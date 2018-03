GNW-News: VITEC fügt seiner Plattform für IPTV und digitale Beschilderung EZ TV eine leistungsstarke neue Videowand und DRM-Funktionalität hinzu

VITEC fügt seiner Plattform für IPTV und digitale Beschilderung EZ TV eine leistungsstarke neue Videowand und DRM-Funktionalität hinzu

SUNNYVALE (USA), 20. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, ein weltweiter

Marktführer im Bereich von fortschrittlichen Videokodierungs-, -dekodierungs-

und Streaminglösungen, hat heute angekündigt, dass seine preisgekrönte, auf

Unternehmen zugeschnittene Plattform für IPTV und digitale Beschilderung, EZ TV,

nun komplexe Videowandeinrichtungen verwalten und steuern kann und vollständig

kompatibel mit den neuesten Contentschutz- und DRM-Standards ist, die von den

führenden Dienstanbietern für IPTV-Bereitstellung vorausgesetzt werden.



Diese

Funktionen werden von der EZ TV-Plattform vollständig unterstützt. Die DRM-

Integration ist auch für die IPTV-Receiver, Beschilderungsendpunkte und die

innovative EZTV IPTV-App für Mobilgeräte von VITEC verfügbar. Messebesucher

können eine Live-Vorführung der neuen EZ TV-Geräte an Stand SL6821 auf der NAB

2018 erleben, die vom 9.-12. April im Las Vegas Convention Center stattfindet.

Die Videowandlösung von VITEC wurde entwickelt, um die Bereitstellung und

Verwaltung von Projekten mit IPTV, digitaler Beschilderung und Videowandinhalten

zu vereinfachen und gleichzeitig ein atemberaubendes visuelles Erlebnis zu

bieten. Die neuen EZ TV-Videowandprozessoren arbeiten 100 % hardwaregestützt,

können IPTV-Streams mit einer Auflösung von bis zu 4K nativ mit niedriger Latenz

wiedergeben und unterstützen interaktive Inhalte sowie Video- und

Bildmaterialtransformationen. Von einem einzigen Prozessor können bis zu 60

Displays verwaltet werden - auch Formate und Auflösungen von Fernsehern und LED-

Videowänden, die nicht dem Standard entsprechen.

Zusätzlich zur Integration der Videowand- und der neuen DRM-Funktionalität fügt

die neue Version auf Unternehmen zugeschnittene IPTV-Funktionalität hinzu.

Hierzu gehören zeitversetztes Fernsehen, eine neue Mobil-App für iOS- und

Android-Geräte, die es Benutzern ermöglicht, über die Wiedergabe von IPTV-

Inhalten hinaus Video vom Außeneinsatz in die Firmenzentrale zu streamen, die

Verbesserung von HEVC-Streams, die in Echtzeit über verlustbehaftete Netzwerke

übermittelt werden und TAA-konforme Hochleistungs-Endpunkte.

Weitere Informationen zum vollständigen Produktangebot von VITEC erhalten Sie

unter www.vitec.com.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen

für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport- und

Unterhaltungseinrichtungen sowie Gotteshäuser. © 2018 VITEC

Medienkontakt:

Peggy Blaze

InGear

Tel.: +1 (818) 357-3693

E-Mail: peggy@ingearpr.com

