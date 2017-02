Weitere Suchergebnisse zu "Algold Resources":

HAMBURG / ESSEN (ots) - Der britische Superstar Ed Sheeran hatsich nach einjähriger Pause fulminant zurückgemeldet. Aktuell sorgenseine Songs "Castle On The Hill" und "Shape Of You" aus dem neuenAlbum "÷" ("Divide", Warner Music) für einen Rekord nach dem anderen.Mit der Veröffentlichung schreibt der mehrfache GRAMMY-, BRIT Awards-und ECHO-Gewinner Geschichte: Mehr als acht Millionen Streamsweltweit zählte "Shape Of You" in den ersten 24 Stunden nachVeröffentlichung auf Spotify. Damit entthronte er sogar Adeles"Hello" von der Spitze. In mehr als 130 Ländern steht Ed Sheeran ander Spitze der Charts.Wie gut, dass sein Kindheitstraum, Lokführer zu werden, sich nichterfüllt hat. Im Alter von vier Jahren singt der gebürtige Britebereits die Songs von Bob Dylan und Van Morrison in der elterlichenWohnung nach. Mit elf Jahren entdeckt er das Gitarrenspiel für sich.Schnell merkt der talentierte Musiker, dass Schülerbands nicht soseins sind, sondern seine Leidenschaft dem Schreiben eigener Songsgilt. 2008 zieht er nach London und macht sich schnell zum Geheimtippder dortigen Indie-Szene. Er stellt ein kleines Programm zusammen undzieht durch die Clubs und Kneipen, allein 2009 gibt er über 300Konzerte.Und dann ist eines Tages Sir Elton John am Telefon. "Wenn einerwie er dich plötzlich unangekündigt anruft, weißt du erst mal garnicht, was du sagen sollst. Ich fand das einfach nur abgefahren, dasssich Elton John meine Musik anhört", erinnert sich Sheeran. Erentwickelt seinen Stil weiter, kombiniert seine Songs mit Elementenaus Folk, Hip Hop und Pop. 2010 zieht es ihn nach Los Angeles. Dortangekommen bietet ihm kein Geringerer als Jamie Foxx die Couch zumSchlafen an. Dann kommt endlich der erste große Plattenvertrag mitAtlantic Records. Mit seinem Debütalbum "+" katapultiert er sich 2012sofort an die Spitze der UK-Charts und verkauft eine Million Platten."Ed Sheeran ist ein wahres Multitalent. Er rockt die Bühne,berührt mit wunderschönen Soul-Balladen, rappt mit den Größen derBranche - in ihm vereinen sich nahezu alle musikalischen Facetten. Erschafft es allein mit seiner Stimme, der Gitarre und dem Loop Pedalseine Fans in sämtliche Gefühlswelten eintauchen zu lassen. EdSheerans Musik kommt von Herzen, und das spürt man in jedem einzelnenSong", so die GOLDENE KAMERA. "Er ist und bleibt einfach ein Mann derSuperlative!" Bis heute hat er weltweit 23 Millionen Alben verkauftund kann über neun Milliarden Streams für sein gesamtes Repertoireverzeichnen. Auch war er der erste Solo-Künstler überhaupt, der andrei aufeinander folgenden Abenden im Wembley Stadion vor über240.000 Besuchern auftrat.Ende März kommt Ed Sheeran für fünf Konzerte nach Deutschland.Doch zuvor kommt er am 4. März nach Hamburg, um persönlich dieGOLDENE KAMERA in der Kategorie "Beste Musik International" inEmpfang zu nehmen.Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am Samstag, 4. März 2017, in Hamburg statt und wird ab 20.15Uhr live im ZDF übertragen.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:facebook.de/GoldeneKameratwitter.com/GoldeneKamera - #gokainstagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell