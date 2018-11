GNW-News: inexio bewältigt mit ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) wachsende Datenmengen

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Neue DCI-Technologie fügt sich nahtlos in die bestehende Netzarchitektur ein und

bietet Datenraten von 200Gbit/s

Saarlouis, Deutschland. 20. November 2018. ADVA (FWB: ADV) hat heute bekannt

gegeben, dass inexio die ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) Plattform mit

QuadFlex(TM)-Technologie einsetzt, um die boomende Nachfrage durch Firmen- und

Privatkunden zu bedienen. Als Teil eines zukunftsfähigen Hybridnetzwerks

implementiert inexio, einer der führenden deutschen

Telekommunikationsdienstleister, die neuen ADVA-Terminals auf seiner bestehenden

FSP 3000 Infrastruktur. Mit dem Upgrade wird die Geschwindigkeit der

Datenübertragung im 6.000km umfassenden Netz von inexio auf Datenraten von 100

bzw. 200Gbit/s erhöht. Darüber hinaus ist ein weiterer Ausbau auf 400Gbit/s und

höher möglich. Ausschlaggebend für die Entscheidung inexios war zum einen die

Tatsache, dass der Netzbetreiber mit ADVA flexibel auf die neueste Generation

von optischer Übertragungstechnik aufrüsten konnte, zum anderen die erfolgreiche

Beziehung zwischen beiden Unternehmen, die bereits seit zehn Jahren Bestand hat.

Der langjährige ADVA-Elitepartner Axians Networks & Solutions GmbH war ebenfalls

maßgeblich an dem Projekt beteiligt.

"Wir verzeichnen sowohl bei unserem QUiX-Service für Privatkunden, mit dem

bislang unterversorgte Regionen breitbandigen Zugang zum Internet erhalten, als

auch bei unseren hochverfügbaren Diensten für Rechenzentren über unsere gesamte

Produktpalette einen rasanten Anstieg der Nachfrage. Mit der Einbindung der

neuesten ADVA-Technologie in eine leistungsstarke Hybridlösung erfüllen wir den

Wunsch unserer Kunden nach zusätzlicher Kapazität und holen zugleich das Maximum

aus der vorhandenen Infrastruktur heraus", so Stefan Kreibig, Head of Fiber

Network and Transport bei inexio. "Der große Vorteil der ADVA FSP 3000

CloudConnect(TM) besteht nicht nur darin, dass sie Datenraten von 200Gbit/s mit

einem klaren Entwicklungspfad in Richtung 400Gbit/s unterstützt. Die Plattform

zeichnet sich darüber hinaus auch durch eine hervorragende Dichte und einen

außergewöhnlich geringen Energiebedarf aus. So können wir unseren Kunden nicht

nur mehr Bandbreite, sondern auch operativen Mehrwert bieten. Bei unseren

Entscheidungen legen wir Wert auf den Einsatz modernster Technologien zur

Erfüllung individueller Bedürfnisse. Mit der Innovationsleistung und der

Unterstützung von ADVA können wir auch in Zukunft erstklassige, maßgeschneiderte

Lösungen anbieten."

Das Weitverkehrsnetz von inexio deckt ganz Südwestdeutschland ab und umfasst

sieben aktive Ringe und 38 Knoten, die jeweils mit der kohärenten

Übertragungstechnik der QuadFlex(TM) Line-Cards von ADVA ausgestattet sind. Die

Module erhöhen die spektrale Effizienz der Datenübertragung auf Glasfaser und

sorgen dafür, dass ein einziger Baugruppenträger höchste Datenmengen mit einer

Geschwindigkeit von mehreren Terabit pro Sekunde über lange Entfernungen

übertragen kann, ohne dass eine Signalregenerierung erforderlich ist. Die ADVA

FSP 3000 CloudConnect(TM)-Plattform bietet außerdem hohe Skalierbarkeit und

Bandbreitenoptimierung. Sie ermöglicht beträchtliche Energieeinsparungen und

benötigt dank der kompakten Bauform äußerst wenig Stellfläche. Darüber hinaus

zeichnet sich die Lösung durch eine modulare Konstruktionsweise aus, die

sicherstellt, dass das neue Übertragungsnetz problemlos skaliert werden kann,

wenn die Nachfrage der inexio-Kunden weiter steigt. Dies schützt bereits

getätigte Investitionen und ermöglicht eine reibungslose Umstellung auf

ultrahohe Kapazität.

"Wir haben in den letzten zehn Jahren eine hervorragende Beziehung zu inexio

aufgebaut. Als wir beweisen mussten, dass wir zur Weiterentwicklung der

vorhandenen Infrastruktur am besten aufgestellt sind, waren Vertrauen und

gegenseitiges Verständnis genauso wichtig wie die Technologie", kommentiert

Josef Sißmeir, VP Sales, Central Europe bei ADVA. "Durch diesen Ausbau hebt

inexio sein Netz auf eine völlig neue Stufe. Unsere FSP 3000 CloudConnect(TM)

Plattform steht für sichere, leistungsstarke und skalierbare Datenübertragung,

die sich an die steigenden Anforderungen von Firmen- und Privatkunden anpassen

lässt. Sie liefert bereits heute einen unschlagbaren Mehrwert und die

Möglichkeit, die Kapazität bei Bedarf weiter auszubauen. Mit dem Upgrade sorgt

inexio nun dafür, dass die Daten und Dienste seiner Kunden sicher bleiben und

auch in Zukunft immer verfügbar sein werden."

"Wir freuen uns sehr, dass inexio ADVA und Axians Networks & Solutions GmbH

gemeinsam in dieses Projekt einbindet. Dank unserer langjährigen Partnerschaft

verlief die Zusammenarbeit äußerst harmonisch. Der Projekterfolg beweist, dass

alle Beteiligten von der engen Kooperation profitieren", so Volker Ofer, Key

Account Manager, Carrier and Service Provider bei Axians Networks & Solutions

GmbH.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Axians Networks & Solutions GmbH

Axians Networks & Solutions GmbH ist auf die Einrichtung komplexer LAN- und WAN-

Infrastrukturen für Netzbetreiber und Unternehmenskunden spezialisiert. Das

Angebot herstellerunabhängiger Produkte und Dienstleistungen des

Systemintegrators reicht von Lösungen für Breitband- und optische Netzwerke,

Zusammenarbeit, Mobilität & Wireless bis hin zu Datacenter und Managed Services

sowie Wartungsdiensten. Als Partner und Serviceprovider entwickelt Axians

Networks & Solutions GmbH firmenspezifische ICT-Lösungen, um seine Kunden bei

der Bewältigung des digitalen Wandels zu unterstützen. Mit seinen

180 Mitarbeitern betreut der Netzwerkspezialist gut 900 Kunden in Köln und an

neun anderen Standorten in Deutschland. Das Unternehmen gehört zu Axians, der

globalen Marke für ICT-Lösungen von Vinci Energies. www.axians.de.

inexio

inexio ist vorrangig in Rheinland-Pfalz, Bayern, Baden-Württemberg und dem

Saarland aktiv und bietet seinen Firmen- und Privatkunden in unterversorgten

ländlichen Regionen Zugang zum Hochgeschwindigkeitsinternet an. Das Unternehmen

stützt sich dabei auf ein hochmodernes Glasfasernetzwerk mit über 6.000 km an

Glasfaserkabeln und betreibt sechs eigene Rechenzentren, die Sicherheit und

Leistungsfähigkeit im Sinne der Kunden gewährleisten. Bislang verlassen sich

über 6.000 Firmenkunden - darunter Großkonzerne und KMU - und mehr als 100.000

Haushalte auf Internetzugänge, die von inexio bereitgestellt werden. Das

Produktangebot wird durch eine breite Palette an IT-Dienstleistungen ergänzt. So

werden unter anderem IT- und Internetlösungen konzipiert, entwickelt und

betrieben. Weitere Informationen finden Sie unter www.inexio.net.

