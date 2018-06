Weitere Suchergebnisse zu "Workday":

Workday als ein "Leader" im Gartner Magic Quadrant für Cloud Core Financial Management Suites für mittelständische, große und globale Unternehmen positioniert

Zum zweiten Mal in Folge Positionierung als ein "Leader" / Insgesamt beste

Platzierung auf der Achse "Completeness of Vision"

MÜNCHEN , June 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Analysten von Gartner

haben Workday, Inc.



(NASDAQ:WDAY), einen führenden Anbieter von Enterprise-

Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen, zum zweiten Mal in

Folge im "Leaders Quadrant" des "Magic Quadrant for Cloud Core Financial

Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises" (1) positioniert.

Workday erzielte dabei die beste Positionierung auf der Achse "Completeness of

Vision".

Finanzabteilungen müssen immer größere Anforderungen erfüllen und Führungskräfte

dabei unterstützen, das Unternehmenswachstum voranzutreiben. Finanzexperten

benötigen daher Technologien, mit denen sie Risiken managen, neue Chancen

erkennen und mit dem Wandel Schritt halten können. Um seine weltweiten Kunden zu

unterstützen, hat Workday sein Cloud-basiertes Finanzsystem weiter

ausgebaut. Workday Financial Management - in Kombination mit Workday Prism

Analytics, Workday Benchmarking und Workday Planning - verfügt über die

benötigten Funktionen und Kapazitäten, die für zukünftige Aufgaben der

Finanzabteilung unerlässlich sind, darunter:

* Intelligentere Automatisierung: Workday investiert weiterhin in die

intelligente Gestaltung seiner Finanzanwendungen mit maschinellen

Lernfunktionen. So werden wichtige Finanzaufgaben automatisiert, um mehr

Zeit für wichtige Aufgaben und Projekte zu gewinnen. Beispielsweise kann ein

Revenue Manager mit dem Dashboard von Workday die Funktion Predictive

Analytics nutzen, um auszurechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit eine

Rechnung pünktlich bezahlt wird. Ein weiteres Beispiel: Ein Mitarbeiter kann

über die optische Zeichenerkennung Belege mit Hilfe eines Mobiltelefons

scannen und automatisch Artikel zu Spesenabrechnungen hinzufügen.

* Intelligentere Einblicke: Workday investiert in fortschrittliche

Finanzanalysen, um seinen Kunden bessere Einblicke zu geben. Mit Workday

Prism Analytics kann beispielsweise ein Finanzplanungsanalyst bei einem

Einzelhändler die Finanzdaten aus Workday mit Daten aus einem Kassensystem

kombinieren, um schnell die Rentabilität nach Filiale, Region oder

Produktlinie zu analysieren. Darüber hinaus enthält das erste Data-as-a-

Service-Angebot von Workday, Workday Benchmarking, Kennzahlen zur

Gewinnspanne und zur Rendite des investierten Kapitals - so können

Unternehmen Mitarbeiterkennzahlen besser mit dem finanziellen Erfolg und den

strategischen Geschäftszielen verbinden.

* Intelligentere Nutzererfahrung: Workday fokussiert sich auf eine nahtlose

Anwendung und investiert in möglichst einfache und kollaborative

Interaktion. Beispielsweise können Nutzer in Workday Planning Fragen und

Updates von anderen Planungsteilnehmern direkt über gemeinsame

Arbeitsblätter (Worksheets) in Echtzeit beantworten und kommentieren. Kunden

können auch über eine Benutzeroberfläche mit Workday interagieren,

zusammenarbeiten und Fragen zu bestimmten Aufgaben und Abläufen stellen.

Kommentar

"Gartners Auszeichnung von Workday als ein Leader im Bereich des Cloud-

Finanzmanagements und unsere Positionierung auf der Achse für "Completeness of

Vision" demonstrieren, dass wir Finanzteams auf der ganzen Welt innovative

Lösungen bieten, mit denen sie ihr Geschäft vorantreiben können," kommentiert

Betsy Bland, Vice President, Financial Management Corporate Strategy bei

Workday. "Angesichts der zunehmenden Geschwindigkeit sowie den steigenden

Anforderungen der Geschäftswelt brauchen Finanzteams einen zuverlässigen

Technologiepartner, der den Kunden in den Mittelpunkt stellt. Genau das tut

Workday: Wir geben Kunden die nötigen Einsichten, Erfahrungen und die Agilität,

um gegenwärtige und zukünftige Finanzbedürfnisse zu erfüllen."

Weitere Informationen

* Lesen Sie den Gartner-Bericht kostenlos auf der Website von Workday.

* Weitere Informationen erhalten Sie auch in dem Blogpost "Workday Named a

Leader in Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites

for Second Year in a Row" von Betsy Bland, Vice President, Financial

Management Corporate Strategy bei Workday.

* Eine Übersicht, wie sich Workday Financial Management von der Konkurrenz

unterscheidet, erhalten Sie in diesem Video

(1) Gartner "Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for

Midsize, Large and Global Enterprises," von John E. Van Decker | Robert P.

Anderson | Mike Guay, 29 May 2018.

Haftungsausschluss

Weder unterstützt Gartner Anbieter, Produkte und Services, die in seinen

Forschungspublikationen beschrieben werden, noch empfiehlt es die

ausschließliche Zusammenarbeit mit Anbietern, die hohe Bewertungen oder

anderweitige Anerkennungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen

bilden die Meinung von Gartners Forschungseinrichtung ab und sollten nicht als

Tatsachenbehauptungen missverstanden werden. Gartner schließt alle

ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese

Forschung aus, dazu zählen auch Gewährleistungen hinsichtlich der

Markttauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Workday

Workday ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für

das Finanz- und Personalwesen. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet

Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management und

Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden

konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben

sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung beinhaltet sogenannte forward-looking statements,

zukunftsgerichtete Aussagen, zum Beispiel zur erwarteten Leistung und dem Nutzen

der Workday-Lösungen. Wörter wie "glauben", "wahrscheinlich", "werden",

"planen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sind Kennzeichen solcher Aussagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen immer gewissen Risiken oder

Unwägbarkeiten und basieren auf Annahmen. Weichen Entwicklungen von den Annahmen

ab, so kann dies Auswirkungen auf die Ergebnisse der Aussagen haben.

Unwägbarkeiten können zum Beispiel zu tun haben, sind aber nicht beschränkt auf,

mit unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission (SEC),

einschließlich des Formulars 10-Q für das Quartal, das am 30. April 2018 endete,

und unsere zukünftigen Reports, die wir bei der SEC einreichen werden. Die damit

verbundenen Unwägbarkeiten können dazu führen, dass Vorhersagen nicht wie

angenommen eintreffen. Workday wird zukunftsgerichtete Aussagen in dieser

Meldung nach deren Veröffentlichung nicht mehr anpassen.

Jegliche noch nicht veröffentlichte Dienste, Features oder Funktionen, die in

diesem Dokument, auf unserer Website oder weiteren Pressemeldungen oder

öffentlichen Statements genannt werden, können sich noch ändern. Zudem kann sich

Workday entscheiden, diese nicht zu veröffentlichen. Kunden oder potenzielle

Kunden von Workday, Inc. sollten ihre Kaufentscheidung immer von den Diensten,

Features oder Funktionen abhängig machen, die bereits verfügbar sind.

© 2018. Workday, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Workday und das Workday Logo sind

eingetragene Markenzeichen von Workday, Inc.

Pressekontakt Workday DACH

Lilian Randzio-Niedermeier

Workday GmbH

+49 (0) 89 550565-039

Lilian.Randzio@Workday.com

Pressekontakt Hotwire PR

Daniel Oehm

Hotwire PR

+49 (0) 89 2109 3273

WorkdayDE@hotwirepr.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Workday, Inc. via GlobeNewswire