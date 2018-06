GNW-News: United Shore entscheidet sich für die EZ TV-Plattform für IPTV und digitale Beschilderung von VITEC, um neuen Hauptsitz auszustatten

United Shore entscheidet sich für die EZ TV-Plattform für IPTV und digitale Beschilderung von VITEC, um neuen Hauptsitz auszustatten

SUNNYVALE (USA), 21. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC, ein weltweiter

Marktführer im Bereich von fortschrittlichen Videokodierungs-, -dekodierungs-

und Streaminglösungen, gab heute bekannt, dass sich United Shore für das

Unternehmen entschieden hat, um IP-Streaming und digitale Beschilderung in hoher

Auflösung (HD) und mit besonders niedriger Latenz im gesamten neuen

Firmenhauptsitz des Hypothekengebers in Pontiac, Michigan (USA), anbieten zu

können.



Die EZ TV-Plattform wurde für die nahtlose Integration in jede IT-

Umgebung entwickelt und kann in LAN-, WAN- oder drahtlosen Netzwerken betrieben

werden. United Shore erhält damit eine sichere, skalierbare und kostengünstige

Möglichkeit, eine umfassende Auswahl von Fernsehsendern und

Beschilderungsinhalten auf mehr als 150 Displays über das neue, rund 56.000

Quadratmeter große Gebäude des Unternehmens zu verteilen - und das alles über

seine IP-Infrastruktur und ohne die Kosten für die Installation von HF-Kabeln.

Die neue EZ TV-Plattform wird den mehr als 2.400 Mitarbeitern wertvolle

Unternehmensinformationen und wesentliche Fernsehinhalte zur Verfügung stellen

und ist Teil der Initiative des Unternehmens, ein dynamisches und kollaboratives

Arbeitsumfeld zu schaffen.

EZ TV kombiniert IPTV-Verteilung in ausstrahlungstauglicher Qualität mit

leistungsstarken Funktionen für digitale Beschilderung in einer Plattform. Die

preisgekrönte Lösung bietet das fortschrittlichste IPTV-Erlebnis mit Live-

Streaming, digitaler Aufzeichnung, Mosaik-Anzeige, zeitversetztem Fernsehen und

anpassbarem Erscheinungsbild. Die Inhaltssicherheits- und

Benutzerzugriffskontrollen sind von Militäreinheiten und Sendern für lokale und

standortübergreifende Anwendungen zertifiziert. Das Modul für digitale

Beschilderung von EZ TV verwendet leistungsstarke, hardwarebasierte Endpunkte,

um aufsehenerregende digitale Inhalte mit dynamischen Daten und IPTV-Inhalten

höchster Qualität bereitzustellen - alles von einem zentralen Server aus

verwaltet. Mit skalierbaren Funktionen, einschließlich Videowandfunktionen und

zertifizierter Interoperabilität mit den neuesten Content-Protection- und DRM-

Standards, die von den führenden Dienstanbietern für IPTV-Bereitstellungen

gefordert werden, ermöglicht die Plattform ihren Benutzern die Erstellung und

Verwaltung eines vollständigen digitalen Videoerlebnisses in Gebäuden jeder Art.

"Als einer der führenden und am schnellsten wachsenden Hypothekengeber der USA

benötigte United Shore ein erprobtes und umfassendes System für die zuverlässige

Bereitstellung von fehlerfreien Live-Video- und digitalen

Beschilderungsinhalten, die die wachsende Belegschaft ansprechen", sagte Bill

Cassidy, Associate Vice President of Broadcast, Enterprise, and Government Sales

von VITEC. "EZ TV von VITEC wird an Hunderten von Standorten auf der ganzen Welt

eingesetzt, was United Shore von den innovativen IP-basierten Funktionen der

Plattform für Videowiedergabe und digitale Beschilderung überzeugt hat. EZ TV

wird das Unternehmen mit der branchenweit besten Kombination aus

Zuverlässigkeit, Leistung und Skalierbarkeit ausstatten, um die laufenden

Anforderungen des Unternehmens an IPTV-Streaming und digitale Beschilderung zu

erfüllen."

Weitere Informationen zum vollständigen Produktangebot von VITEC erhalten Sie

unter www.vitec.com.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen

für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport- und

Unterhaltungseinrichtungen sowie Gotteshäuser. © 2018 VITEC

