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FDG ELECTRIC VEH. (5000) - GOI4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
16.10.19 08:29
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN FDG ELECTRIC VEH. (5000) GOI4 BMG3361N1258 AB/FROM ONWARDS 16.10.2019
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,002 €
|0,00%
|12.08.19
= Realtime
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