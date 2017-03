GOLDENE KAMERA 2017: Jane Fonda wird für ihr Lebenswerk geehrt

Hamburg / Essen (ots) - Für Generationen von Menschen ist diezweifache Oscar-Gewinnerin eine Ikone, die nicht nur im Film,Fernsehen und auf der Bühne brilliert, sondern sich auch unermüdlichpolitisch engagiert und Menschen weltweit inspiriert. Jane Fondadenkt überhaupt nicht daran, es ruhiger angehen zu lassen. Am 4. Märzwird der Leinwand-Star mit der GOLDENEN KAMERA in der Kategorie"Lebenswerk International" geehrt und kommt dafür nach Hamburg. AlsDarstellerin starker Frauenfiguren gehört sie seit Jahrzehnten inHollywood zur ersten Wahl.Obwohl ihr die Schauspielerei im Blut lag versuchte Jane Fonda ihrGlück zunächst als Journalistin, studierte Malerei und lernteKlavier. Kein geringerer als Lee Strasberg, Gründer der legendärenNew Yorker Schauspielschule, weckte ihre Leidenschaft und den Mut fürdas Spiel vor der Kamera. 1971 gewann Jane Fonda ihren ersten Oscarfür die Rolle als Prostituierte in dem Film "Klute". Nur sieben Jahrespäter brachte ihr "Coming Home - Sie kehren heim" zum zweiten Maldie begehrte Auszeichnung. In dem Film "Am Goldenen See" stand sie1981 das einzige Mal zusammen mit ihrem Vater Henry Fonda vor derKamera. Für dieses Melodram nahm Fonda stellvertretend für ihrenkranken Vater den Oscar entgegen. Sie glänzte in vielen weiterenProduktionen, darunter Werke wie "Warum eigentlich... bringen wir denChef nicht um?", "Das Rollover-Komplott" und "The Dollmaker". Nebenihrer schauspielerischen Tätigkeit übernahm Fonda ebenfalls dieProduzentenrolle für zahlreiche Film- und TV-Projekte.Ganze 15 Jahre pausierte die Stil-Ikone danach von der Leinwand.In dieser Zeit widmete sie sich ihrer Biografie "My Life so Far", dienach dem Erscheinen die Bestsellerlisten anführte. Auch ihrFitness-Imperium baute sie aus. Über 20 DVDs produzierte sie, von derersten verkaufte Fonda über 17 Millionen Exemplare. 2005 übernahm dieSchauspielerin an der Seite von Jennifer Lopez die Rolle der bösenSchwiegermutter im Film "Das Schwieger-Monster", der ein echterBlockbuster wurde. 2015 startete Jane Fonda als "Grace" in derUS-Comedyserie "Grace and Frankie".Seit den 60er Jahren nutzt Jane Fonda die mediale Aufmerksamkeit,um öffentlich für Frieden und Feminismus zu kämpfen. Ganz besondersam Herzen liegt es ihr jedoch, Jugendlichen einen guten Start insLeben zu ermöglichen. "Ich hatte selbst eine schwierige Jugend,deshalb setze ich mich für sie ein. Vielleicht lernen sie dadurchfrüher, was ich erst später im Leben erfahren habe", so Fonda."Jane Fonda hat bis heute die unverkennbare Gabe, sich immerwieder neu zu erfinden. Sie überzeugt ihr Publikum auf der Leinwandund dem Bildschirm mit ihrer unverblümten Art und ihrer enormenWandlungsfähigkeit", so die GOLDENE KAMERA. "Auch abseits der Kamerastritt Jane Fonda voller Leidenschaft ins Rampenlicht. Gerade dann,wenn es um die Würde des Alters und die Rechte von Frauen auf derganzen Welt geht. Sie ist zweifelsohne eine der wichtigsten StimmenHollywoods!"Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am Samstag, 4. März 2017, in Hamburg statt und wird ab 20.15Uhr live im ZDF übertragen. Ab 19:25 Uhr zeigt das ZDF bereits"GOLDENE KAMERA - Die 20 größten Momente" und Berichte vom RotenTeppich.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:www.facebook.de/GoldeneKamerawww.twitter.com/GoldeneKamera - #gokawww.instagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell