Hamburg / Essen (ots) - Die Jury der GOLDENEN KAMERA 2017 (u.a.mit Carolin Kebekus, Heike Makatsch, Friedemann Fromm, Johannes B.Kerner, Wotan Wilke Möhring sowie den FUNKE-Chefredakteuren ChristianHellmann und Jörg Quoos) hat sehr lange diskutiert, wer es in derKategorie "Bester deutscher Mehrteiler/Miniserie" unter die letztendrei schafft. Das Angebot im letzten TV-Jahr war groß und sehrvielfältig. Doch nun hat die Expertenrunde sich festgelegt.In der Kategorie "Bester deutscher Mehrteiler/Miniserie" treten indiesem Jahr folgende Produktionen an: Im Dreiteiler "Ku'damm 56"(ZDF) sucht Tanzschulchefin Caterina Schöllack (Claudia Michelsen)für ihre Töchter gute Partien. "Treffliche Charakterisierung derNachkriegszeit zwischen altem Beharren und Aufbruchstimmung.Großartige Kostüme und Ausstattung", so die Jury.Im Fünfteiler "Morgen hör ich auf" (ZDF) mutiert der AntiheldJochen Lehmann (Bastian Pastewka) vom Spießer zum Geldfälscher. DieJury meint: "Unterhaltsam, spannend, in moderner Bildspracheumgesetzt. Brillantes Experiment, Pastewka in einer ernsten Rolle zuzeigen."Im Vierteiler "Mörderisches Tal - Pregau" (ARD) geht es um einDorf, zwei böse Familien und einen Polizisten, der einen fatalenTeufelskreis aus Sex, Tod und Gewalt auslöst. "Verstörend, fesselnd,voll morbidem Charme. Kompromisslos wird die Spannung bis zumüberraschenden Finale gehalten", urteilt die Jury.Wer sich Anfang März über den Preis freuen kann, erfahren dieNominierten erst während der feierlichen Verleihung.Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am Samstag, 4. März 2017, in Hamburg statt und wird ab 20.15Uhr live im ZDF übertragen.Am Samstag, 18. Februar 2017, läuft bereits die Roadshow mit derVerleihung der GOLDENE KAMERA Digital Awards, moderiert von Joyce Ilgund Steven Gätjen ab 21:55 Uhr in ZDFneo und auf goldenekamera.de.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.