GNW-News: YPO EDGE 2018 ermöglicht innovativen und transformativen weltweiten Ideenaustausch

YPO EDGE 2018 ermöglicht innovativen und transformativen weltweiten Ideenaustausch

Wirtschaftsführer aus über 130 Ländern trotzen den Konventionen

SINGAPUR, 13. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- YPO, der weltweit wichtigste Verband

für leitende Führungskräfte, war im Rahmen der YPO EDGE 2018, seiner

Leitveranstaltung in Singapur diesen Monat, Gastgeber für mehr als 2.800

Wirtschaftsführer aus über 130 Ländern.



Die Wirtschaftsführer im YPO-Verband

trafen sich mit weltweit renommierten Vordenkern und Innovatoren, um Kernfragen

der Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Philanthropie und den

Geisteswissenschaften zu besprechen

Leitende Führungskräfte aus verschiedenen Branchen erfuhren von

Staatsoberhäuptern, Philanthropen und Legenden der Geschäftswelt mehr über

einzigartige, bahnbrechende Herangehensweisen an Herausforderungen und Chancen

in der Geschäftswelt und darüber hinaus. Zu den Sprechern gehörten:

* Lee Hsien Loong, Premierminister von Singapur

* Orit Gadiesh, Vorstandsvorsitzender, Bain and Company

* Dr. Victor Fung, Vorstandsvorsitzender, Fung Group;

Ehrenvorstandsvorsitzender, Li and Fung LTD

* Rahul Gandhi, MP, Präsident des indischen Nationalkongresses

* Datin Paduka Marina Mahathir, Schriftsteller und Aktivist

* Yoshi Hori, Präsident der GLOBIS University und Managing Partner bei GLOBIS

Capital Partners

* Billie Jean King, Gründerin der Billie Jean King Leadership Initiative und

ehemalige Nr. 1 der Tennis-Weltrangliste

"Als eine der am schnellsten wachsenden Städte in Asien ist Singapur nicht nur

als ein Reiseziel von Weltklasse anerkannt, sondern wird auf der ganzen Welt für

sein Wachstum und seine Entwicklung bewundert. Daher ist Singapur der ideale

Gastgeber für die YPO EDGE 2018, das größte Treffen von leitenden

Führungskräften auf der Welt", sagte Scott Mordell, CEO von YPO. "Die YPO EDGE-

Konferenz hat die Teilnehmer dazu ermutigt, ihre Paradigmen zu verändern, um

einen wesentlichen Einfluss in der weltweiten Gemeinschaft auszuüben - in der

Form von wirtschaftlichen Chancen, nachhaltigen Umweltveränderungen und

einfühlsamem Führungsverhalten."

Andere Sprecher, unter ihnen Michael Fertik, CEO von Reputation.com, Mark

McDonald, Mitbegründer von Appster, Dr. Maura O'Neill, Fakultätsdirektorin der

UC Berkeley Executive Education und früher Chief Innovation Officer bei USAID,

und Pattie Sellers, Mitbegründerin von SellersEaston Media und früher

stellvertretende Redaktionsleiterin bei "Fortune", regten die Führungskräfte im

YPO-Verband dazu an, neue Risiken einzugehen, indem sie ihre Durchbrüche mit

Bezug auf Reputations- und Markenmanagement, menschenfreundliches

Führungsverhalten, innovative Technologien und mehr mit ihnen teilten.

"Die EDGE 2018 ist darauf ausgerichtet, Wirtschaftsführer aus der ganzen Welt

dazu herauszufordern, den Konventionen zu trotzen, Außerordentliches zu

erreichen und ihr persönliches Führungsverhalten zu bereichern", sagte N.K.

Tong, der Leiter der EDGE 2018. "Jetzt werden 2.800 Wirtschaftsführer aus der

ganzen Welt in ihre Heimatländer zurückkehren und bereit dazu sein, einen

Unterschied zu bewirken und Leben zu verändern."

Für die YPO EDGE 2018 ist Singapur schon zum zweiten Mal Gastgeber dieser

bedeutenden Zusammenkunft von leitenden Führungskräften, die von YPO organisiert

wird.

"Der YPO-Regionalverband Singapur und seine Mitglieder haben sich geehrt

geführt, unsere Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt auf der YPO EDGE

willkommen zu heißen", sagte Terry O'Connor, verantwortlich für die

Organisationsleitung in der Gastgeberstadt 2018. "Als regionales Zentrum bildet

Singapur das Herzstück der regionalen Wirtschaft. Die EDGE war die perfekte

Veranstaltung, um die Kultur, Vielfalt und die Gebiete hervorzuheben, auf denen

sich für Wirtschaftsführer und junge Unternehmer in Singapur und Südostasien

Möglichkeiten auftun können."

Frühere EDGE-Konferenzen wurden in Vancouver, Dubai, Melbourne, Los Angeles,

Istanbul, Singapur, Barcelona, Miami, Sydney, Toronto und anderen Großstädten

veranstaltet. Zu den Sprechern bei früheren EDGE-Konferenzen gehören der

kanadische Premierminister Justin Trudeau, Sir Richard Branson, Gründer und

Vorstandsvorsitzender der Virgin Group, Muhtar Kent, Vorstandsvorsitzender und

CEO der Coca-Cola Company, die Friedensnobelpreisträgerin Malala Yousafzai und

der Friedensnobelpreisträger Erzbischof Desmond Mpilo Tutu.

Die YPO EDGE 2019 findet voraussichtlich in Kapstadt, Südafrika, statt.

Über YPO

Der weltweit wichtigste Verband für leitende Führungskräfte.

YPO ist die globale Plattform für leitende Führungskräfte, auf der sie sich

engagieren, lernen und entwickeln können. Die Mitglieder von YPO nutzen das

Wissen, den Einfluss und das Vertrauen der einflussreichsten und innovativsten

Unternehmensleiter der ganzen Welt, um Auswirkungen auf das Geschäft, die

Persönlichkeit, Familie und die Gemeinschaft zu erzeugen.

Heute nutzen mehr als 25.000 Mitglieder in 130 Ländern über verschiedene

Branchen und Unternehmensarten hinweg die Vorteile von YPO. Insgesamt

beschäftigen die Unternehmen der Mitglieder von YPO mehr als 16 Millionen

Menschen und erzielen einen Jahresumsatz in Höhe von 6 Billiarden US-Dollar.

Führung. Lernen. Ein Leben lang. Weitere Informationen erhalten Sie

unter YPO.org.

Kontakt:

YPO

Linda Fisk

Büro: +1 972 629 7305 (USA)

Mobil: +1 972 207 4298

press@ypo.org

