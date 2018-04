GNW-News: Weltweiter SD-WAN-Marktführer Aryaka geht Partnerschaft mit China Mobile International ein, um das erste vollständig konforme SD-WAN für weltweite Unternehmen anzubieten

Weltweiter SD-WAN-Marktführer Aryaka geht Partnerschaft mit China Mobile International ein, um das erste vollständig konforme SD-WAN für weltweite Unternehmen anzubieten

SAN MATEO (USA), 5. April 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aryaka®, der weltweit

führende Anbieter von SD-WAN-Diensten, hat heute eine neue strategische

Partnerschaft mit China Mobile International (CMI) angekündigt, um den ersten

vollständig konformen weltweiten SD-WAN-Dienst für internationale Unternehmen

mit Standorten in China und chinesischen Unternehmen mit weltweiter Präsenz

anbieten zu können.





China Mobile International, gemessen an der Netzwerkgröße und seinem Kundenstamm

der größte Telekommunikationsanbieter der Welt, wird eine kombinierte Lösung aus

dem globalen SD-WAN von Aryaka und der Internetkonnektivität von China Mobile

International verkaufen können, die SD-WAN-Dienste bereitstellt, die für moderne

weltweite Unternehmensanwendungen optimiert sind.

CMI wird die Partnerschaft nutzen, um Unternehmen, die ihren Firmensitz in China

haben und über internationale Standorte verfügen, leistungsfähige SD-WAN-Dienste

zur Verfügung zu stellen und ausländischen Firmen einen sanktionierten SD-WAN-

Dienst anzubieten, der Standorte in China unterstützt und vollständig konform

mit lokalen Anforderungen und Datenschutzrichtlinien ist.

"Dies ist eine leistungsstarke Partnerschaft, da Aryaka und CMI sich in

Bereichen ergänzen, die für weltweite Unternehmen sofort vorteilhaft sind",

sagte Shawn Farshchi, President und CEO von Aryaka. Die Zusammenführung unserer

Ressourcen erhöht die Flexibilität von Unternehmen, indem die Aufgabe, SD-WANs

einzurichten und zu verwalten, die die einzigartigen Konformitätsanforderungen

in China erfüllen, vereinfacht wird. Zusammen werden Aryaka und CMI die einzige

Lösung anbieten, die wesentlich bessere Leistungen sowohl in Bezug auf

Anwendungen vor Ort und SaaS-/Cloud-Anwendungen überall auf der Welt liefert."

"Das globale SD-WAN von Aryaka kombiniert mit unserer breiten Infrastruktur in

China und auf der ganzen Welt wird es CMI ermöglichen, den Bedarf nach einem SD-

WAN zu decken, das die SLA-Anforderungen von Unternehmensanwendungen erfüllen

kann," sagte Daniel Chen, President von CMI USA. "Die Partnerschaft mit Aryaka

stellt eine Win-Win-Situation sowohl für weltweite Kunden mit Geschäftstätigkeit

in China als auch für chinesische Unternehmen mit globaler Präsenz dar."

Mit mehr als 800 weltweiten Unternehmenskunden ist Aryaka der führende globale

SD-WAN-Anbieter und bietet die am schnellsten wachsende SD-WAN-Lösung an, die

derzeit auf dem Markt verfügbar ist und erhöhte Leistung für Cloud- und Vor-Ort-

Anwendungen weltweit zur Verfügung stellt. Der globale SD-WAN-Dienst von Aryaka

hat sich schnell zur einzigen praktikablen Ersatzlösung für MPLS für globale

Unternehmen entwickelt, die Alternativen zu traditionellen WAN-Infrastrukturen

für die Bereitstellung von unternehmenskritischen Anwendungen suchen.

Weitere Informationen über Aryaka erhalten Sie unter www.aryaka.com.

Über Aryaka

Aryaka verändert die Art, wie global operierende Unternehmen Standorte und

Benutzer weltweit miteinander verbinden und erfolgsentscheidende Anwendungen

einsetzen, um die Erfordernisse moderner Geschäftspraktiken zu unterstützen. Das

globale SD-WAN von Aryaka bündelt ein zweckbestimmtes privates Netzwerk, SD-WAN,

Optimierungs- und Beschleunigungstechniken, Konnektivität zu Cloud-Plattformen

und Netzwerksichtbarkeit in einer einzigen Lösung, die als Dienst bereitgestellt

wird.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aryaka.com. Folgen Sie uns auf

Twitter, Facebook, YouTube und LinkedIn.

Medienkontakt bei Aryaka

Shehzad Karkhanawala

Director of Marketing

Aryaka

+1 408-273-8420

pr@aryaka.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Aryaka via GlobeNewswire

http://www.aryaka.com/