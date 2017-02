Hamburg / Essen (ots) - In der Kategorie "Beste Information"werden in diesem Jahr stellvertretend für ihre Redaktionen zwei"Anchor-Women" und ein "Anchor-Man" mit der GOLDENEN KAMERAausgezeichnet. Nachrichtenformate, die für Qualität und Kontinuitätstehen, die Sachlichkeit mit höchster Beliebtheit vereinen. Und dienur eines wollen und tun: ausgewogen, umfassend und zuverlässiginformieren. Caren Miosga ("Tagesthemen"), Marietta Slomka("heute-journal") und Peter Kloeppel ("RTL Aktuell") werden den Preisin Hamburg in Empfang nehmen."Wohl noch nie stand der Journalismus so unter Beschuss wie 2016.In Zeiten, in denen 'Fake News', 'alternative Fakten' und'postfaktisch' zunehmend Analyse, Aufklärung und Suche nach Wahrheitzu überschatten drohen, wollen wir die Redaktionen der dreimeistgesehenen Nachrichtenformate und ihre Präsentatoren auszeichnen,die deutlich machen: Journalismus ist nicht Teil des Problems, guterJournalismus ist Teil der Lösung. Ausgezeichnet werden Redaktionenund ihre Gesichter, die uns seit langer Zeit auch in stürmischenZeiten mit großer Gelassenheit, hoher analytischer Kraft und nienachlassender Verlässlichkeit informieren", so die GOLDENE KAMERA."Die immer daran arbeiten, auch die kompliziertesten Sachverhalte inverständliche Sprache und Bilder zu 'übersetzen'."Einen ausführlichen Artikel hierzu finden Sie heute auch in denTageszeitungen der FUNKE MEDIENGRUPPE und auf goldenekamera.de.Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am Samstag, 4. März 2017, in Hamburg statt und wird ab 20.15Uhr live im ZDF übertragen.Weitere Informationen zur GOLDENEN KAMERA finden Sie auch untergoldenekamera.de.Die GOLDENE KAMERA jederzeit im Netz:www.facebook.de/GoldeneKamerawww.twitter.com/GoldeneKamera - #gokawww.instagram.com/goldenekameraPressekontakt:Jutta RottmannPressekontakt GOLDENE KAMERATel.: +49 (0) 30 45 087 54 500E-Mail: presse@goldenekamera.deOriginal-Content von: GOLDENE KAMERA, übermittelt durch news aktuell