GNW-News: Die beim Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) vorgestellten Zwischenergebnisse zum MobiusHD lassen auf eine wirksame Behandlung von therapieresistentem Bluthochdruck hoffen

Die beim Kongress der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) vorgestellten Zwischenergebnisse zum MobiusHD lassen auf eine wirksame Behandlung von therapieresistentem Bluthochdruck hoffen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, USA, 29. August 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Vascular Dynamics, Inc., (VDI), ein privat geführtes medizinisches Unternehmen, das neuartige Lösungen für die Behandlung von Bluthochdruck (Hypertonie) entwickelt, hat heute in einer Podiumspräsentation der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie (ESC) in Barcelona die Zwischenergebnisse der vom Unternehmen durchgeführten klinischen Prüfung zur Erstanwendung des MobiusHD-Implantats beim Menschen vorgestellt.



Die Daten zeigten eine im Vergleich zu den Ausgangswerten durchschnittliche Senkung des ambulant gemessenen, systolischen Blutdrucks um 20 mmHg bei den ersten 40 Patienten (von voraussichtlich 50 Patienten). Der 6- Monate-Endpunkt der in den USA und in der EU durchgeführten Studie wurde somit erreicht.

Die Zwischenergebnisse der CALM-FIM-Studie (CALM-FIM = Controlling and Lowering Blood Pressure with MobiusHD First in Man; Studie zur Erstanwendung des MobiusHD-Implantats beim Menschen zur Kontrolle und Senkung des Blutdrucks) umfassen die Daten der ersten Kohorte mit 40 Patienten, die in den USA und in Europa evaluiert wurden. Die Daten zeigten, dass zum Evaluierungszeitpunkt nach sechs Monaten bei 88 Prozent der 40 Patienten in der Kohorte der ambulant gemessene, systolische Blutdruck um mehr als 10 mmHg bzw. der bei der ambulanten 24-Stunden-Blutdruckmessung ermittelte Blutdruck um mindestens 5 mmHg gefallen war. Einige dieser Patienten mussten darüber hinaus weniger blutdrucksenkende Medikamente einnehmen.

"Diese Zwischenergebnisse lassen hoffen, dass hier ein vielversprechendes Produkt entwickelt wurde, das Patienten mit therapieresistentem Bluthochdruck, die selbst nach der Einnahme von drei oder mehr blutdrucksenkenden Medikamenten immer noch nicht gut eingestellt werden konnten, eine wirksame Therapie bietet", erklärt Wilko Spiering, MD, Internist und Gefäßspezialist am University Medical Center Utrecht in den Niederlanden und Vorsitzender der Dutch Hypertension Society, der als einer der Prüfärzte der klinischen Studie die CALM-FIM-Daten vorstellte. "Die positiven Erfahrungen, die wir bereits mit dem MobiusHD-System machen konnten, zeigen uns, dass weitere Untersuchungen in einer scheinkontrollierten Umgebung notwendig sind. Derartige Untersuchungen werden gerade in den Niederlanden durchgeführt und sollen in Kürze auch in den USA, Großbritannien und Deutschland beginnen."

Im Anschluss an die ESC-Konferenz, bei der die Zwischenergebnisse der Studie präsentiert wurden, ist eine Veröffentlichung im The Lancet am 1. September 2017 geplant, in der die Endergebnisse der CALM-FIM_EU-Studie vorgestellt werden sollen.

Das minimalinvasive MobiusHD-System baut auf dem körpereigenen Barorezeptor- Mechanismus auf, der dazu in der Lage ist, den Blutdruck zu regulieren. Barorezeptoren sind Rezeptoren in der Halsschlagader, die den Blutdruck messen und die entsprechenden Informationen dann an das Gehirn weiterleiten. Das MobiusHD-Implantat dient dazu, die von den umliegenden arteriellen Barorezeptoren empfangenen Signale zu verstärken und somit auch die körpereigene Reaktion zur Senkung des Blutdrucks durch eine Erweiterung der Gefäße (Vasodilatation) zu verstärken.

Was ist therapieresistenter Bluthochdruck? Hypertonie bzw. Bluthochdruck ist eine häufig auftretende Erkrankung, die derzeit etwa eine Milliarde Menschen weltweit betrifft.(1) Wenn Bluthochdruck nicht behandelt wird, kann er zu lebensbedrohenden Problemen, einschließlich Herzinfarkt, Aneurysma, Schlaganfall oder Nierenversagen führen. Patienten mit Bluthochdruck können das eigene Risiko oftmals senken, indem sie ihren Lebensstil ändern - beispielsweise indem sie Gewicht abnehmen, mit dem Rauchen aufhören und mehr Sport treiben. Patienten mit Bluthochdruck im fortgeschrittenen Stadium werden häufig blutdrucksenkende Medikamente verschrieben. Patienten, die unter therapieresistentem Bluthochdruck leiden, sprechen nicht auf die Einnahme von mindestens 3 unterschiedlichen blutdrucksenkenden Medikamenten an und weisen ein vierfach höheres Risiko für das Auftreten von kardiovaskulären Ereignissen auf als Bluthochdruckpatienten, die ihre Blutdruckziele erreichen.(2) Die American Heart Association (AHA) schätzt, dass Bluthochdruck in den USA jährlich Kosten in Höhe von 46 Milliarden US-Dollar verursacht, darunter unter anderem die für die Behandlung und die Medikamente anfallenden Kosten sowie die aufgrund des Produktivitätsverlust entstehenden Kosten.

Informationen über Vascular Dynamics, Inc. Vascular Dynamics entwickelt katheterbasierte Technologien mit dem Ziel, die Lebensqualität von Patienten zu verbessern, die nicht auf herkömmliche Methoden zur Behandlung ihres Bluthochdrucks ansprechen. Für das System bestehen sieben erteilte und angemeldete US-Patente sowie internationale Patente. Das MobiusHD- System hat die CE-Kennzeichnung für die Behandlung von Bluthochdruckpatienten in der Europäischen Union erhalten. In den USA ist das MobiusHD-System jedoch noch nicht frei auf dem Markt erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.vasculardynamics.com.

VORSICHT: In den USA darf das MobiusHD-System gemäß geltenden Gesetzen ausschließlich im Rahmen einer klinischen Prüfung eingesetzt werden. (1) Kearney PM, et al. Global burden of hypertension: Analysis of worldwide data. Lancet. 2005;365(9455):217-23 (2) Pierdomenico SD, Lapenna D, Bucci A, et al. Cardiovascular outcome in treated hypertensive patients with responder, masked, false resistant, and true resistant hypertension. Am J Hypertens. 2005;18: 1422-8.

