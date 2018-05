GNW-News: VITEC präsentiert auf der Eurosatory 2018 Lösungen für qualitativ hochwertige taktische Videoübertragung mit niedriger Bandbreite

VITEC präsentiert auf der Eurosatory 2018 Lösungen für qualitativ hochwertige taktische Videoübertragung mit niedriger Bandbreite

VITEC weitet seine Videostreaming- und -verbreitungslösungen für ISR und

Zivilschutz mit dem kleinsten robusten Vierkanal-HEVC-Encoder der Welt und einem

neuen militärtauglichen IPTV-Portal aus

PARIS (Frankreich), 23. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, ein weltweit

führender Anbieter von fortschrittlichen Videokodierungs- und

-streaminglösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen auf der

Eurosatory 2018 seine neuesten, hochgradig leistungsfähigen

Videostreaminglösungen für Militär- und Verteidigungsanwendungen präsentieren

wird.



Die Eurosatory, die vom 11.-15. Juni 2018 in Paris Nord Villepinte

stattfinden wird, ist die führende internationale Ausstellung für Verteidigung

und Sicherheit.

"VITEC engagiert sich stark dafür, ein komplettes Angebot zur Verarbeitung und

Verteilung von Informationen, Überwachung und Aufklärung (Intelligence,

Surveillance, Reconnaissance, ISR) sowie Video zur Lageerkennung im Gelände

anbieten zu können", sagte Richard Bernard, Product Manager bei VITEC. "Als

Ergebnis dieses Engagements haben wir unserem Encoder-Portfolio nun den MGW

Diamond TOUGH zugefügt. Der Mehrkanal-Encoder kann bis zu acht Videokanäle mit

extrem niedriger Bandbreite und niedrigem Stromverbrauch streamen und verfügt

über einen robusten und leichten Formfaktor. Da Interoperabilität bei allen ISR

oder SA-Anwendungen entscheidend ist, stellt das Gerät Videostreams und KLV-

Metadaten unter vollständiger Einhaltung der Norm STANAG 4609 bereit."

Auf der Messe stellt VITEC seinen MGW Diamond TOUGH vor, einen militärtauglichen

Multikanal-HEVC/H.264-Encoder. Das robuste Gehäuse, das die Normen DO-160G, MIL-

STD810G und MIL-STD-461G erfüllt, wurde spezifisch für die Verwendung in

Landfahrzeugen, bemannten und unbemannten fliegenden Plattformen und Schiffen

entwickelt, die unter extremen Betriebsbedingungen eingesetzt werden. Dank

seines kompakten und robusten Gehäuses ist er der ideale Encoder für die

Bereitstellung von IP-Video von mehreren analogen und/oder digitalen Quellen im

Fahrzeug - oder extern über RF oder Satellitenverbindungen, um ISR zu

unterstützen.

Für die Verbreitung und Inhaltsverwaltung von Videostreams und -dateien mit

voller Bildrate zeigt VITEC darüber hinaus FITIS(TM), eine All-in-One-Lösung,

die schnell im Gelände oder an einem sicheren, gehosteten Standort eingesetzt

werden kann, um als zentrale Schnittstelle für die Verwaltung von live

übertragenen oder aufgezeichneten IPTV-Inhalten, Zugangsrechten von Benutzern

und Videoverteilungs-Workflows zu dienen. Die Lösung ermöglicht es

Entscheidungsträgern und Analysten, ISR-Videomaterial und taktische militärische

Videostreams schnell zu sichten, archivieren, abzurufen und manipulieren. FITIS

verfügt darüber hinaus auch über Bearbeitungs- und Zusammenarbeitsfunktionen,

mit denen Videodaten mit KLV/STANAG-Metadaten analysiert und geteilt werden

können.

Weitere Informationen zum vollständigen Produktangebot von VITEC erhalten Sie

unter www.vitec.com.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen

für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport- und

Unterhaltungseinrichtungen sowie Kirchen und andere religiöse Einrichtungen. ©

2018 VITEC

PR-Link: www.ingearpr.com/VITEC/180523VITEC.docx

Bild-Link: www.ingearpr.com/VITEC/VITEC_Diamond_TOUGH.jpeg

Besuchen Sie VITEC auf der Eurosatory 2018, Halle 5A, Stand J740

