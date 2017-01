GNW-News: XBiotechs Phase-3-Daten für Darmkrebstherapie werden in The Lancet Oncology veröffentlicht

XBiotechs Phase-3-Daten für Darmkrebstherapie werden in The Lancet Oncology veröffentlicht

Bericht stellt die Wirksamkeit einer neuen Antikörpertherapie bei fortgeschrittenem Darmkrebs heraus AUSTIN, Texas, USA, 18. Januar 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT) gab heute die Veröffentlichung der Ergebnisse seiner entscheidenden Phase-3-Studie der monoklonalen Antikörperhaupttherapie des Unternehmens bekannt.



Die Ergebnisse wurden in The Lancet Oncology in einem Artikel mit dem Titel "MABp1 as a Novel Antibody Treatment for Advanced Colorectal Cancer: A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Study" veröffentlicht. Der Artikel ist jetzt online verfügbar.

"Die Ergebnisse deuten auf das hin, was wir für den ersten Nachweis halten, dass Antikörper, die als Folge einer natürlichen menschlichen Immunreaktion produziert werden, eine Rolle beim Regulieren des Krankheitsverlaufs bei Krebserkrankungen spielen können", sagte Prof. Tamas Hickish, Hauptverfasser und Leiter der European Phase 3 Study. Er legte dar: "Der Antikörper wurde danach bewertet, wie er den Gesundheitszustand verbessert, während er die Krankheit bekämpft." Weiter betonte er: "Sein Nutzen-Risiko-Profil stellt einen neuen Pflegestandard dar."

Jolanta Gore-Booth, CEO von Europacolon, der führenden Darmkrebs- Patientenorganisation Europas, sagte: "Da es sich um einen natürlichen menschlichen Antikörper handelt, freuen wir uns, dass Patienten, die bereits aus früheren Behandlungen geschwächt sind, nicht den weiteren Auswirkungen von toxischen Medikamenten ausgesetzt sind. Wir haben schon lange auf eine Behandlung für Krebs im fortgeschrittenen Stadium gewartet, die die Gesundheit, oder besser gesagt, das Wohlbefinden der Patienten zu verbessern hilft!"

Über Darmkrebs Darmkrebs ist die zweithäufigste Krebserkrankung in der industrialisierten Welt(1). Da die Inzidenz von Darmkrebs mit der wirtschaftlichen Entwicklung und der Alterung ansteigt, steigt die Inzidenz weltweit(2). In diesem Jahr wird bei rund 470.000 Patienten in Europa Darmkrebs diagnostiziert. Bei der Hälfte dieser Patienten wird die Krankheit fortschreiten und letztlich zum Tode führen(3). Der Krankheitsverlauf ist mit einer erheblichen Morbidität, Funktionsstörungen und dem Misserfolg mehrerer Therapien, oft mit erheblichen Toxizitäten, verbunden. Menschen mit fortgeschrittener Erkrankung sind somit symptomatisch und können oft die weiteren behandlungsbedingten Nebenwirkungen nicht tolerieren, sodass es einen dringenden Bedarf nach wirksameren, weniger toxischen Therapien für diese Patienten gibt.

Über die therapeutischen True Human(TM)-Antikörper Anders als frühere Generationen von Antikörpertherapien stammen die True Human(TM)-Antikörper von XBiotech unverändert von Personen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Entdeckungen über verschiedene Krankheitsbereiche hinweg und klinische Studien belegen das Potenzial der True Human-Antikörper von XBiotech, Krankheiten mithilfe der natürlichen Immunität des Körpers und damit sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human(TM)-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech- Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Über The Lancet Oncology The Lancet Oncology gilt als die führende Publikation weltweit in Bezug auf die klinische Onkologie-Forschung(4). The Lancet Oncology ist eine der drei weltweit führenden Onkologie-Zeitschriften und befindet sich unter den Top 0,5 % der wissenschaftlichen Fachzeitschriften aller Disziplinen.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen in Bezug auf Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

(1) Lozano R, et al. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet 2012;380: 2095e128.

(2) United European Gastroenterology (UEG). https://www.ueg.eu/press/releases/ueg-press-release/article/europe-is-falling- behind-america-in-the-fight-against-colorectal-cancer-due-to-low-screening- uptake/. Abgerufen April 2016.

(3 )EuropaColon. http://www.europacolon.com/crcstatistics.php?Action=Crcstatistics. Abgerufen April 2016.

(4) 2013 Journal Citation Reports®, Thomson Reuters 2014.

Kontakt Ashley Otero aotero@xbiotech.com 512-386-2930

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: XBiotech, Inc via GlobeNewswire

http://www.xbiotech.com/