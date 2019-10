GOLDENE BILD der FRAU 2019: Sechs starke Frauen, viele Überraschungen und ein Abend voller Emotionen (FOTO)

Finanztrends Video zu Goldpreis



HAMBURG/ESSEN (ots) -Sichtlich gerührt nahm Jacqueline Flory aus München den mit 30.000Euro dotierten Leserpreis der GOLDENEN BILD der FRAU entgegen,nachdem Dr. Franziska Giffey, Bundesministerin für Familie, Senioren,Frauen und Jugend noch mal alle sechs Preisträgerinnen geehrt und dieLeserpreis-Gewinnerin verkündet hatte. Jacqueline Flory wird in dennächsten Tagen die 13. Zeltschule für syrische Flüchtlingskinder imLibanon errichten. Mit dem Gewinn des Leserpreises kann dieDolmetscherin nun außerdem eine zweite Fladenbrotbäckerei im Campbauen - denn die Münchenerin schenkt den Kindern nicht nur Bildung,sondern unterstützt die Familien auch mit Essen und Medizin. DieÜberreichung des Leserpreises war einer der absoluten Höhepunkte derbewegenden Gala im Hamburger Stage Operettenhaus!Am gestrigen Abend wurde die GOLDENE BILD der FRAU bereits zum 13.Mal verliehen. Auch in diesem Jahr standen zahlreiche Prominente ander Seite der Preisträgerinnen und ihrer großartigen Projekte. Aufder Bühne wurden sie von Alexander Herrmann, Gregor Meyle (er sang"Du bist das Licht" für Preisträgerin Andrea Voß), Edin Hasanovic undKatja Riemann geehrt. Stefanie Hertel überraschte die hörbehindertePreisträgerin Ines Helke sogar in Gebärdensprache, trat gemeinsam mitderen inklusiven Gebärdenchor "HandsUp!" und dem Gospelsong "Wirhaben noch jeden Berg geschafft" auf.Andrea Kathrin Loewig, Anna Loos, Judith Rakers, Britta Steffenund Florian Odendahl begleiteten die Preisträgerinnen vor derVerleihung über den Roten Teppich, hatten sich bereits Monate vor derGala für eines der Projekte engagiert. Musikalisch sorgten dieDarsteller des Musicals "Tina" mit "Simply the best" für Stimmung.Und Stefanie Hertel begeisterte das Publikum ein zweites Mal -zusammen mit Tochter Johanna und Ehemann Lanny Lanner sang sie denTitel "Home".Moderator Kai Pflaume führte vor 550 geladenen Gästen - darunterviele Prominente aus Show, Wirtschaft und Politik sowie 40Preisträgerinnen der Vorjahre - durch den Gala-Abend vollerEmotionen. Neben viel Applaus gab es bewegende Überraschungen für diePreisträgerinnen: So konnte Jacqueline Flory ihre syrische FreundinDiala in die Arme schließen, die heimlich angereist war. Und IsabelPeter freute sich über einen ganz besonderen Kaktus, dieLieblingspflanze ihrer verstorbenen Schwester Valentina - der zuEhren der Geschwister offiziell "Valentina-Isabel" heißen wird.Völlig überrascht wurde Mara Buhl aus Lüdenscheid. Nichtsahnendsaß die gelernte Erzieherin und ehrenamtliche Rettungshelferin imPublikum, als Kai Pflaume sie auf die Bühne holte. Sie erhielt indiesem Jahr den Sonderpreis für ihren Verein "Soko Respekt e.V.",weil sie ein Zeichen setzt gegen die zunehmende Zahl von Übergriffenauf Einsatzkräfte. Mit Vorträgen und Workshops wirbt sie für mehrRespekt gegenüber Rettern und gibt der Bevölkerung wichtige Tipps zumVerhalten in Notsituationen."Wir haben wieder eine großartige, sehr bewegende GOLDENE BILD derFRAU erlebt. Ich danke und gratuliere allen Preisträgerinnen vonHerzen", so Julia Becker, Aufsichtsratsvorsitzende der FUNKEMEDIENGRUPPE. "Sie sind große Vorbilder, die mit ihrem Engagementanstoßen, anstiften und anstecken - und uns die Sicherheit geben,dass es sich lohnt für ein starkes Miteinander einzutreten."Und das sind die Preisträgerinnen der GOLDENEN BILD der FRAU 2019:Andrea Voß aus Willich (Nordrhein-Westfalen) erkrankte zwei Mal anKrebs, kämpfte sich zwei Mal zurück ins Leben. Sie weiß, wie hart dieZeit mit und nach dieser Krankheit ist. Und wie wichtig positiveErlebnisse sind, um Kraft und Mut zu schöpfen. Darum gründete die sieden Verein "Wir können Helden sein! e.V." und ermöglicht zum BeispielKonzertbesuche, Fotoshootings und Auszeiten im "Heldencamper", einemliebevoll eingerichteten Wohnmobil.Prominente Unterstützer/in im Vorfeld - auf der BühneAndrea Kathrin Loewig - Gregor MeyleCorinna Hölzer aus Berlin kämpft mit ihrer Initiative "Deutschlandsummt!" gegen das Aussterben der Bienen, denn Deutschlands Bienen unddamit die Artenvielfalt sind durch Pestizide, fantasielose Garten-und Parkanlagen und Monokulturen bedroht.Sie klärt Kinder und Erwachsene auf, hilft beim bienenfreundlichenGärtnern und startet bundesweite Aktionen. "Das Summen der Natur darfnicht verstummen", so Corinna Hölzer.Prominente Unterstützer/in im Vorfeld - auf der BühneBritta Steffen - Alexander HerrmannJacqueline Flory aus München hat den Verein "Zeltschule e.V."gegründet und gibt damit Tausenden syrischen Flüchtlingskindern imLibanon die Chance zu lernen. Die Dolmetscherin baut provisorischeKlassenzimmer in den Flüchtlingscamps, wo die Kinder oft seit Jahrenleben, und betreut den Unterricht. "Jedes Kind hat das Recht aufBildung", so Jacqueline Flory. Sie macht die Kinder stark für denFrieden und für eine Zukunft in ihrer Heimat.Prominente Unterstützer/in im Vorfeld - auf der BühneJudith Rakers - Edin HasanovicInes Helke aus Hamburg ist hörbehindert und hat dennoch einen ganzbesonderen Chor gegründet. Bei "HandsUp" werden Lieder nicht mit derStimme gesungen, sondern mit den Händen gebärdet - gemeinsam vonMenschen mit und ohne Behinderung. Die Sozialpädagogin zeigt, wieInklusion unverkrampft und mit Spaß gelingen kann. Sie will damiterreichen, dass Menschen mit Handicap nicht vom gesellschaftlichenLeben ausgeschlossen werden.Prominenter Unterstützer/in im Vorfeld - auf der BühneFlorian Odendahl - Stefanie HertelIsabel Peter aus dem Allgäu hat ihre kleine Schwester Valentina anKnochenkrebs verloren. Deren sehnlichster Wunsch, zu Hause zusterben, blieb unerfüllt - weil es dafür kein Palliativ-Team gab. Mitihrer "Stiftung Valentina" will Isabel das für andere schwerstkrankeKinder ändern. Drei Einsatzwagen sowie medizinische Geräte hat dieStiftung schon angeschafft, außerdem finanziert sie Mediziner füreine 24/7-Rufbereitschaft. 150 Familien hat die Stiftung so schonbeim Abschiednehmen geholfen.Prominente Unterstützer/in im Vorfeld - auf der BühneAnna Loos - Katja RiemannMara Buhl aus Lüdenscheid wurde mit dem Sonderpreis der GOLDENENBILD der FRAU 2019 ausgezeichnet. Mit der "Soko Respekt e.V." klärtsie über immer dramatischere Übergriffe auf Einsatz- undRettungskräfte auf und engagiert sich gegen die Behinderung vonRettungseinsätzen durch z.B. Gaffer. Mit Unterstützung von Polizeiund Feuerwehr will der Verein, der schon über 600 Mitglieder hat, dieSituation für Einsatzkräfte verbessern. Dafür organisiert erPlakat-Kampagnen, Vorträge und Workshops. Mara Buhl ist gelernteErzieherin und selbst ehrenamtliche Rettungshelferin.Honorarfreies Bildmaterial für die Berichterstattung über dieGOLDENE BILD der FRAU steht Ihnen unterhttps://goldenebildderfrau.de/presse/ zur Verfügung. Die GOLDENE BILD der FRAU und alles zu den Preisträgerinnenjederzeit im Netz: http://www.goldenebildderfrau.dehttp://www.facebook.com/goldenebildderfrauhttps://twitter.com/bildderfrau_dehttps://www.instagram.com/bildderfrau/#goldenebdf