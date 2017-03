Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

Hamburg/ Essen (ots) - Hollywood-Star Nicole Kidman kommt morgennach Hamburg, um ihre GOLDENE KAMERA in der Kategorie "BesteSchauspielerin International" persönlich in Empfang zu nehmen.Zuschauer weltweit wurden auf die Schauspielerin aufmerksam, als sie1989 die Hauptrolle im australischen Thriller "Todesstille" übernahm.Seitdem wird Kidman von Kritikern und dem Publikum für ihren Mut,ungewöhnliche Rollen anzunehmen und für ihre große Vielseitigkeitverehrt. 2002 bekam sie die erste Oscar-Nominierung für ihre Rolle indem innovativen Musical-Filmdrama "Moulin Rouge!" von Baz Luhrmann.2003 gewann sie schließlich einen Oscar, einen Golden Globe Award,den BAFTA Award sowie den Silbernen Bären für ihre Rolle in "TheHours".Aktuell ist Nicole Kidman im Film "Lion" als "Sue" zu sehen. Siehat die Rolle einer Frau übernommen, die den fünfjährigen "Saroo" -gespielt von Dev Patel - adoptiert, als dieser seine Familie inIndien verliert. Kidman wurde bereits mehrfach für diese Rollenominiert, gerade erst als "Beste Nebendarstellerin" für den Oscar.Einige ihrer nächsten Projekte sind der Sophia Coppola-Film "DieVerführten" sowie "The Killing of the Sacred Deer" und "How To TalkTo Girls At Parties." Auch die HBO-Serie "Big Little Lies", die sieselbst produziert, wird bald in Deutschland auf SKY zu sehen sein."Nicole Kidman vermag in einer Minute auf der Leinwand ihr ganzes,fulminantes Können abzurufen. Sie wandelt in der Gefühlswelt zwischenzerbrechlich und unterkühlt, ekstatische Emotionen weichen stillenTränen. In ihrem Spiel scheint alles wahrhaftig. In ihrerRollenauswahl ist sie so spontan wie unberechenbar", so die GOLDENEKAMERA. "Nicole Kidman hat es mit harter Arbeit und unglaublicherLeidenschaft vom schüchternen Mädchen aus Down Under in die ersteLiga Hollywoods geschafft."Im Januar 2006 wurde Kidman für ihre Dienste in ihrem HeimatlandAustralien ausgezeichnet. Ihr wurde der "Companion of the Order ofAustralia" verliehen. Nicole Kidman engagiert sich seit vielen Jahrenals Botschafterin für den "United Nations Development Fund for Women"sowie der "UN Women". Diese macht es sich zum Ziel, Frauen undGleichberechtigung zu fördern sowie auf Menschenrechtsverletzungenaufmerksam zu machen. Und zusammen mit ihrem Ehemann Keith Urban hatsie bereits Millionen von Spendengeldern gesammelt, um das Women'sCancer Programm zu unterstützen.Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am Samstag, 4. März 2017, in Hamburg statt und wird ab 20.15Uhr live im ZDF übertragen. Ab 19:25 Uhr zeigt das ZDF bereits"GOLDENE KAMERA - Die 20 größten Momente" und Berichte vom RotenTeppich. Der Livestream vom Roten Teppich startet um 18.00 Uhr aufgoldenekamera.de.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:facebook.de/GoldeneKameratwitter.com/GoldeneKamera - #gokainstagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell