GNW-News: YPO heißt die Sponsoren der YPO Innovation Week 2018 willkommen

YPO heißt die Sponsoren der YPO Innovation Week 2018 willkommen

DALLAS (USA), 24. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPO, die weltweit wichtigste

Organisation für Führungskräfte, hat heute bekanntgegeben, dass Techstars als

Gold-Sponsor und Geniecast, Emplify und Telluride als Silber-Sponsoren der YPO

Innovation Week 2018 gewonnen werden konnten.





Die Sponsoren der YPO Innovation Week bieten wertvolle Einblicke, entscheidende

Verbindungen und anerkanntes Fachwissen, die die größte und wirkungsvollste

Innovationsinitiative der Welt möglich machen.

"Die YPO Innovation Week bringt einige der innovativsten und disruptivsten

Wirtschaftsführer auf der Welt zusammen", sagte Scott Mordell, CEO von YPO. "Wir

sind außerordentlich erfreut darüber, mit diesen prestigeträchtigen und

zukunftsweisenden Organisationen und Unternehmen kooperieren zu können, um die

Erfahrungen, die unsere Mitglieder im Rahmen der Woche machen können, weiter zu

verbessern und die Innovation auf die nächste Stufe zu bringen".

YPO wird in der Woche vom 7.-11. Mai 2018 weltweit Innovationsveranstaltungen

organisieren, unter anderem von Sydney in Australien bis nach London in England,

von Tel Aviv in Israel bis nach New York in den USA, von Santo Domingo in der

Dominikanischen Republik bis nach Palo Alto in den USA und Nairobi in Kenia usw.

Das Ziel der YPO Innovation Week ist, mithilfe von Top-Veranstaltungen,

interaktiven Live-Videocasts und Livestream-Events in mehr als 30 Ländern

Innovation und Transformation über ein breites Spektrum von Branchen und

Sektoren hinweg voranzutreiben. Wirtschaftsführer und Vordenker beteiligen sich

an einem einwöchigen Forum, im Rahmen dessen über die wichtigsten Innovationen

gesprochen wird, von denen Unternehmen heute betroffen sind, darunter zum

Beispiel erweiterte und virtuelle Realität, Fahrzeugtechnologie, digitale

Bildgebung, Wearables (tragbare Geräte), Smart-Home-Technologie, Sensoren und

mehr.

"Wir heißen diese prestigeträchtigen Partner und ihre Teilnahme an der YPO

Innovation Week 2018 willkommen", sagte der Vorsitzende des

Organisationskomitees der YPO Innovation Week, Keith Alper. "Mit ihrer

Unterstützung werden wir wirklich in der Lage sein, konventionelle Denkweisen

auszuhebeln und Wirtschaftsführer dazu zu inspirieren, das zu beschleunigen, was

als nächstes kommt."

Gold-Sponsoren

Techstars kommt mit den Techstars Founders, die im Rahmen von verschiedenen

Veranstaltungen während der YPO Innovation Week Präsentationen vortragen werden,

unter anderem auf dem Global FinTech Summit, dem World Technology Summit und der

NYSE Closing Bell-Veranstaltung.

Silber-Sponsoren

Geniecast führt während der YPO Innovation Week digitale Veranstaltungen

mithilfe von wechselseitiger Videoübertragung durch.

Santiago Jaramillo, der CEO von Emplify und YPO-Mitglied, hält eine Präsentation

zur Zukunft der Arbeit auf dem Silicon Valley Summit und dem World Technology

Summit.

Telluride ist der Veranstalter eines virtuellen Raums auf dem Silicon Valley

Summit und stellt ein exklusives Preispaket für die Finalisten des YPO Global

Innovation Award zur Verfügung.

Über YPO

Die weltweit wichtigste Organisation für Führungskräfte.

YPO ist die globale Plattform für leitende Führungskräfte, auf der sie sich

engagieren, lernen und entwickeln können. YPO-Mitglieder nutzen das Wissen, den

Einfluss und das Vertrauen der einflussreichsten und innovativsten

Unternehmensleiter der ganzen Welt, um Auswirkungen auf das Geschäft, die

Persönlichkeit, Familie und die Gemeinschaft zu erzeugen.

Heute nutzen mehr als 25.000 Mitglieder in 130 Ländern über verschiedene

Branchen und Unternehmensarten hinweg die Vorteile der YPO. Insgesamt

beschäftigen die Unternehmen der YPO-Mitglieder mehr als 16 Millionen Menschen

und erzielen einen Jahresumsatz in Höhe von 6 Billiarden US-Dollar.

Führung. Lernen. Ein Leben lang. Weitere Informationen erhalten Sie

unter YPO.org.

Über Techstars

Techstars ist das weltweite Netzwerk, das Unternehmer dabei unterstützt,

erfolgreich zu sein. Die Gründer von Techstars stellen Verbindungen zu anderen

Unternehmern, Experten, Mentoren, Alumni, Anlegern, führenden Persönlichkeiten

aus Städten und Gemeinden und Gesellschaften her, um das Wachstum ihrer

Unternehmen zu fördern. Techstars betreibt vier Sparten: Techstars Startup

Programs, ein Programm für Startup-Unternehmen, Techstars Mentorship-Driven

Accelerator Programs, ein durch Mentoren unterstütztes Programm zum

beschleunigten Unternehmensaufbau, Techstars Corporate Innovation Partnerships,

ein Programm zum Aufbau von Partnerschaften mit Bezug auf Innovation, und den

Techstars Venture Capital Fund, einen Risikokapitalfonds. Zum Portfolio von

Techstars gehören mehr als 1300 Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von

12 Milliarden US-Dollar. www.techstars.com

Über Geniecast

Geniecast verwandelt die Art und Weise, wie die Welt Menschen, Ideen und

Inspiration verbindet. Wir sind Kuratoren, Hersteller und Vertreiber des

weltgrößten Online-Marktplatzes für Vordenker, Athleten, Redner, Prominente,

Vermittler und mehr - alle über wechselseitige Live-Videoübertragung verfügbar.

Nehmen Sie mit uns zusammen die Herausforderung an, zu inspirieren, anzuführen

und weiterzuentwickeln. Wir bei Geniecast haben uns der Aufgabe verschrieben,

mithilfe von großartigen Menschen und intelligenter Technologie humanzentrierte

Kundendienstleistungen anzubieten, und zwar bei jeder einzelnen Transaktion. Wir

sind für Sie da, von einem herzlichen Willkommensgruß bis hin zu individueller

Aufmerksamkeit, und zwar für jeden einzelnen Kunden. Und wenn Sie es am

wenigsten erwarten, planen wir, Sie mit einem gewissen Extra zu überraschen, und

zwar bei jedem einzelnen Erlebnis. Wenn Sie mehr erfahren möchten, besuchen Sie

https://geniecast.com/.

Über Emplify

Emplify, der Branchenführer mit Bezug auf datengestützte Mitarbeiteranalytik und

konkret umsetzbare Einblicke für Wirtschaftsführer, unterstützt Führungskräfte

dabei, Mitarbeitersichten gewinnbringend einzusetzen, um ihre Belegschaft noch

erfolgreicher zu machen. Gestützt durch jahrzehntelange Forschung im Bereich der

Humanpsychologie und Neurowissenschaft verbindet Emplify InsightsTM vorbildliche

Verfahren in der Mitarbeitereinbindung und praxisbezogenes Coaching durch

Experten in einem agilen Feedbacksystem, das zwar einfach, aber effektiver als

herkömmliche jährliche Mitarbeiterbefragungen und vertrauenswürdiger als moderne

Pulsbefragungen ist. Unternehmen wie Ivy Tech Community College, Herff Jones,

Harley Davidson, Cheetah Digital, Crew Carwash, Yamaha und viele andere setzen

auf Emplify. Erfahren Sie mehr unter emplify.com.

Über Telluride

45 Minuten von der nächsten Ampel entfernt, am Ende eines unglaublich schönen

geschlossenen Canyons befindet sich Telluride, Colorado, ein nationales

Kulturdenkmal, dass von der höchsten Anzahl von um die 4000 Meter hohen Gipfeln

in den Vereinigten Staaten umgeben ist. Oberhalb von Telluride befindet sich ein

modernes Bergdorf, das über eine Gondelbahn verbunden ist - die einzige ihrer

Art in Nordamerika. Während das Skigebiet Weltruf genießt, zeichnet sich das

Resort absolut durch eine Reihe von intimen und unvergleichlichen Erfahrungen

aus. Schon bei Ihrem ersten Spaziergang entlang der historischen Hauptstraße

werden Sie den Charakter und Charme von Telluride so außergewöhnlich wie die

majestätischen San Juan Mountains empfinden. Wenn Sie mehr erfahren möchten,

besuchen Sie www.tellurideskiresort.com.

Kontakt:

YPO

Linda Fisk

Büro: +1 972 629 7305 (USA)

Mobil: +1 972 207 4298

press@ypo.org

