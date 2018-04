GNW-News: YPO Global Pulse-Umfrage: Welche disruptiven Technologien erregen derzeit die Aufmerksamkeit und das Investitionsinteresse von CEOs weltweit?

YPO Global Pulse-Umfrage: Welche disruptiven Technologien erregen derzeit die Aufmerksamkeit und das Investitionsinteresse von CEOs weltweit?

Umfrage zu 10 disruptiven Technologien zeigt diejenigen auf, die in den nächsten

12 Monaten am wahrscheinlichsten Auswirkungen auf Unternehmen und Investitionen

haben werden

DALLAS (USA), 3. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPO, die weltweit wichtigste

Organisation für leitende Führungskräfte, gab heute die Ergebnisse der im März

2018 durchgeführten YPO Global Pulse-Umfrage bekannt.



Die Umfrage ergab, dass

sich leitende Führungskräfte auf der ganzen Welt auf wesentliche Business-

Technologien wie z. B. Cloud Computing, Business Intelligence (BI) und

Cybersicherheit konzentrieren, während die Einführung von und Investition in

aufkommende Technologien wie Blockchain, künstliche Intelligenz (KI) und

Kryptowährungen voraussichtlich branchenabhängig sein werden.

Disruptive Technologien erregen die Aufmerksamkeit und voraussichtlich auch das

Investitionsinteresse weltweit:

* Cloud Computing ist für leitende Führungskräfte weltweit eine Hauptpriorität

- Mehr als zwei Drittel (68 %) aller leitenden Führungskräfte geben an, dass

Cloud Computing in den nächsten 12 Monaten voraussichtlich Auswirkungen auf

ihr Geschäft haben werden, und 62 % geben an, dass sie wahrscheinlich in

cloudbasierte Technologien investieren werden.

* Business Intelligence (BI) hat die Aufmerksamkeit von CEOs - 65 % der

befragten leitenden Führungskräfte erwarten, dass BI Auswirkungen auf ihr

Geschäft haben wird, und mehr als die Hälfte (56 %) werden in den nächsten

12 Monaten voraussichtlich in Business Intelligence anlegen.

* Cybersicherheit ist eine disruptive Technologie, die inzwischen eine

Priorität für leitende Führungskräfte darstellt - Im Licht der Ausmaße und

des Schweregrads von kürzlich erfolgten, spektakulären

Datenschutzverletzungen mit Bezug auf Kundendaten, erwarten 53 % der

leitenden Führungskräfte, dass Cybersicherheit Auswirkungen auf ihr Geschäft

haben wird. 47 % geben an, dass sie im kommenden Jahr wahrscheinlich in

Cybersicherheitstechnologie investieren werden.

"Was ich derzeit von weltweiten YPO-Wirtschaftsführern höre, ist, dass die

digitale Transformation auch 2018 an oberster Stelle ihrer Prioritätenliste

steht. Mehrere disruptive Technologien werden dieses Jahr große Aufmerksamkeit

und großes Investitionsinteresse erregen, wie zum Beispiel Cloud Computing,

Cybersicherheit, Business Intelligence und Anwendungen für mobile

Bezahlvorgänge", sagte Scott Mordell, CEO von YPO. "YPO-Mitglieder lassen sich

auf neue Technologien ein, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen,

Geschäftsdaten für verbesserte Effizienz und bessere Geschäftsergebnisse nutzen

und die Verbrauchernachfrage nach neuen und innovativen Wegen erfüllen, um mit

ihren Unternehmen zusammenzuarbeiten.

Trotz erwarteter Einflüsse werden CEOs im nächsten Jahr wahrscheinlich nicht in

diese Technologien investieren:

* Obwohl virtuelle Realität (VR) und erweiterte Realität große Beachtung als

Technologien erfahren, die die meisten Branchen vermutlich beeinflussen

werden, investieren die meisten der befragten CEOs noch nicht aktiv in diese

Technologien. In den Sektoren Architektur und Maschinenbau erwarten 83 % der

Wirtschaftsführer jedoch, dass VR Auswirkungen auf ihr Geschäft haben wird,

und 64 % planen, in den nächsten 12 Monaten in diese Technologie zu

investieren, verglichen mit nur 23 % aller befragten leitenden

Führungskräfte, die jetzt dazu bereit sind, in diese Technologien zu

investieren.

* Gleichermaßen wird auch künstliche Intelligenz (KI) als Technologie

betrachtet, die Unternehmen vermutlich beeinflussen wird, aber es ist

weniger wahrscheinlich, dass CEOs dieses Jahr in KI investieren werden, da

Cloud Computing, Business Intelligence, Cybersicherheit und digitale/mobile

Bezahlanwendungen unmittelbarere Aufmerksamkeit erfordern und daher

wahrscheinliche Kandidaten für Investitionen in den nächsten 12 Monaten

sind.

* Am wenigsten sind CEOs mit Chatbot-Technologien vertraut, gefolgt von

Blockchain und Kryptowährungen, die auch unter den 10 disruptiven

Technologien im Rahmen der Umfrage waren. Infolge sehen sie es als weniger

wahrscheinlich an, dass diese neuen aufkommenden Technologien Auswirkungen

auf ihre Geschäftstätigkeiten haben, und zeigen ein viel geringeres

Interesse, dieses Jahr in diese Technologien zu investieren.

Investitionen in disruptive Technologien erfolgen in bestimmten Branchen

Der Vertrautheitsgrad und das Interesse in viele der disruptiven Technologien

sind branchenabhängig. Zum Beispiel halten es die meisten CEOs nicht für

besonders wahrscheinlich, dass Blockchain und Kryptowährungen ihre

Geschäftstätigkeiten beeinflussen werden, obwohl diese Technologien viel

Medieninteresse erfahren haben und viel über sie diskutiert wurde. Daher werden

sie voraussichtlich nicht in sie investieren. Blockchain hat allerdings die

Aufmerksamkeit und das Investitionsinteresse von CEOs in der

Finanzdienstleistungsbranche gewonnen.

* Mehr als die Hälfte (58 %) der leitenden Führungskräfte in der

Finanzdienstleistungsbranche erwarten, dass Blockchain-Technologie in den

nächsten 12 Monaten Auswirkungen auf ihr Unternehmen haben wird, und nicht

weniger als 40 % erwarten, dass sie in die Technologie investieren werden.

* Das Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) wird von Wirtschaftsführern

in der Telekommunikations-, Architektur-, Maschinenbau- und

Technologiebranche als Schlüsseltechnologie genannt. Mehr als drei Viertel

(78 %) der leitenden Führungskräfte in der Telekommunikationsbranche

erwarten, dass das IoT Auswirkungen auf ihr Geschäft haben wird und fast

alle (96 %) erwarten, dass sie in den nächsten 12 Monaten in das IoT

investieren werden.

"Die Ergebnisse der YPO Global Pulse-Umfrage zeigen auf, dass die kurzfristigen

Geschäftsauswirkungen und Investitionsstrategien, die mit einer bestimmten

Technologie in Zusammenhang stehen, in großem Maße von der entsprechenden

Branche abhängen, in der Sie tätig sind", bemerkte Scott Mordell, CEO von YPO.

"Es wird spannend werden, zu sehen, wie sich die Prioritäten und der Schwerpunkt

im nächsten Jahr ändern werden, wenn disruptive Technologien wie KI und

virtuelle Realität sich mehr etabliert haben."

YPO Global Pulse(®)-Umfrage

Die YPO Global Pulse-Umfrage bietet Einblicke in die Perspektiven von leitenden

Führungskräften auf der ganzen Welt mit Bezug auf Themen, die Unternehmen, ihre

Führung und Auswirkungen beeinflussen. Die im März durchgeführte Global Pulse-

Umfrage bietet wesentliche Einblicke in das Verständnis, die Einstellungen und

die Investitionspläne von leitenden Führungskräften auf der ganzen Welt mit

Bezug auf die 10 disruptiven Technologien, die zurzeit Aufmerksamkeit erregen.

Die im März 2018 durchgeführte YPO Global Pulse-Umfrage bietet die Perspektiven

von 842 YPO-Mitgliedern aus 15 verschiedenen Regionen der Welt, die in 28

Branchen tätig sind. Besuchen Sie www.ypo.org/globalpulse, um weitere

Informationen über die Methodik und die Ergebnisse der Umfrage zu erhalten.

Über YPO

Die weltweit wichtigste Organisation für leitende Führungskräfte.

YPO ist die globale Plattform für leitende Führungskräfte, auf der sie sich

engagieren, lernen und entwickeln können. YPO-Mitglieder nutzen das Wissen, den

Einfluss und das Vertrauen der einflussreichsten und innovativsten

Unternehmensleiter der ganzen Welt, um Auswirkungen auf das Geschäft, die

Persönlichkeit, Familie und die Gemeinschaft zu erzeugen.

Heute nutzen mehr als 25.000 Mitglieder in 130 Ländern über verschiedene

Branchen und Unternehmensarten hinweg die Vorteile der YPO. Insgesamt

beschäftigen die Unternehmen der YPO-Mitglieder mehr als 16 Millionen Menschen

und erzielen einen Jahresumsatz in Höhe von 6 Billiarden US-Dollar.

Führung. Lernen. Ein Leben lang. Weitere Informationen erhalten Sie

unter YPO.org.

Kontakt:

YPO

Linda Fisk

Büro: +1 972 629 7305 (USA)

Mobil: +1 972 207 4298

press@ypo.org

