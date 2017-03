GNW-News: XM startet MT5 mit CFDs auf Aktien

XM startet MT5 mit CFDs auf Aktien

6. März 2017-London, Vereinigtes Königreich (GLOBE NEWSWIRE) Die XM Group (Trading Point Group), führender Forex- und CFD-Broker, gibt heute offiziell den Start der MT5-Plattform bekannt und erweitert ihr Angebot auf über 300 CFDs auf Aktien.



Am heutigen 6. März verkündet die XM Group (Trading Point Group) offiziell den Start der MT5-Plattform. Zuvor wurde eine Testreihe beendet, um das nahtlose Zusammenspiel der zusätzlichen Plattform mit den bestehenden Systemen zu gewährleisten. Neben den bisher angebotenen Devisen, CFDs auf Indizes, Metallen und Energien kann XM durch das zusätzliche Angebot von CFDs auf Aktien sein Angebot auf 6 Anlageklassen erweitern. Chris Zacharia, Marketingleiter der Unternehmensgruppe, teilt hierzu mit: Der heutige Tag zählt zu einem der Meilensteine der Unternehmensgeschichte und ist für Unternehmen nicht alltäglich. Das ist etwas, worauf wir seit langer Zeit geduldig gewartet haben. Ich glaube fest daran, dass die Erweiterung der verfügbaren Handelsinstrumente im Bereich der Aktien für XM eine wesentliche Veränderung darstellt. XM ist derzeit mit über 20 verfügbaren MT4-Servern und mehr als 1.000.000 Kunden der größte MT4-Broker*. Durch die Erweiterung des Plattformenangebots mit MT5 bieten wir darüber hinaus automatisch eine neue Anlageklasse an, die bisher nicht möglich war: CFDs auf Aktien. Wir planen die Erweiterung der verfügbaren Finanzinstrumente auf bis zu 5000 CFDs auf Aktien von Unternehmen aus der ganzen Welt, die an verschiedenen Börsen gehandelt werden. Darunter unter anderem NYSE, Nasdaq, LSE und die Frankfurter Aktienbörse. Die heute offiziell beginnende Einführungsphase umfasst 300 Finanzinstrumente, die im Laufe der Zeit durch zusätzliche Instrumente erweitert werden. Wie ich bereits in einem früheren Interview bekanntgegeben habe, war der Vorgänger von MT5, die weltweit anerkannte MT4-Plattform, eine hervorragende Handelsplattform. Sie konnte jedoch nur eine bestimmte Anzahl von Interessenten, die Forex-Trader, zufriedenstellen. MT5 richtet sich jedoch nicht nur an Forex- Trader, sondern auch an ein vollkommen neues Publikum.

Entsprechend dem Zielpublikum wird die neue Plattform als Multi-Anlageklassen- Plattform gelten. Somit ist sie für uns die erste Wahl.

Zusammenfassend können wir mitteilen, dass dies der Beginn einer neuen Epoche darstellt.

Über die XM Group XM ist der offizielle Handelspartner des schnellsten Menschen der Welt "Usain Bolt" und preisgekrönter Forex- und CFD-Broker mit über 1.000.000 Kunden.

XM ist ein Markenname von Trading Point Holdings Ltd, die alleiniger Eigentümer von Trading Point of Financial Instruments UK Ltd (XM UK), Trading Point of Financial Instruments Pty Ltd (XM Australia) und Trading Point of Financial Instruments Ltd (XM Cyprus) ist.

XM UK ist von der Financial Conduct Authority genehmigt und reguliert (Referenznummer: 705428), XM Australia verfügt über eine Lizenz der Australian Securities and Investment Commission (Referenznummer: 443670) und XM wird von der Cyprus Securities and Exchange Commission reguliert (Referenznummer: 120/10).

Risikohinweis

Forex- und CFD-Handel birgt erhebliche Risiken für Ihre Kapitalanlage. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich der Risiken vollumfänglich bewusst sind und ein ausreichendes Risikomanagement betreiben.

Weltweite Adressen von XM:

UK: Citypoint Building 1 Ropemaker Street EC2Y 9HT London, Vereinigtes Königreich

AUS: Level 13, 167 Macquarie House, Macquarie Street, Sydney 2000, NSW, Australien

CY: 12 Richard &Verengaria Street, Araouzos Castle Court, 3rd Floor, 3042 Limassol, Zypern

*Die Daten wurden von der Metaquotes Software Corp erhoben

