Hamburg / Essen (ots) - TV-Legende Dieter Thomas Heck wird am 4.März mit der GOLDENEN KAMERA für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Dasgab die FUNKE MEDIENGRUPPE heute in Hamburg bekannt.Jahrzehnte lang präsentierte Heck die größten SchlagersendungenDeutschlands. Markant dabei seine Stimme und seine Leidenschaft fürsschnelle Sprechen. Dabei versuchte Heck sein Glück zunächst alsSänger, trat 1959 in Peter Frankenfelds Talentshow auf und 1961 beimVorentscheid des Grand Prix Eurovision de la Chanson. Bei einemRadio-Interview, in dem er eigentlich als Gast geladen war, nahm erdem Moderator das Gespräch aus der Hand - und bekam daraufhin einAngebot, selber auf Sendung zu gehen. Nach Stationen bei RadioLuxemburg und der Europawelle Saar wurde 1969 das ZDF auf sein Talentaufmerksam und die legendäre "ZDF Hitparade" wurde aus der Taufegehoben. Die Show, die Dieter Thomas Heck bis 1984 sage und schreibe183 Mal moderierte - und dem deutschen Schlager den wohl größten Boombescherte. Sein legendärer Satz "Hier ist Berlin" klingt garantiertnoch so manchem Zuschauer im Ohr.Doch auch weiteren Formaten drückte der schlagfertige Moderatorseinen Stempel auf. Fast 40 Jahre stand er maßgeblich für großartigeUnterhaltung im deutschen Fernsehen. Der gebürtige Norddeutsche warauthentisch und lebte für das, was er den Menschen präsentierte. Mitder Quizshow "Die Pyramide" oder der großen Samstagabend-Show"Melodien für Millionen" begeisterte er Groß und Klein vor denBildschirmen. "Deutschlands Schnellsprecher Nr.1" nutzte seinePräsenz auf den Bildschirmen auch gerne, um Millionen für soziale undwohltätige Zwecke einzusammeln. Nach fast 40 Jahren verabschiedetesich der große Moderator von der Showbühne und seinem Publikum. Heutelebt Dieter Thomas Heck mit seiner Frau Ragnhild in Spanien."Seine außergewöhnlichen Fähigkeiten haben die deutscheUnterhaltung über Jahrzehnte entscheidend geprägt. Dieter Thomas Heckschaffte es mit seinen Sendungen, das Publikum über die Generationenhinweg vor den Bildschirmen und in den Studios zu begeistern", so dieGOLDENE KAMERA. "In dieser Rolle hat er sich immer für die deutscheMusik stark gemacht. Vor allem der deutsche Schlager war für DieterThomas Heck immer eine Herzensangelegenheit - und ist es heute noch."Dafür erhält er in diesem Jahr die GOLDENE KAMERA für seinLebenswerk.Die von Steven Gätjen moderierte Verleihung der GOLDENEN KAMERAfindet am Samstag, 4. März 2017, in Hamburg statt und wird ab 20.15Uhr live im ZDF übertragen.