GNW-News: Vision Opportunity Funds erreicht einen 10-Jahres-Meilenstein bei der Erzielung von preisgekrönten risikogewichteten Gesamtrenditen

Vision Opportunity Funds erreicht einen 10-Jahres-Meilenstein bei der Erzielung von preisgekrönten risikogewichteten Gesamtrenditen

TORONTO (Kanada), 23. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Vision Capital

Corporation ("Vision") freut sich bekanntzugeben, dass am 30. Juni 2018 das 10-

jährige Jubiläum seit der Gründung der Vision Opportunity Funds (die "Vision

Funds") gefeiert werden konnte.





Im Laufe der letzten zehn Jahre konzentrierte sich die einzigartige Kombination

und Expertise ihrer drei Portfoliomanager, deren gemeinsame Erfahrung im Bereich

der Immobilienmärkte und Immobilienwertpapiere fast 100 Jahre beträgt, auf

Investitionen im Immobiliensektor durch Anlagen in öffentlich gehandelten Aktien

und Schuldtiteln. Die Strategie von Vision, Immobilien am Aktienmarkt billiger

als auf dem Immobilienmarkt zu kaufen und überbewertete Immobilientitel zu

verkaufen, hat dazu geführt, dass die Vision Funds ihren Kunden eine

hervorragende risikogewichtete Gesamtrendite bieten.

Vision freut sich berichten zu können, dass der Vision Opportunity Fund LP (A)

in diesem 10-Jahres-Zeitraum eine Gesamtrendite von 274 %(1) netto (ohne

Gebühren und Aufwendungen) erwirtschaftet hat. Dies entspricht einer jährlichen

Wachstumsrate von ca. 14,1 %(1).

Ein Diagramm zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bcf3f035-3dc7-44c2-a4b6-

361edbd654f6

Ebenso wichtig für Vision ist der Schutz des Kapitals seiner Kunden und der

besondere Fokus auf die Erzielung einer überzeugenden risikogewichteten

Gesamtrendite. Das Erreichen dieses Ziels durch Vision spiegelt sich auch in

folgenden Punkten wider:

* Die Vision Funds lieferten über den Zeitraum von zehn Jahren insgesamt

positive Renditen für alle vollen Kalenderjahre und rollierende 12-

Monatszeiträume, während es im selben Zeitraum ein oder mehrere volle

Kalenderjahre gab, in denen der S&P/TSX Capped REIT-Index sowie die S&P/TSX

Composite- und MSCI U.S. REIT-Indizes jeweils nur negative Gesamtrenditen

erreicht haben.

* Die Vision Funds erzielten über den 10-Jahres-Zeitraum ein negatives Down-

Market-Gewinnverhältnis, was darauf hindeutet, dass die Vision Funds in den

letzten 10 Jahren in Monaten, in denen die Rendite des breiten

Aktienmarktindex(2) negativ war, positive Gesamtrenditen erzielt haben.

* Starke Gesamtrenditen wurden mit einer geringen Korrelation sowohl zum

breiten Aktienmarktindex(2) als auch zu den REIT-Indizes(3) und einer

negativen Korrelation zum Anleihenindex(4) erzielt.

Eine Tabelle zu dieser Pressemitteilung ist unter folgendem Link verfügbar:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a51f0e7-857f-4430-bb02-

48bb7c664d8e

Die überdurchschnittliche Wertentwicklung der Vision Funds wurde von S&P Capital

IQ, Scotiabank, Morningstar und den Canadian Hedge Fund Awards im vergangenen

Jahrzehnt mit zwölf Industriepreisen und -auszeichnungen gewürdigt.

Vision dankt allen seinen Kunden, Geschäftspartnern und engagierten Mitarbeitern

für ihre unglaubliche Unterstützung in den letzten 10 Jahren und freut sich

darauf, seinen Kunden über viele Jahre hinweg eine überdurchschnittlich

risikogewichtete Gesamtrendite bieten zu können.

Bitte klicken Sie hier für ein "Snapshot"-Profil der Vision Opportunity Funds.

Für Informationen zu den Vision Opportunity Funds wenden Sie sich bitte an

Darren Kosack, Senior Vice President für Vertrieb und Marketing unter

kosack@visioncap.ca oder direkt unter +1 416.569.8498 sowie Gary Hagen unter

hagen@visioncap.ca oder direkt unter +1 416.369.9307. Weitere Informationen zu

Vision finden Sie unter www.visioncap.ca.

Hinweise: (1) Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für

die zukünftige Wertentwicklung. (2) Der S&P/TSX Composite Total Return

Index. (3) Bezieht sich auf den MSCI U.S. REIT Total Return Index und den

S&P/TSX Capped REIT Total Return Index. (4) Der iShares 7-10 Year Treasury Bond

ETF strebt Anlageergebnisse an, die im Allgemeinen der Preis- und

Renditeentwicklung des mittelfristigen Sektors des US-Treasury-Markts

entsprechen, wie sie vom Barclays Capital 7-10 Year Treasury Index definiert

werden. (5) Alle Verweise auf den "Vision Opportunity Fund LP" (oder "Vision

LP") in Hinsicht auf Wertentwicklungs- und Risikometriken beziehen sich auf die

Serie 1 der Anteile der Klasse A des Vision Opportunity Fund LP. Die Gründung

von Vision Opportunity Fund Limited Partnership erfolgte am 1. Juli 2008. (6)

Die Sharpe-Ratio misst die Rendite über dem risikofreien Zinssatz im Verhältnis

zur Volatilität der Rendite. Je höher die Sharpe-Ratio ist, desto höher ist der

Ertrag, den der Fonds im Verhältnis zu seinem Risiko erbracht hat. (7) Die

Sortino-Ratio ist eine Variante der Sharpe-Ratio, die schädliche Volatilität von

der Volatilität im Allgemeinen unterscheidet, indem sie die Standardabweichung

durch negative Abweichung im Nenner ersetzt. Ein höheres Sortino-Verhältnis

weist auf ein geringeres Risiko hin, dass große Verluste erzielt werden. (8) Up-

Market und Down-Market Capture Ratios sind statistische Kennzahlen für die

Gesamtperformance eines Anlageverwalters in steigenden und sinkenden Märkten.

Die Kennzahlen werden verwendet, um zu bewerten, welche Leistung ein

Investmentmanager in Zeiträumen, in denen ein Index gestiegen oder gefallen ist,

relativ zu diesem Index erzielt hat. Ein negatives Down-Market Capture Ratio

zeigt, dass der Fonds in den Monaten, in denen der Index fiel, im Durchschnitt

an Wert gewann. (9) Bei den angegebenen Korrelationszahlen handelt es sich um

den Korrelationskoeffizienten der monatlichen Netto-Gesamtrenditen, in dem der

Vision Opportunity Fund LP A mit dem angegebenen Index der letzten 5 Jahre

verglichen wird.

