehrere Wochen in einerprivaten Unterkunft in Barcelona und verarbeitete all seine Eindrückein der Musik. Seine Hit-Singles "Paradise", "Shotgun" und "Hold myGirl" laufen seitdem im Radio rauf und runter.Gerade erst holte er sich den begehrten Brit Award als Besterbritischer Solokünstler und wurde von einem Magazin als einer der 30einflussreichsten Menschen unter 30 im Bereich Entertainment inEuropa gekürt."Wenn man George Ezras unglaubliche Bass-Bariton-Stimme hört, magman nicht glauben, dass er gerade mal 25 Jahre alt ist. MitLeichtigkeit mischt der Songwriter verschiedene Genres wie Pop, Bluesund Country. Melancholische Balladen beherrscht er ebenso wietanzbare Sounds. Mit seinen Songs erzählt er einfach wunderbareGeschichten", begründet die Redaktion der GOLDENEN KAMERA ihreEntscheidung. "George Ezra zählt zu den größten Senkrechtstarternseiner Heimat. Top-Ten-Plätze in den Charts scheint er abonniert zuhaben und das Abschluss-Konzert seiner Tour im letzten Jahr spielteer in der ausverkauften Wembley Arena. Von diesem jungen Mann werdenwir noch viel hören!"George Ezra wird den Preis persönlich in Berlin entgegennehmen undseinen Hit "Shotgun" live auf der Show-Bühne performen, ehe er imFrühjahr auf seiner Tour auch in großen, deutschen Arenen auftretenwird.Die Verleihung der GOLDENEN KAMERA findet am 30. März 2019 inBerlin statt und wird ab 20.15 Uhr live im ZDF übertragen.Pressebilder vom Roten Teppich, aus der Verleihung und von allenPreisträgerinnen und Preisträgern stehen Ihnen im Anschluss an dieVeranstaltung unter https://www.goldenekamera.de/presse/bilder/ zumDownload bereit. Die Website wird laufend aktualisiert.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.