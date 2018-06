GNW-News: Wechsel in der erweiterten Konzernleitung von Roche

Wechsel in der erweiterten Konzernleitung von Roche

Basel, 22 Juni 2018 - Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) hat heute bekannt

gegeben, dass Sophie Kornowski-Bonnet, seit 2012 Leiterin von Roche Partnering

und Mitglied der erweiterten Konzernleitung, sich entschlossen hat, eine neue

Herausforderung anzunehmen und das Unternehmen zum 31. Juli 2018 zu verlassen.

James Sabry, M.D., Ph.D., derzeit Leiter von Partnering für Genentech Research

and Early Development (gRED), ist zum 1. August 2018 zum globalen Leiter von

Partnering ernannt worden. Diese Rolle vereint die Partnering-Funktionen im

Bereich der Pharma-Division. Er wird Mitglied der erweiterten Konzernleitung und

von Basel aus arbeiten.

Zur Ernennung sagte Roche CEO Severin Schwan: "Ich freue mich, James Sabry zum

globalen Leiter von Partnering zu ernennen. James hat weitreichende Expertise in

der Medizin, der Wissenschaft und im Business Development, die es ihm

ermöglichen werden, die besten externen Innovationen zu identifizieren und in

die Roche Gruppe zu bringen." Schwan weiter: "Ich danke Sophie Kornowski-Bonnet

für ihre vielen wichtigen Beiträge während ihrer 12-jährigen Karriere bei Roche

und wünsche ihr weiteren Erfolg für die Zukunft."

Bevor er 2010 in seiner aktuellen Rolle zu Genentech kam, war James Sabry CEO

einer Start-Up Biotech-Firma und Gründer und CEO von Cytokinetics, einer

biopharmazeutischen Firma in der San Francisco Bay Area. Er ist amerikanischer

Staatsbürger und hat nach einem Medizinstudium an der Queen's University in

Kanada seine Facharztausbildung zum Neurologen an der Harvard Medical School

abgeschlossen. Daran anschliessend hat er einen Ph.D. in Neurowissenschaften der

University of California, San Francisco, erworben. Er führte seine

Forschertätigkeit als Post-Doc in der Abteilung für Biochemie der Stanford

Medical School weiter.

