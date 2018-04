GNW-News: Universelle Synchronisationslösung von Oscilloquartz überzeugt im EANTC Interoperabilitätstest

Weitere Suchergebnisse zu "ADVA Optical Network":

Paris, Frankreich. 10. April 2018. Oscilloquartz, ein Unternehmen von ADVA

Optical Networking (FSE: ADV), hat heute bekannt gegeben, dass das European

Advanced Networking Test Center (EANTC) die Interoperabilität seiner

Synchronisationslösung OSA 5421 geprüft und bestätigt hat. Die OSA 5421 gehört

zur OSA 5420-Serie und ist das flexibelste Synchronisationstoolkit der Branche.

Dieses Produkt wurde erfolgreich als Grandmaster sowie als Boundary- und Slave-

Clock in Kombination mit Synchronisierungstechnologien mehrerer anderer

Hersteller getestet. Es wurden neben unterschiedlicher Phasen- und Frequenz-PTP-

Profilen von ITU-T auch die teilweise durch das Netz unterstützte

Synchronisierung (Assisted Partial Timing Support, APTS) betrachtet. Die

Ergebnisse sind für Kommunikationsdienstanbieter von Interesse, die im

bestehenden Netz eine Phasensynchronisation zur Nutzung der Vorteile von LTE-

Advanced- und 5G-Konnektivität bereitstellen möchten.

"Wir bei Oscilloquartz optimieren unsere Produkte für Flexibilität und einfache

Interoperabilität. Diese Eigenschaften stehen im Zentrum unserer

Innovationsbemühungen. Die Tests wurden von einem erfahrenen Team bei EANTC

durchgeführt und konnten zeigen, dass unsere OSA 5420-Serie in zahlreichen

Szenarien und Multi-Vendor-Architekturen eingesetzt werden kann und einen

breiten Anwendungsbereich abdeckt", so Gil Biran, General Manager,

Oscilloquartz. "Die Tests belegen, dass unsere Technologie

Synchronisationssignale anderer Hersteller verarbeiten kann und eine präzise

Synchronisierung auch über bestehende Netze ermöglicht. Dadurch können Betreiber

APTS auf der vorhandenen Infrastruktur implementieren, um die strengen

Anforderungen der paketbasierten Phasensynchronisation für mobile Dienste der

nächsten Generation zu erfüllen."

EANTC hat die Ergebnisse der anbieterneutralen Tests zur Interoperabilität beim

MPLS + SDN + NFV World Congress in Paris, Frankreich vorgestellt. Die Lösung von

Oscilloquartz kam bei Tests von Synchronisationstechnik erfolgreich zum Einsatz,

darunter Tests von Boundary Clocks zur Kompensation von Laufzeiten in Multi-

Vendor-Netzen sowie Tests zur Überbrückung des zeitweisen Ausfalls eines

globalen Satellitennavigationssystems (GNSS). Sowohl vollständige als auch APTS-

Konfigurationen wurden verwendet. Zudem wurde die Bereitstellungen von PTP-

Signalen am Rand des Netzes über bestehende Gerätetechnik getestet, die nur

synchrones Ethernet (Synchronous Ethernet) unterstützt.

"Ein interessantes Ergebnis dieser Tests war, dass unser OSA 5421 eine

zuverlässige Zeitverteilung zwischen Geräten verschiedener Hersteller ermöglicht

und gleichzeitig unterschiedliche Profile unterstützen kann. Für uns

verdeutlicht das den Wert, den unsere Technologie in Multi-Vendor-Netzen

bietet", kommentiert Laurent Gallet, Senior Solution Engineer, Oscilloquartz.

"Es freut uns, dass sich unsere Technologie im anspruchsvollen Test bewährt hat.

Diese sorgfältigen Prüfungen unterschiedlicher Anwendungsszenarien in

zahlreichen Kombinationen mit Geräten anderer Anbieter stellt die ultimative

Bewährungsprobe dar. Wir sind der Ansicht, dass der Erfolg bei diesen Tests den

einzigartigen Wert des OSA 5421 für Kommunikationsdienstanbieter aufzeigt, die

im bestehenden Netz mit APTS eine präzise Taktversorgung implementieren

möchten."

Im folgenden Video stellen wir Ihnen die OSA 5420-Serie vor:

youtu.be/mTCaJnEB61Y.

--------------------------------------------------------------------------------

Über Oscilloquartz

Oscilloquartz ist ein Vorreiter in der Entwicklung von Lösungen zur Zeit- und

Frequenzsynchronisation. Wir entwerfen, produzieren und implementieren

durchgängige Synchronisationssysteme, die in alten und neuen paketbasierten

Netzen für die Verteilung und Sicherung hochpräziser Taktdaten sorgen. Als

Unternehmen von ADVA Optical Networking schaffen wir neue Möglichkeiten für die

Netze von morgen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.oscilloquartz.com.

Über ADVA Optical Networking

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das

Fundament von ADVA Optical Networking. Seit über zwei Jahrzehnten macht unsere

Technologie Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir

entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die

richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen.

Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige

Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und

neue, innovative Dienste zu generieren. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und

nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser

Team finden Sie unter: www.advaoptical.com.

Über EANTC

Das European Advanced Networking Test Center (EANTC) ist international als eine

der weltweit führenden unabhängigen Prüfstellen für Telekommunikationstechnik

anerkannt. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin (Deutschland) bietet seit 1991

herstellerneutrale Beratung sowie praxisbezogene und reproduzierbare

Testdienstleistungen an. Zu den Kunden gehören führende Hersteller von

Netzwerkprodukten, Tier-1-Serviceprovider sowie große Unternehmen und Behörden

auf der ganzen Welt. Die Machbarkeitsstudien, Abnahmetests und Netzwerkprüfungen

von EANTC erstrecken sich dabei auf etablierte und neue Technologien für Fest-

und Mobilfunknetze. www.eantc.com.

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.advaoptical.com

Pressekontakt:

Gareth Spence

Tel.: +44 (1904) 69 93 58

public-relations(at)advaoptical.com

Investorenkontakt:

Stephan Rettenberger

Tel.: +49 (89) 890 66 58 54

investor-relations(at)advaoptical.com

http://www.advaoptical.com