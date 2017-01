Hamburg / Essen (ots) - Die Jury der GOLDENEN KAMERA 2017 (u.a.mit Carolin Kebekus, Heike Makatsch, Friedemann Fromm, Johannes B.Kerner, Wotan Wilke Möhring sowie den FUNKE-Chefredakteuren ChristianHellmann und Jörg Quoos) hat in den vergangenen Wochen fleißig Filmegeschaut. Nun haben sich die Jurymitglieder in geheimer Wahlentschieden, welche drei Nominierten ins Rennen um die goldeneTrophäe gehen.In der Kategorie "Bester deutscher Fernsehfilm" treten in diesemJahr ein Thriller, ein Drama und ein Krimi gegeneinander an. In "Aufkurze Distanz" (Das Erste, Regie: Philipp Kadelbach) sind TomSchilling und Edin Hasanovic Gegenspieler im brutalen Milieu derWettmafia. Die Jury sagt: "Ungemein dichter Thriller um Gewalt,Verrat, Freundschaft. Großartiges Tempo, hohe Spannung." ImObdachlosendrama "Ein Teil von uns" (Das Erste, Regie: NicoleWeegmann) spielen Brigitte Hobmeier und Jutta Hoffmann Tochter undMutter. "Hochemotionaler Film um Liebe, Schuld und Scham. DieAusweglosigkeit geht an die Nieren", so die Jury. In "Zielfahnder:Flucht in die Karpaten" (Das Erste, Regie: Dominik Graf) jagen RonaldZehrfeld und Ulrike C. Tscharre einen Ausbrecher. Die Jury: "DerKrimi entwickelt unheimlichen Druck. Mit der Story weit über dieGrenzen zu gehen ist mutig und modern."Welches Film-Ensemble sich auf der Bühne über den Preis freuenkann, erfährt auch die Jury erst während der feierlichen Verleihung.Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am Samstag, 4. März 2017, in Hamburg statt und wird ab 20.15Uhr live im ZDF übertragen.Am Samstag, 18. Februar 2017, läuft bereits die Roadshow zumGOLDENE KAMERA Digital Award mit Joyce Ilg und Steven Gätjen ab 21:55Uhr in ZDFneo und auf goldenekamera.de.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:facebook.de/GoldeneKameratwitter.com/GoldeneKamera - #GOKA, #GKDAinstagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell