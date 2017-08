GNW-News: VistaJet gestaltet die Zukunft der Geschäftsreisen durch VistaJet Direct, der neuen digitalen Mitgliedschaft

VistaJet gestaltet die Zukunft der Geschäftsreisen durch VistaJet Direct, der neuen digitalen Mitgliedschaft

Neue App ist Teil der Vision des Unternehmens, seinen unvergleichlichen Service mit globaler Reichweite mithilfe der enormen Möglichkeiten der Technologie weiterhin anzubieten

* Zugriff in Echtzeit auf mehr als 70 silber-rote Flugzeuge der Flotte von VistaJet * Vorrangige Reservierungen für One-Way- und Leerflüge von VistaJet * Mitglieder können Flüge mithilfe digitaler Visualisierung planen und anfragen * Schnellstmögliche Buchungen * Die einzige End-to-End Buchungsapp für die Geschäftsluftfahrt LONDON, 31. Aug. 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- VistaJet, die erste und einzige weltweite Luftfahrtgesellschaft, führte heute offiziell VistaJet Direct ein, die neue digitale Mitgliedschaft, die bevorzugten Zugriff auf One-Way- und Leerflüge zu vergünstigten Preisen bietet.





VistaJet erreicht einen weiteren Meilenstein in der Gestaltung der Zukunft privater Reisen und wird das einzige Unternehmen seines Sektors, das ein vollständiges Portfolio an Lösungen im Bereich Flüge anbietet, darunter Program, On Demand und das neue VistaJet Direct. Volle Terminkalender und Entscheidungen in letzter Minute sind Teil des Alltags der meisten Geschäftsreisenden. Die neue digitale Mitgliedschaft ist ideal für alle, die den unvergleichlichen Service und die globale Reichweite von VistaJet anstreben, ohne dabei eine sofortige Verpflichtung für bestimmte Flüge einzugehen.

VistaJet hat es dank einer Reihe revolutionärer Initiativen, die das private Fliegen einfacher denn je machen sollen, in die Schlagzeilen geschafft. Der gleiche Komfort wird nun ohne Mindestverpflichtung angeboten. Eine Jahresmitgliedschaft von nur 10.000 USD ermöglicht es Kunden, Buchungen für alle verfügbaren Flugzeuge von VistaJet zu tätigen, bevor der Chartermarkt zugreift.

Im Gegensatz zu einigen Konkurrenten, die nur Sitzplatzreservierungen und keine Garantien vergeben, ermöglicht VistaJet seinen Kunden die Möglichkeit, die volle VistaJet-Erfahrung zu machen, einschließlich der alleinigen Nutzung eines Jets, einer Stewardess mit Ausbildung am British Butler Institute, Catering der weltbesten Restaurants und eines umfangreichen Services während des Fluges. Wenn eine Buchung bestätigt ist, garantiert VistaJet die Verfügbarkeit eines Flugzeugs der Flotte, die vollständig dem Unternehmen gehört und mehr als 70 identisch entworfene Flugzeuge umfasst, sodass Kunden sich völlig entspannen können.

Durch die geografischen Ortungsdienste der App erhalten Mitglieder eine Push- Benachrichtigung auf ihr Smartphone, wenn ein Flug in ihrer Nähe oder aus einer ihrer Lieblingsstädte verfügbar ist. Dann müssen sie nur noch die Benachrichtigung antippen und buchen. Außerdem enthält die App Fixpreise in Echtzeit und der gesamte Buchungsprozess dauert nur einige Minuten. Um den Buchungsprozess noch bequemer zu gestalten, können Kunden und ihre Teams Flüge über die Smartphone-App oder den Computer buchen; die Daten sind stets aktuell und Kunden können alle Flugdetails vom Catering bis hin zu zusätzlichen Services am Boden bestimmen.

Dank der strategischen Investition in innovative Technologien führt VistaJet den Sektor der Geschäftsluftfahrt mit einer bahnbrechenden End-to-end Technologieplattform an, die das Unternehmen zum technologisch am besten integrierten der Luftfahrtbranche macht.

Thomas Flohr, Chairman und Gründer, sagte:

"Die heutige Einführung dreht sich darum, unseren Kunden und allen Geschäftsreisenden so viel Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten zu geben wie möglich. Dank des neuen VistaJet Direct ist das Fliegen mit uns einfacher denn je. Wir suchen immer nach neuen Möglichkeiten, das Reisen so unvergesslich wie möglich zu gestalten und machen die Flüge unserer Kunden zu einer Erfahrung, an die sie sich für immer erinnern werden. VistaJet Direct ist der schnellste und bequemste Weg, mit VistaJet zu fliegen. Kunden können nun einen Flug buchen und auf die gesamte Auswahl an Services zugreifen, und das zu jeder Zeit und von jedem Ort der Welt."

Werden Sie Mitglied von VistaJet Direct unter: www.vistajet.com/direct AppStore Google Play

Über VistaJet VistaJet ist das erste und einzige globale Luftfahrtunternehmen. Mit seiner Flotte aus silber-roten Business-Jets hat VistaJet Konzerne, Regierungen und Privatkunden bereits in 187 Länder auf der ganzen Welt geflogen. VistaJet wurde 2004 von Thomas Flohr gegründet und hat mit einem innovativen Geschäftsmodell Pionierarbeit geleistet: Kunden zahlen nur für die Zeit, die sie fliegen, ohne die Verantwortlichkeiten und Vermögensrisiken, die mit dem Besitz von Luftfahrzeugen einhergehen. Der Programm-Service, das Aushängeschild VistaJets, bietet Kunden ein maßgeschneidertes Abonnement von Flugstunden in seiner Flotte aus Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen, die sie zu jeder Zeit an jeden Ort fliegen.

Weitere Informationen und Neuigkeiten zu VistaJet finden Sie unter vistajet.com.

