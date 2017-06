GNW-News: XBiotech präsentiert beim ASCO-Jahrestreffen 2017 Phase-III-Ergebnisse zu seiner Antikörpertherapie für die Behandlung von Darmkrebs

XBiotech präsentiert beim ASCO-Jahrestreffen 2017 Phase-III-Ergebnisse zu seiner Antikörpertherapie für die Behandlung von Darmkrebs

Die Daten zeigen einen verringerten Krankheitsprogress und bessere Überlebensaussichten für Patienten, die den primären Endpunkt erreichen

AUSTIN, Texas, USA, 1. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ:XBIT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen beim Jahrestreffen 2017 der American Society of Clinical Oncology (ASCO) in Chicago, Illinois, Forschungsergebnisse aus seiner europäischen Phase-III-Studie, in der Patienten mit fortgeschrittenem Darmkrebs mit Hutruo (MABp1) behandelt wurden, präsentieren wird.



Die Ergebniszusammenfassung mit dem Titel "MABp1 improves clinical outcomes of patients with symptomatic refractory metastatic colorectal cancer patients: Per- Protocol Population analysis of Phase III Study (PT026)" ist im Rahmen der Postersession "Gastrointestinal Colorectal Cancer" am 3. Juni 2017 von 8:00 Uhr bis 11:30 Uhr zu sehen. Dr. Lucjan Wyrwicz vom Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Centre, Institute of Oncology, Warschau, Polen, wird die Postersession leiten.

Das Poster zeigt eine Analyse des Zustands der Patienten während und nach der Behandlung mit dem verordneten 8-wöchigen Behandlungsregime. Patienten, die über die gesamten 8 Wochen behandelt wurden, werden als Patienten betrachtet, die die Studie "per Protokoll" durchlaufen bzw. abgeschlossen haben (d. h., sie haben die Studie nicht frühzeitig beendet). Die Beurteilung der Behandlungsergebnisse der Per-Protokoll-Gruppe ist besonders wichtig, da aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums der Erkrankung einige der Patienten das empfohlene Behandlungsregime nicht vollständig durchlaufen bzw. abschließen und nicht alle potenziellen Vorteile der Therapie ausschöpfen können.

In der Phase-III-Studie durchliefen 82 % der Patienten, die mindestens eine Dosis des Studienmedikaments erhielten, das volle 8-wöchige Behandlungsregime. In dieser Per-Protokoll-Patientengruppe erreichten 40 % der Patienten, die mit der Antikörpertherapie behandelt wurden, den primären Endpunkt, beinahe doppelt so viele ggü. Placebo (40 % ggü. 23 %, relatives Risiko von 1,76, 95-%-KI von 1,14 bis 2,72, einseitig p = 0,003). Eine von Dr. Wyrwicz vorgestellte Analyse zeigt, dass die Patienten in dieser Population, die den ersten primären Endpunkt in der Studie erreicht hatten, deutlich verbesserte Überlebensaussichten aufwiesen, mit einer mittleren Überlebenszeit von 11,7 Monaten gegenüber 5,7 Monaten bei den Patienten, die den Endpunkt nicht erreicht hatten (HR 0,39; p < 0,0001). Weitere wichtige Ergebnisse umfassen die RECIST-Bewertung der Tumorprogression, bei der sich die radiographische Evidenz einer Krankheitsstabilisierung um das Dreifache verbessert hatte (42 % ggü. 12 %; p < 0,001).

Dr. Wyrwicz kommentierte: "Die Analyse bestätigt unseren bisherigen Bericht, dass in einer Population von Patienten mit fortgeschrittenem Krebs die Kombination von vom Patienten gemeldeten Symptomen und Radiographie als primärem Endpunkt ein leistungsstarkes Bewertungsinstrument für den Krankheitsverlauf ist." Er erklärte weiter: "Diese Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung dieses Endpunkts zur Bewertung krankheitsverändernder Antitumortherapien ein logisches Surrogat für die Beurteilung neuer Anti-Krebs-Wirkstoffe für chemorefraktäre Patienten ist."

Über die therapeutischen True Human(TM)-Antikörper Die True Human(TM)-Antikörper von XBiotech stammen unverändert von Personen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Entdeckungen und klinische Studien über verschiedene Krankheitsbereiche hinweg belegen das Potenzial der True Human-Antikörper von XBiotech, Krankheiten mithilfe der natürlichen Immunität des Körpers und damit sicherer, wirksamer und verträglicher zu bekämpfen.

Über XBiotech XBiotech ist ein voll integriertes globales Biosciences-Unternehmen, das sich ganz seiner Vorreiterrolle bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von therapeutischen Antikörpern auf der Grundlage seiner proprietären True Human(TM)-Technologie verschrieben hat. XBiotech treibt derzeit die Entwicklung einer robusten Pipeline von Antikörpertherapien voran, um die Behandlungsstandards in den Bereichen Onkologie, entzündliche Erkrankungen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech, das seinen Hauptsitz in Austin, Texas, hat, ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech- Fertigungstechnologien führend, mit denen neue, von Patienten weltweit dringend benötigte Therapien schneller, kosteneffizienter und flexibler bereitgestellt werden können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Erklärungen in Bezug auf Ansichten und Erwartungen des Managements, die erhebliche Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In manchen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen über Begriffe wie "könnte", "wird", "sollte", "würde", "erwarten", "planen", "betrachten", "glauben", "schätzen", "prognostizieren", "projizieren", "beabsichtigen" oder "fortfahren" bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe oder eine vergleichbare Terminologie identifizieren, auch wenn nicht alle zukunftsorientierten Aussagen auf diese Weise zu erkennen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten sind im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Operationen, die Finanzlage und die Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten nur für den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren.

Kontakt Ashley Otero aotero@xbiotech.com 512-386-2930

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients. The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: XBiotech, Inc via GlobeNewswire

http://www.xbiotech.com/