DER GOLDENE COMPUTER 2017: Barbara Schöneberger präsentiert Lieblingsprodukte aus Technik und IT

Hamburg (ots) - Gewinner der COMPUTER BILD-Leserwahl sind u. a.Samsung, Apple und Sony / "Innovation Award" der Redaktion geht anAmazons Alexa / Streetscooter ist "Start-Up of the Year""Alexa, ich möchte eine Salamipizza." - "Dein Essen wird in 35Minuten geliefert." - Sprachassistenten wie Alexa, Siri und Co. sindfür viele zum alltäglich genutzten Freund und Helfer geworden.Deshalb drehte sich bei der diesjährigen Verleihung des GOLDENENCOMPUTERS 2017 der Zeitschrift COMPUTER BILD alles um den praktischenService im smarten Zuhause. Durch den Abend führte ModeratorinBarbara Schöneberger. 200 hochrangige Gäste aus Wirtschaft und ITwaren heute im Axel-Springer-Haus dabei, als zum 20. Mal die bestenInnovationen, die nützlichsten Gadgets und die schönsten Designs derTechnikwelt ausgezeichnet wurden. Die Leser stimmten in 14 Kategorienüber ihre Lieblingsprodukte ab, die COMPUTER BILD-Redaktion vergabden "Innovation Award" an Amazon für seine Sprachassistentin Alexaund Streetscooter durfte sich über einen Award für das "Start-Up ofthe Year" freuen.In der neuen Kategorie "Smart Home" ging der Preis an AVM für dieFritzBox 7590. Die PlayStation 4 Pro von Sony überzeugte im Bereich"Gaming" und Apples Ipad holte den Sieg in der Kategorie "Computing".Vorjahresgewinner Samsung eroberte auch diesmal den ersten Platz inder Kategorie "Smartphones", diesmal für sein Galaxy S8+. DerAuto-Designer Paolo Tuminelli übergab den Preis für das besteTechnik-Design an das Surface Studio von Microsoft. Hans Hamer,Verlagsgeschäftsführer der Verlagsgruppe Auto, Computer & Sport: "DerGOLDENE COMPUTER ehrt nicht nur bedeutende technische Innovationen,er verleiht auch unseren Lesern eine Stimme. Wer mit dem GOLDENENCOMPUTER ausgezeichnet wird, weiß: Nicht nur Experten schätzen seinProdukt, sondern die Mehrheit der Käufer und Nutzer sind ebenfallsdavon begeistert."Auch drei junge Unternehmen stellten in kurzen Pitches ihre Ideenvor. Das Publikum wählte das "Start-Up of the Year" per Live-Voting -in diesem Jahr konnte die Firma Streetscooter mit elektrischenNutzfahrzeugen für Großbetriebe überzeugen.Im Rahmen der Verleihung entsteht in Kooperation mit HD+ ein Filmüber die Highlights der Gala. Der Film ist in UHD-Qualität überSatellit für HD+ Kunden auf UHD1 by HD+ zu sehen. Ausstrahlungsterminist der 5. September, 20 Uhr.Alle Preisträger von "DER GOLDENE COMPUTER 2017":Smartphone: Galaxy S8+ von SamsungeKitchen: Xperia Touch von SonyComputing: iPad (2017) von AppleGaming: PlayStation 4 Pro von SonyConnected Sports: Fenix 5S von GarminSecurity: Internet Security 2017 von BitdefenderStreaming: NetflixProvider: Deutsche Telekom SmartHome: FritzBox 7590 von AVMeGarden: Automower 450X von HusqvarnaSound: Mute BT von TeufelConnected Car: 5er von BMWDesign: Surface Studio von MicrosoftTV: QE55Q8C von SamsungInnovation Award: Alexa von AmazonStart-Up of the Year: StreetscooterHinweis für die Redaktionen: Ab Mittwoch, 30. August 2017, stehtzehnminütiges Footage-Material von "DER GOLDENE COMPUTER 2017" zurVerfügung. Dieses wird auf einem ftp-Server bereitgestellt.Ansprechpartner ist Hummelwerk Medienproduktion (Telefon: 040 688 920222, E-Mail: ask@hummelwerk.de).Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfreiÜber den GOLDENEN COMPUTER: DER GOLDENE COMPUTER wird jährlich vonder COMPUTER BILD-Gruppe verliehen. Prämiert werden die besten undinnovativsten Ideen der Technik-Branche in verschiedenen Kategorien -gewählt von den Lesern von COMPUTER BILD, AUTO VIDEO FOTO BILD,COMPUTER BILD SPIELE. Mehr Informationen unter: www.computerbild.de