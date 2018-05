GNW-News: Die YPO Innovation Week bringt Innovatoren auf dem Global Fintech Summit 2018 in London zusammen

Die YPO Innovation Week bringt Innovatoren auf dem Global Fintech Summit 2018 in London zusammen

Spitzenveranstaltung in London bietet allerneueste Einblicke der innovativsten

Vordenker in der Fintech-Branche

LONDON (Vereinigtes Königreich), 2. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Im Rahmen der

dritten jährlichen YPO Innovation Week ist YPO Gastgeber des Global Fintech

Summit in London, Vereinigtes Königreich, bei dem die dynamischsten weltweiten

Innovatoren zusammenkommen, um eine der seltenen Chancen zu nutzen, sich zu

vernetzen, konventionelle Denkweisen auszuhebeln und sich inspiriert und mit

neuen Werkzeugen zur Einbringung von Innovationen in ihre Unternehmen und

Gemeinschaften auf den Heimweg zu machen.





Die YPO Innovation Week ist eine Reihe von mehr als 50 Veranstaltungen, die in

über 30 Ländern der Welt vom 7. bis zum 11. Mai 2018 durchgeführt werden.

Teilnehmer sind dynamische Innovatoren aus der ganzen Welt, die zusammenkommen,

um branchenführende Unternehmensstrategien sowie zeitgemäße und relevante

Einblicke auszutauschen, die Innovationen antreiben und die Zukunft von

weltweiten Geschäftstätigkeiten über die nächsten 10 Jahre hinweg gestalten.

Auf dem Global Fintech Summit 2018 werden die neuesten disruptiven Technologien

und Möglichkeiten in der Fintech-Landschaft erkundet - unter anderem die

Blockchain, Bitcoin und robotergestützte Beratung bei Onlinezahlungen,

Crowdfunding, P2P-Kredite und Private Equity. Darüber können sich YPO-

Wirtschaftsführer aus ganz Europa und der Welt miteinander vernetzen, um

Herausforderungen, Einblicke und Bedürfnisse zu diskutieren.

Die Teilnehmer haben Zugang zu einer großen Bandbreite von Programmpunkten,

unter anderem Podiumsdiskussionen, externen Veranstaltungen und Gelegenheiten

zum Netzwerken.

"Der Global Fintech Summit bietet Mitgliedern Einblicke in die neuesten

disruptiven Technologien, welche die Finanzlandschaft umgestalten", sagte Co-

Champion Anthony Ginsberg, Managing Director des GinsGlobal Index Fund.

"Wirtschaftsführer werden die Möglichkeit haben, von einigen der angesehensten

Unternehmern und Marktführern der Branche zu lernen. EY ist unser Hauptsponsor,

Barclays und die London Stock Exchange führen ebenfalls Veranstaltungen durch."

An der Veranstaltung nehmen Top-Führungskräfte aus den Bereichen Fintech und

Digitale Innovation teil, unter anderem:

* Ashok Vaswani, CEO von Barclays UK und YPO-Mitglied

* Tim Levene, Gründer von Augmentum Capital

* Stuart Lacey, Gründer und CEO von Trunomi und YPO-Mitglied

* Aaron Goldman, Managing Director von General Atlantic

* Imran Gulamhuseinwala, Partner bei EY (Leiter der Fintech-Abteilung)

* Niall Barton, Gründer von Wrisk

* Max von Bismarck, Chief Business Officer von Deposit Solutions

Die YPO Innovation Week ist eine weltweite Veranstaltung, im Rahmen derer die

innovativsten Unternehmen der Welt ihre Inspiration und Einblicke teilen. Die

YPO Innovation Week richtet sich an YPO-Führungskräfte, die für Visionen,

Strategien, Informationen und Technologien verantwortlich sind und welche die

Aufgabe haben, Branchen- und Sektoren-übergreifend Innovationen voranzutreiben.

Mithilfe von Spitzenveranstaltungen während der Innovation Week, live

übertragenen, interaktiven Zwei-Wege-Videokonferenzen und Livestream-

Veranstaltungen lernen Wirtschaftsführer, mit Innovationstrends auf weltweiter

Ebene Schritt zu halten. Branchenpraktiken zu erneuern und durchbrechen,

wertschaffende Ideen über Unternehmen hinweg zu pflegen und weiterzuentwickeln

sowie Gemeinschaften, Branchen und die Welt positiv zu beeinflussen.

Zusätzliche Spitzenveranstaltungen im Rahmen der Innovation Week finden vom 7.

bis zum 11. Mai in Großstädten wie Sydney (Australien), Santo Domingo

(Dominikanische Republik), Tel Aviv (Israel), New York (USA) und Palo Alto (USA)

statt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website zur YPO Innovation Week.

ÜBER YPO

Der weltweit wichtigste Verband für Führungskräfte.

YPO ist die globale Plattform für leitende Führungskräfte, auf der sie sich

engagieren, lernen und entwickeln können. YPO-Mitglieder nutzen das Wissen, den

Einfluss und das Vertrauen der einflussreichsten und innovativsten

Unternehmensleiter der ganzen Welt, um Auswirkungen auf das Geschäft, die

Persönlichkeit, Familie und die Gemeinschaft zu inspirieren.

Heute nutzen mehr als 25.000 Mitglieder in 130 Ländern über verschiedene

Branchen und Unternehmensarten hinweg die Vorteile von YPO. Insgesamt

beschäftigen die Unternehmen der YPO-Mitglieder mehr als 16 Millionen Menschen

und erzielen einen Jahresumsatz in Höhe von 6 Billiarden US-Dollar.

Führung. Lernen. Ein Leben lang. Weitere Informationen erhalten Sie

unter YPO.org.

Kontakt:

YPO

Linda Fisk

Büro: +1 972 629 7305 (USA)

Mobil: +1 972 207 4298

press@ypo.org

