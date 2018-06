GNW-News: Universität in Belgien realisiert 32G-Fibre-Channel-Netz mit ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM)

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Universität in Belgien realisiert 32G-Fibre-Channel-Netz mit ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM)

ADVA Optical Networking SE /

Universität in Belgien realisiert 32G-Fibre-Channel-Netz mit ADVA FSP 3000

CloudConnect(TM)

. Verarbeitet und übermittelt durch Nasdaq Corporate Solutions.





Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Source: Globenewswire

ADVA und Arcadiz Telecom statten Forschungseinrichtung mit wegweisendem DCI-Netz

aus

Leuven, Belgien. 28. Juni 2018. ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass die KU

Leuven, Europas innovativste Universität, 32Gbit/s Fibre Channel und 100Gbit/s

Ethernet-Dienste auf Basis der Plattform FSP 3000 CloudConnect(TM) bereitstellen

wird. Das für Forschung und Lehre genutzte Netz unterstützt somit als erstes in

der Region Gen 6 Fibre-Channel-Technologie. In der hochverfügbaren Installation,

die mit der Plattform ADVA FSP 3000 CloudConnect(TM) realisiert wurde, kommen

sowohl die QuadFlex(TM)- als auch die OpenFabric(TM)-Cross-Connect-Technologie

zum Einsatz. Beide verleihen DCI-Metro-Netzen (Data Center Interconnect) mehr

Flexibilität und Effizienz. Durch die neue Anbindung kann die KU Leuven, deren

Forschungsarbeit weltweit einen exzellenten Ruf genießt, wesentlich höhere

Datenmengen bewältigen als zuvor. Arcadiz Telecom spielte eine Schlüsselrolle

bei der Planung und der reibungslosen Installation des Übertragungsnetzes. Der

Elite Partner von ADVA übernimmt zukünftig auch die Wartung des Netzes.

"Mit der CloudConnect(TM)-Technologie von ADVA stellen wir unser

Forschungsumfeld für die Zukunft auf. Die neue Lösung verspricht mehr

Flexibilität und weitaus höhere Kapazitäten. Sie ermöglicht es uns, noch enger

zusammenzuarbeiten, modernere Anwendungen zu verwenden und enorme Datenmengen zu

übertragen. Auf diese Weise untermauern wir unsere Stellung als Wegbereiter des

technischen Fortschritts", so Herman Moons, der an der KU Leuven für die Planung

der IKT-Infrastruktur verantwortlich ist. "Die neue Infrastruktur soll

vorhandene Engpässe beseitigen und uns gegenüber anderen Netzen im Forschungs-

und Bildungssektor einen Vorsprung verschaffen. Durch die Nutzung von 32Gbit/s

Fibre Channel und geringen Latenzzeiten maximieren wir den Wert unserer

wertvollen Glasfaserinfrastruktur. Gleichzeitig profitieren Studierende,

Forschungsmitarbeiter und Professoren von hohen Datenspeicherkapazitäten, die

mittels synchroner Datenspiegelung gesichert werden. Zudem können wir im

laufenden Netzbetrieb problemlos Kapazitäten erweitern. Während des gesamten

Projekts haben wir eng mit ADVA und Arcadiz Telecom zusammengearbeitet. Dank

einem hohen Maß an Kooperation und der Expertise ihrer technischen Teams verlief

der Planungs-, Vorbereitungs- und Implementierungsprozess absolut reibungslos.

Arcadiz Telecom ist bereits seit 2011 unser strategischer Partner. Deshalb

wissen wir, dass der kontinuierliche Support bei ihnen in besten Händen ist."

Die neue, hochverfügbare Lösung basierend auf der Plattform ADVA FSP 3000

CloudConnect(TM) ermöglicht dem gegenwärtigen Trend nach schnellerer

Konnektivität und mehr Speicherkapazität Rechnung zu tragen. Sie ist ein

unschätzbares Werkzeug für Mitarbeiter und Forschungsteams an den diversen

Standorten der KU Leuven im belgischen Flandern. Darüber hinaus wird das neue

Netz von der UZ Leuven, Europas größter Universitätsklinik, genutzt. ADVA ist

seit langem ein globaler Wegbereiter für hochmoderne und ultraschnelle Fibre-

Channel-Lösungen. Vergangenes Jahr gelang es ADVA als erstem Anbieter, Daten

über eine Distanz von 100km in einem Netz zu übertragen, in dem Gen 6 des SAN-

Protokolls (Storage Area Network) zum Einsatz kam. ADVA FSP 3000

CloudConnect(TM) erfüllt höchste Anforderungen an Kompaktheit, Sicherheit und

Energiebedarf. Die Plattform vereint einzigartige Effizienz mit hoher

Skalierbarkeit und Bandbreitenoptimierung. In Kombination mit den Technologien

ADVA FSP 3000 QuadFlex(TM) und OpenFabric(TM) setzt sie Maßstäbe in Sachen

Leistung und Flexibilität.

"Im Rahmen der engen Partnerschaft mit Arcadiz Telecom konnten wir die KU Leuven

dabei unterstützen, das Potenzial von Netzen im Bildungssektor auszureizen. Wir

haben ein Übertragungsnetz geschaffen, das Datenvolumina bewältigt, die in

dieser Region nie zuvor erreicht wurden. Die Investition ist zudem

zukunftssicher, da sie in den kommenden Jahren weiter skaliert werden kann", so

Yann Evain, Sales Director bei ADVA für die Benelux-Region. "Ein Vorteil der

Lösung ist, dass in den Rechenzentren der KU Leuven die Leistung von Flash-

basierten Speicher-Arrays weiter maximiert werden kann. Der ultraschnelle

Zugriff auf enorme Datenmengen stellt für Akademiker einen nicht zu

unterschätzenden Vorteil dar. Das neue Netz ermöglicht außerdem enorme

Energieeinsparungen und benötigt wenig Stellfläche. Dank der inhärenten

Skalierbarkeit werden die Investitionen der KU Leuven geschützt, wodurch die

Universität ihren weltweiten Ruf für technologische Exzellenz untermauern und

ihre führende Stellung in den Reuters-Rankings der innovativsten europäischen

Universitäten behaupten kann."

"Als unmittelbarer Nachbar der KU Leuven sind wir stolz darauf, die IT-

Infrastruktur einer der ältesten und renommiertesten Forschungseinrichtungen in

Europa auf eine neue Stufe zu heben. Da auch im universitären Umfeld immer

größere Datenmengen zu bewältigen sind, steigen die Anforderungen an Bandbreite

und Speicherkapazität exponentiell. Gemeinsam mit ADVA haben wir dazu

beigetragen, die richtige Antwort auf diesen rasant steigenden Bedarf zu geben",

so Marc Vandeputte, CTO von Arcadiz Telecom. "Die KU Leuven ist ein Motor für

Innovation und führend im Hinblick auf angemeldeten Patente. Deshalb ist es nur

folgerichtig, dass sie ohne Zögern auf die innovativste Netztechnologie setzt.

Ein Großteil der Transportnetzinfrastruktur der Einrichtung wurde auf 10Gbit/s-

Dienste aufgerüstet. Jetzt können Akademiker und Forscher aus vielen Disziplinen

von modernster Konnektivität profitieren. Zudem versetzen wir die KU Leuven mit

unserer Unterstützung und Erfahrung in die Lage, das Potenzial dieser

einzigartigen Ressource auch in den kommenden Jahren voll auszuschöpfen."

--------------------------------------------------------------------------------

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: ADVA Optical Networking SE via GlobeNewswire

http://www.advaoptical.com