GNW-News: Der Vertrieb von Microsoft 365: Neue Opportunitys mit der zukunftsweisenden neuen Microsoft-Plattform, sagt AppRiver

Der Vertrieb von Microsoft 365: Neue Opportunitys mit der zukunftsweisenden neuen Microsoft-Plattform, sagt AppRiver

Appriver, könnte für

Schweizer Managed-Service-Provider bald noch interessanter werden. Denn Appriver

will in den nächsten Wochen als sehr wahrscheinlich erster Anbieter in der

Schweiz mit Microsoft 365 auf den Markt treten.

Gulf Breeze, Florida, United States, May 17, 2018 -

Microsoft 365 stellt die Umsetzung der langjährigen Vision von Microsoft dar,

ein innovatives Portfolio von Tools für Produktivität, Zusammenarbeit und

Sicherheit bereitzustellen, das für die Geschäftswelt von morgen geeignet ist.

Es ist der Höhepunkt der Innovations-, Technologie- und Zukunftsstrategie von

Microsoft und wird die Art, wie Geschäftskunden arbeiten und Administratoren

ihre IT-Infrastruktur verwalten, von Grund auf verändern.

Microsoft hat tief in seine Glaskugel geschaut und die drastischen Änderungen

des modernen Arbeitsplatzes vorausgesehen. Die Zukunft ist Cloud-basiert. Sie

ist mobil. Sie ist global und geografisch verstreut. Sie ist nicht an ein

formelles Büro gebunden . und sie ist nicht sicher.

Für Managed Service Providers (MSPs), Berater und Vertriebspartner bietet

Microsoft 365 eine Vielzahl hervorragender Geschäftschancen - nicht nur für den

Verkauf von Abonnements, sondern auch zur Schulung von Kunden und für den

Support der neuen Infrastruktur.

Bevor sie ihren Kunden Microsoft 365 vorstellen oder empfehlen, müssen Partner

die Funktionen, Vorteile und Schwachpunkte der Lösung genau kennen. Microsoft

stellt zwar massenhaft Informationen über Microsoft 365 zur Verfügung, alle

verfügbaren Materialien zu überblicken und relevante Ressourcen herauszufiltern,

ist jedoch eine enorme Herausforderung.

Um Microsoft 365 zu verstehen, benötigen Sie zunächst folgende Kenntnisse:

* Umfang von Microsoft 365

* Wichtige Sicherheitsüberlegungen

* Neue Dienstleistungen und Geschäftschancen

Microsoft 365: Was gehört zum Gesamtpaket?

Viele denken, dass Microsoft 365 eine neue Markenstrategie für die beliebte

Lösungssuite Office 365 ist. Doch das stimmt nicht. Selbst in seiner

grundlegendsten Form ist Microsoft 365 Anwendungen, Managementtools und

Betriebssystem in einem. Dieses Komplettpaket wirkt auf den ersten Blick

unüberschaubar. Seine Komplexität dient jedoch dazu, den Arbeitsplatz zu

optimieren.

Partner, ihre Kunden und IT-Experten sollten Microsoft 365 als Arbeitsmethode

betrachten, nicht als Produkt. Microsoft 365 wird sich maßgeblich auf

Geschäftskunden auswirken - die Art, wie IT-Administratoren Technologie und ihre

Benutzer verwalten, wird sich jedoch von Grund auf wandeln. Partner müssen sich

darauf einstellen, wenn sie Kunden Microsoft 365 präsentieren.

Sicherheit in Microsoft 365

Microsoft 365 bietet eine vollkommen neue Sicherheitsgrundlage, einschließlich

Fußabdruck. Bei Microsoft 365 arbeiten alle Komponenten in Übereinstimmung und

erhalten strukturierte Updates, die mit dem gesamten Stapel kompatibel sind.

Microsoft hat unter anderem realisiert, dass Sicherheit auf Unternehmens- oder

IT-Ebene nicht genügt. Schließlich können Endbenutzer mit einem einzigen Klick

auf einen gefährlichen Link das gesamte Netzwerk infizieren. Deshalb hat

Microsoft die Sicherheit intelligent auf die Benutzerebene verlagert, und

Partner müssen ihren Kunden die Funktionsweise dieser neuen Tools erklären.

Mit moderner Sicherheit auf Basis neuer Microsoft-Funktionen ist Microsoft 365

älteren Betriebssystemen überlegen. Hinzu kommt, dass Microsoft 365 im Vergleich

zu Office 365 zwar ein umfassendes Spektrum an Sicherheitserweiterungen bietet,

jedoch weiterhin zusätzliche Absicherungen sowie verstärkte Überwachung und

Wartung erfordert.

Microsoft 365: Die Chance für Vertriebspartner

Neben der Möglichkeit, neue Abonnements an Kunden zu verkaufen, bietet

Microsoft 365 Vertriebspartnern die neue Chance, laufenden Service und Support

sowie notwendige Hardware und Software für das sichere Unternehmen der nächsten

Generation bereitzustellen.

Aus finanzieller Sicht liegt der Preis für Microsoft 365 höher als bei

Office 365. Bei konstanten Handelsspannen werden Bruttomargen also

voraussichtlich steigen. Im Vergleich zu normalen verwalteten Diensten können

Partner mit einer Umsatzsteigerung von 10-18 Prozent rechnen.

Da Microsoft 365 noch neu ist und viel Unklarheit auf dem Markt herrscht, werden

Kunden zahlreiche Fragen haben. Einige Kunden werden auch Einwände gegen den

Wechsel zu Microsoft 365 vorbringen, um so lange wie möglich an aktuellen oder

älteren Betriebssystemen festzuhalten.

Angesichts des überzeugenden Konzepts von Microsoft und der vielfältigen

Vorteile, die Microsoft 365 bietet, ist der Umstieg auf Microsoft 365 jedoch

praktisch unvermeidlich und nur eine Frage der Zeit - vor allem, da zahlreiche

Produkte bereits ab Ende 2020 nicht mehr unterstützt werden. Microsoft hat End-

of-Life-Fristen in der Vergangenheit zwar hin und wieder verlängert, der

Übergang zu Microsoft 365 und die damit einhergehenden Vertriebsmöglichkeiten

werden jedoch bald Realität.

Nächste Schritte: Ein guter Start

Die Notwendigkeit, sich möglichst schnell mit Microsoft 365 vertraut zu machen,

kann nicht genug betont werden. Kaum jemand hat Zeit, die Masse an Microsoft-

Materialien zu durchkämmen und die nützlichsten Ressourcen aufzuspüren. Deshalb

empfiehlt es sich, nützliche Zusatzmaterialien, Podcasts und Videos als

"Dolmetscher" einzusetzen, um die Marketingsprache von Microsoft zu

entschlüsseln und die Dokumentation für Sie und Ihre Kunden zu ergänzen.

In kostenlosen Kursen können Partner mehr über Microsoft 365 und geeignete

Vertriebsstrategien lernen. Einige davon sind sogar mit einer Zertifizierung

verbunden - ein wertvoller Aspekt, auf den IT-Entscheidungsträger bei der

Auswahl eines kompetenten Microsoft 365-Vertriebspartners achten.

Bauen Sie Ihr Wissen aus, um im neuen Zeitalter der Möglichkeiten die

zukunftsweisende neue Plattform von Microsoft sowie entsprechenden Support an

IT-Entscheidungsträger zu verkaufen.

Über den Autor:

Scott Paul ist Senior Director der Microsoft Alliance von AppRiver. AppRiver war

einer der ersten Markteinführungspartner für Office 365 und verfügt heute über

eines der erfahrensten Supportteams für Office 365 auf dem Markt. Das

Unternehmen bietet zudem kostenlose Schulungskurse zu Office 365 für

Vertriebspartner.

