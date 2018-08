DER GOLDENE COMPUTER 2018: COMPUTER BILD zeichnet Technik aus, die Menschen hilft

Hamburg (ots) - Moderatorin Barbara Schöneberger präsentierte dieGewinner der COMPUTER BILD-Leserwahl, darunter Samsung, Google undTelekom / "Innovation Award" der Redaktion geht an AsusCOMPUTER BILD, Europas meistverkaufte Computerzeitschrift, hatheute die innovativsten Ideen, die besten Geräte und diepraktischsten Alltagshelfer der Technikwelt im Axel-Springer-Haus inBerlin mit dem GOLDENEN COMPUTER 2018 ausgezeichnet. ModeratorinBarbara Schöneberger präsentierte unter dem Motto "Technik, dieMenschen hilft" rund 200 Gästen aus der Technik- undUnterhaltungselektronikbranche hilfreiche Gadgets wie eine Maske, dieden Schlaf optimiert. In insgesamt zwölf Kategorien stimmten dieLeser von COMPUTER BILD im Vorfeld über ihre Favoriten ab, daruntererstmals für "Software, Apps und Services" und "New Mobility", denGoogle für Google Maps mit AR-Navigation gewann. Der Innovationspreisder Redaktion ging an Asus für die Fitnessuhr VivoWatch BP.Dirk Kuchel, Chefredakteur COMPUTER BILD: "Technik begeistert,macht unseren Alltag bequemer und spannender. Sie hilft Menschen aberauch Dinge zu tun, die sie ohne Hilfsmittel nicht könnten. Deshalbfreue ich mich jedes Jahr aufs Neue, die besten Ideen und Produkteaus der Technik-Branche mit dem GOLDENEN COMPUTER auszeichnen zukönnen."Die Preisträger von DER GOLDENE COMPUTER 2018:Smarthome: FritzOS 7 von AVMSecurity: Internet Security von BitdefenderSoftware, Apps und Services: Amazon PrimeSound: Stereo M von TeufelFoto: D850 von NikonGaming: TUF FX504 von AsusConnected Sports: Gear Fit 2 Pro von SamsungNew Mobility: Google Maps mit AR-NavigationProvider: MagentaMobil XL von TelekomComputing: Core i7-8700K von IntelSmartphone: Galaxy S9 von SamsungTV: 65Q9FN von SamsungInnovation Award: VivoWatch BP von AsusDie Fotos von der Verleihung können Sie ab 29. August 2018 aufhttp://www.computerbild.de/go/gc2018 abrufen.Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfreiÜber den GOLDENEN COMPUTER:DER GOLDENE COMPUTER wird jährlich von der COMPUTER BILD-Gruppeverliehen. Prämiert werden die besten und innovativsten Ideen derTechnik-Branche in verschiedenen Kategorien - gewählt von den Lesernvon COMPUTER BILD, AUTO VIDEO FOTO BILD, COMPUTER BILD SPIELE. MehrInformationen unter: www.computerbild.dePressekontakt:John Warning Corporate Communications GmbHJanina FunkTelefon: (040) 533 088 84E-Mail: j.funk@johnwarning.deAxel Springer SE:Christian SenftTelefon: (030) 25 91 7 76 10E-Mail: christian.senft@axelspringer.deOriginal-Content von: COMPUTER BILD, übermittelt durch news aktuell