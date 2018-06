GNW-News: Verbesserungen beim Cloud-Portfolio von SolarWinds erweitern die Funktionen für Infrastruktur- und Anwendungsüberwachung

Verbesserungen beim Cloud-Portfolio von SolarWinds erweitern die Funktionen für Infrastruktur- und Anwendungsüberwachung

Eine engere Integration und neue Funktionen ermöglichen Benutzern die

kostengünstige Überwachung zusätzlicher Hosts und Anwendungen

AUSTIN, Texas, June 07, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- SolarWinds, ein führender

Anbieter leistungsstarker und erschwinglicher IT-Verwaltungssoftware, kündigt

drastische Verbesserungen beim SolarWinds Cloud(®)-Portfolio mit SaaS-basierten

Produkten an.



Dazu gehören Updates für AppOptics((TM)), Pingdom(®),

Papertrail((TM)) und Loggly(®). Diese Erweiterungen der SolarWinds Cloud-

Produkte sollen die Transparenz von Cloud-Infrastruktur und Anwendungen erhöhen,

um das Full-Stack-Monitoring für DevOps-Experten und IT-Mitarbeiter zu

vereinfachen und Kunden, die mehr als ein Produkt nutzen, ein einheitlicheres

Benutzererlebnis zu bieten.

Neue Funktionen und Features für AppOptics, Pingdom, Papertrail und Loggly

Unter anderem erweitern die folgenden Verbesserungen die Infrastruktur- und

Anwendungsüberwachung und gestalten sie unkomplizierter als zuvor:

* AppOptics - Das Tool bietet nun eine zentrale Übersicht, um Ausreißer und

Nutzungsmuster mithilfe neuer Karten- und Listenansichtsfunktionen für Hosts

schnell zu identifizieren. Die Unterstützung von sieben Programmiersprachen,

die nun auch Ruby, Go und Node.js(®) umfassen, ermöglicht umfassendere

Einblicke in Infrastruktur und Anwendungen. Durch die Integration von

AppOptics mit Papertrail und Loggly stehen Protokolle zur Verfügung, um

Kontextinformationen für die Fehlerbehebung zu nutzen.

* Pingdom - Das Tool speichert nun die Daten von bis zu 13 Monaten, um ein

tiefgreifenderes Digital Experience Monitoring zu ermöglichen. Außerdem

können Benutzer nun Onlineberichte erstellen, die mit anderen geteilt werden

können, um effektiv zwischen unterschiedlichen Teams zu kommunizieren.

* Papertrail - Das Tool bietet eine neue Ereignisanzeige, neue

Geschwindigkeitsdiagramme sowie Dashboard-Verbesserungen für eine schnellere

Fehlerbehebung.

* Loggly - Das Tool bietet nun auf Protokolltypen basierende vorkonfigurierte

Dashboards, um die Überwachung komplexer Umgebungen zu vereinfachen.

"Das Potenzial von Papertrail liegt in seiner Einfachheit", erläutert Dave

North, DevOps-Leiter bei Signiant, einem in den USA ansässigen Medien- und

Unterhaltungsunternehmen. "Die neuen Funktionen bauen auf der

Benutzerfreundlichkeit des Produkts auf und schaffen einen echten Mehrwert.

Durch das Favorisieren von Gruppen im Dashboard kann man beispielsweise viel

Zeit sparen. Die neuen Geschwindigkeitsdiagramme sind besonders hilfreich, da

damit die Fehlerquote visualisiert und schnell festgestellt werden kann, ob ein

geringfügiges oder ein großes Problem vorliegt."

Zusätzlich zu diesen neuen Funktionen bietet die engere Integration innerhalb

des Portfolios Benutzern die Möglichkeit, SolarWinds Cloud-Tools

produktübergreifend zu nutzen. DevOps-Experten können somit beispielsweise

problemlos von einem Dashboard, das auf Probleme mit der Ladezeit einer Webseite

hinweist, zu einer detaillierten Protokollansicht wechseln, um ein Problem mit

der Anwendungsinfrastruktur zu beheben.

"Es ist für DevOps- und IT-Experten zu aufwendig und zu teuer, die Leistung

moderner Anwendungen in ihrer Umgebung umfassend zu überwachen", sagt Christoph

Pfister, Executive Vice President für Produkte bei SolarWinds. "Die neue Version

erweitert unsere umfassenden Überwachungsfunktionen für Infrastruktur und

Anwendungen. Mit diesen leistungsstarken, kostengünstigen Produkten behalten

unsere Kunden den vollen Überblick über Ablaufverfolgungen, Messdaten,

Protokolle und das digitale Benutzererlebnis, um die Reaktionsfähigkeit ihrer

Anwendungen zu verbessern und ihren Arbeitsalltag deutlich zu vereinfachen."

Die Erweiterungen der SolarWinds Cloud sind die neuesten Meilensteine des

Unternehmens bei der Entwicklung einer Palette an umfassenden, einfach zu

nutzenden und erschwinglichen Full-Stack-Überwachungslösungen. Das Ziel von

SolarWinds ist es, eine zentrale Übersicht über Infrastruktur, Anwendungen und

digitales Benutzererlebnis zu schaffen, die es seinen Kunden ermöglicht, selbst

die komplexesten Leistungs- und Zuverlässigkeitsprobleme zu beheben - schnell,

einfach und kostengünstig.

Preise und Verfügbarkeit

Die erweiterten SolarWinds Cloud-Angebote sind sofort verfügbar. Die Preise

beginnen bei 7,50 USD/Monat für AppOptics, 9,95 USD/Monat für Pingdom,

7 USD/Monat für Papertrail und 99 USD/Monat für Loggly.

*Preise gemäß Stand vom 4. Juni 2018 in US-Dollar. Der Preis kann je nach

Zuständigkeitsbereich und geltender Währung variieren. Wenden Sie sich wegen der

Preise für Ihren Zuständigkeitsbereich bitte an einen örtlichen

Vertriebsmitarbeiter von SolarWinds.

Zusätzliche Ressourcen

* AppOptics

* Pingdom

* Papertrail

* Loggly

Kontakt zu SolarWinds

* THWACK(®)

* Twitter(®)

* Facebook(®)

* LinkedIn(®)

Über SolarWinds

SolarWinds verkauft leistungsstarke und kostengünstige IT-Verwaltungssoftware an

Kunden auf der ganzen Welt, vom Fortune 500(®)-Unternehmen über

Kleinunternehmen, Managed Service Provider (MSPs) und Regierungsbehörden bis hin

zu Bildungseinrichtungen. Wir konzentrieren uns bewusst ausschließlich auf IT-,

MSP- und DevOps-Experten und haben das Ziel, unsere Kunden von der Komplexität

zu befreien, die oft Bestandteil herkömmlicher Unternehmenssoftware ist.

Ungeachtet des Standorts der IT-Ressourcen oder des Benutzers liefert SolarWinds

Produkte, die sich nicht nur mühelos finden, kaufen, verwenden, warten und

anpassen lassen, sondern auch in der Lage sind, Probleme in allen

Schlüsselbereichen der Infrastruktur zu beheben, egal ob lokal oder in der

Cloud. Durch diesen Schwerpunkt und unsere Verpflichtung zu Spitzenleistung in

der End-to-End-Leistungsverwaltung in der hybriden IT ist SolarWinds weltweit

führender Anbieter von Netzwerkverwaltungssoftware und MSP-Lösungen und treibt

ähnliches Wachstum über das volle Spektrum an IT-Verwaltungssoftware an. Unsere

Lösungen basieren auf unserer engen Beziehung zu unserem Kundenstamm, der sich

über unsere Online-Community THWACK austauscht, um Probleme zu lösen,

Technologien und Best Practices zu teilen und sich direkt an unserer

Produktentwicklung zu beteiligen. Erfahren Sie mehr unter www.solarwinds.com.

Die Marken SolarWinds, SolarWinds & Design, Orion und THWACK stehen im

alleinigen Eigentum der SolarWinds Worldwide, LLC oder ihrer verbundenen

Unternehmen, sind im U.S. Patent and Trademark Office eingetragen und können in

anderen Ländern eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen Marken,

Dienstleistungsmarken und Logos von SolarWinds können Marken nach nicht

kodifiziertem Recht, eingetragen oder angemeldet sein. Alle sonstigen hier

erwähnten Marken dienen lediglich zu Identifikationszwecken und sind Marken oder

eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

© 2018 SolarWinds Worldwide, LLC. Alle Rechte vorbehalten.

PRESSEKONTAKT:

Nicole Fachet Jenne Barbour

Text100 SolarWinds

Tel.: +1 212.871.3950 Tel.: +1 512.498.6804

NicoleF@text100.com pr@solarwinds.com

Die Fotos zu dieser Ankündigung sind verfügbar unter

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/daeb7fcf-

3ddf-41c0-97be-238d3044bec0

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee3d687f-

4511-48a0-9fd7-3171e56435b6

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05156838-17c9-4122-abc3-

7bec504e6929

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ddce2d73-50d9-4f17-be8d-

21ff187c77d5

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df7c4694-e876-4a09-b5b0-

f24d3d015a37

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: SolarWinds Worldwide, LLC via GlobeNewswire

http://www.solarwinds.com/