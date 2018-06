GNW-News: VistaJet startet das umfangreichste private Reiseprogramm für Kinder

VistaJet startet das umfangreichste private Reiseprogramm für Kinder

Adventures in the Sky: interaktive Unterhaltung, Bildungsaktivitäten und

maßgeschneiderte Partys in der Luft, um eine Traumreise für junge Reisende zu

schaffen

* Partys in der Luft mit weltbekannten Party-Planern

* Das erste für Kinder ausgebildete Kabinenpersonal in der privaten Luftfahrt

* Von Experten entwickelter Ansatz basierend auf datenbasierten Erkenntnissen

und Beobachtungen

LONDON (Großbritannien), 4. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, das erste

und einzige globale private Luftfahrtunternehmen, gab heute die Einführung von

Adventures in the Sky bekannt, dem umfangreichsten Reiseprogramm speziell für

Kinder.





Mit einem Viertel der VistaJet-Flüge im Jahr 2017, die ein Kind an Bord haben*,

wird es immer wichtiger, Aktivitäten für junge Reisende anzubieten.

Adventures in the Sky** wurde für Passagiere zwischen 1 und 16 Jahren entwickelt

und verwandelt die VistaJet-Kabinen in Spiel- und Partyräume. Kinder

beschäftigen sich aktiv mit Erzählbüchern zum Ausmalen, personalisierten

Forscherrucksäcken und Körben für Familienaktivitäten und werden von für Kinder

ausgebildeten Flugbegleiterinnen betreut, die ihnen spezielle Mahlzeiten und

eine Vielzahl von interaktiven Abenteuern anbieten.

Partys in der Luft

Im Vordergrund von Adventures in the Sky stehen eine Reihe von Themenpartys, die

in Zusammenarbeit mit den weltbekannten Event-Planern Sharky & George entstanden

sind. Jede Aktivität wird von einem Expertenteam an Bord moderiert, um die

Flugzeit junger Flieger wahrhaft unvergesslich zu machen.

Alice in the Sky führt Kinder durch das Kaninchenloch in eine magische Welt, in

der Jungen und Mädchen ihre eigene Teeparty mit dem verrückten Hutmacher

veranstalten sowie Flamingo-Krocket und das Spiel "Contrariwise" spielen können.

The Secret Mission bildet Rekruten als Geheimdienstagenten aus, um

internationale kriminelle Machenschaften aufzudecken. Angeleitet von einem

Spionagechef an Bord erhalten neue Agenten eine von Kingsman inspirierte

Schulung in der Kunst, verschlüsselte Nachrichten zu schreiben und zu

entschlüsseln, Fingerabdrücke zu nehmen, Tatorttechniken zu erlernen und mit

geheimen Nachrichten zu kommunizieren.

Für junge Kinobegeisterte bietet Movies in the Sky eine Filmcrew mit Kamera,

Schnitt und Greenscreen-Ausrüstung, um ihren eigenen Film vom Drehbuchschreiben

und Casting bis hin zu Make-up, Schauspiel, Filmaufnahme und Spezialeffekten zu

erstellen. Kinder können ihren Lieblingsblockbuster nachspielen oder neue Ideen

zum Leben erwecken.

Abenteuerpakete

VistaJet hat eine Reihe von Aktivitätspaketen zusammengestellt. Explorer

Backpacks, also Abenteurerrucksäcke, die auf das Alter des Kindes und sein

Reiseziel zugeschnitten sind, sind so konzipiert, dass sie sowohl an Bord als

auch für die Tage danach verwendet werden können. Für die ganze Familie werden

personalisierte Activity Hampers, also so genannte Aktivitätskörbe vorbereitet,

die voller Aktivitäten sind, um gemeinsam Dinge zu erschaffen.

Um seine jüngeren Passagiere zu unterhalten, hat VistaJet auch eine Reihe von

sechs handgezeichneten Sticker-Büchern erstellt, in denen Kinder den Abenteuern

der Hauptfiguren Miloh und Scarlet folgen können.

Private Mahlzeiten

Die speziell für private Mahlzeiten zuständigen Köche von VistaJet haben ein

neues Menü kreiert, das Kinder aus aller Welt anspricht. Alle Gerichte erfüllen

die Anforderungen an gesunde Ernährung, die Eltern erwarten.

Ein Kinderexperte ist immer an Bord

Da viele Familien mit einem Kindermädchen reisen, hat VistaJet den beispiellosen

Schritt unternommen, alle Flugbegleiter beim Norland College, einem angesehenen

Institut für frühkindliche Erziehung und Kinderbetreuung ausbilden zu lassen.

Das dedizierte Ausbildungsprogramm umfasst die Entwicklung und das Verhalten von

Kindern, das Verständnis der Familiendynamik und das Erkennen von Zeiten,

während derer Familien auf Reisen Unterstützung benötigen.

VistaJet ist das erste private Luftfahrtunternehmen, das diese Schritte

unternimmt, um jedem Passagier den besten Service zu bieten.

* Bezieht sich auf Kinder, die nach dem 1. Juni 2001 geboren wurden.

** Weitere Dienstleistungen für Kinder sind speziell für die Mitglieder von

VistaJet-Programmen vorgesehen. Preise auf Anfrage. Die Dienstleistungen sind

von mehreren weltweiten Standorten aus und in einer großen Anzahl von Sprachen

verfügbar.

www.vistajet.com/children

Informationen:

Jennifer Farquhar | VistaJet | T: +44 203 617 3077 |

jennifer.farquhar@vistajet.com

Über VistaJet

VistaJet ist das erste und einzige globale Luftfahrtunternehmen. Mit seiner

Flotte von silber-roten Businessjets fliegt VistaJet für Unternehmen, staatliche

Behörden und Privatkunden in 187 Länder und deckt damit 96 % der Welt ab. Das

von Thomas Flohr 2004 gegründete Unternehmen leistete mit einem innovativen

Geschäftsmodell Pionierarbeit, bei dem Kunden nur für die Stunden zahlen, die

sie fliegen, ohne die Verantwortung und die Vermögensrisiken tragen zu müssen,

die sich aus einer Flugzeugeignerschaft ergeben. Mit der Mitgliedschaft im

"Signature Program" bietet VistaJet seinen Kunden ein maßgeschneidertes

Flugstundenabonnement für die Flotte des Unternehmens aus Mittel- und

Langstreckenjets an, mit denen sie jederzeit überall hinfliegen können. Kunden

können über die erste ganzheitliche Buchungsapp der Branche oder ein rund um die

Uhr an jedem Wochentag verfügbares weltweites Team auch direkte Einmalflüge

anfragen.

Weitere Informationen und Neuigkeiten zu VistaJet finden Sie unter vistajet.com

Über Sharky & George

Sharky & George ist ein in London ansässiges Event-Unternehmen für Kinder, das

sich auf Spaß für jedes Alter spezialisiert hat - durch tolle Spiele, kreative

Aktivitäten und fantasievolle Erlebnisse. Das Team besteht aus inspirierenden

und energiegeladenen Rockstars, die Kinder wirklich erreichen und stolz darauf

sind, andere glücklich zu machen.

Von regelmäßigen Partys in der Downing Street Nr. 10 bis hin zur Unterhaltung

von 850 Kindern im Garten des Buckingham Palace hat Sharky & George bereits auf

einer breiten Palette von Veranstaltungen gearbeitet. Mit privaten Partys in

Katar, in der Schweiz, New York und ganz Europa hat Sharky & George mit

verschiedenen Kulturen gearbeitet und gelernt, wie Kinder aus der ganzen Welt am

besten unterhalten werden wollen.

Über das Norland College

Das Norland College wurde 1892 von Emily Ward gegründet, die erkannte, dass

Erziehung und Ausbildung schon in frühen Jahren formalisiert werden müssen. Das

College, das unter dem Motto "Love Never Faileth" (Liebe versagt nie) gegründet

wurde, verfolgt einen kindzentrierten Ansatz sowohl für die Ausbildung von

Vollzeitstudierenden als auch für die Beratung. Absolventen, die am Norland

College ausgebildet werden, werden weltweit als Norland Nannies und

Mutterschaftskrankenschwestern über ihre hauseigene Arbeitsagentur, die Norland

Agency, beschäftigt.

