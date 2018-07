Unabhängiges Forschungsinstitut sieht Kofax als "Strong Performer" auf dem Gebiet der Robotic Process Automation

Die Software Kofax Kapow sticht aufgrund des Angebotes, die elegante Architektur

und die kostengünstige Bereitstellung heraus

Irvine, CA, 6. Juli 2018 - Kofax(®), ein führender Anbieter von Software zur

Automatisierung und Digitalisierung von datenintensiven Prozessen, gab heute

bekannt, dass er von Forrester zur Teilnahme an der Evaluierung für 2018, The

Forrester Wave(TM): Robotic Process Automation, Q2 2018 eingeladen worden war

und als "Strong Performer" im Bereich RPA eingestuft wurde.



Schwerpunkt der

Studie waren drei Bereiche: aktuelles Angebot, Strategie und Marktpräsenz.

Im Rahmen der Studie wurde auch Kofax Kapow(TM)getestet. Das Ergebnis lautet:

* "Die Architektur ist elegant. Kunden können RoboServer mithilfe von Docker-

Containern bereitstellen und skalieren. Dies ist kostengünstiger als

herkömmliche RPA-Bereitstellungen mit verwalteten virtuellen Maschinen."

* "Nachweislich erkennbar waren Verbesserungen bei Desktop-RPA-Funktionen wie

der Citrix-Unterstützung - mit einer auf neuronaler Technologie basierenden

Oberflächenautomatisierung."

* "Kofax war anfänglich nur für große Datenpooling-Anwendungen geeignet, aber

nun bietet es sich auch für Finanzprozesse und das Verwaltungswesen sowie

gängige RPA-Anwendungen an."

* "Jedes Unternehmen, das mit Content-Produkten arbeitet (z. B. zur Erfassung

oder für BPM), die Kofax vor- oder nachgelagert sind, oder das Lizenzmodelle

auf Basis durchgeführter Aktivitäten anstatt Lizenzen pro Software-Roboter

vorzieht, sollte Kofax in die engere Wahl ziehen."

Hunderttausende Kofax Kapow Software-Roboter sind bereits bei mehr als 600

Unternehmen für unterschiedlichste horizontale und branchenspezifische

Anwendungsfälle im Banken- und Versicherungswesen, der Fertigungsindustrie, im

Einzelhandel, der Logistik sowie bei Behörden und öffentlichen Einrichtungen im

Einsatz.

"Wir freuen uns, dass Forrester Kapow bei seiner RPA-Evaluierung als ,Strong

Performer' bezeichnet. Die Kapow-Architektur ermöglicht Unternehmen die einfache

und kostengünstige Skalierung von Punktlösungen zu umfassenden,

unternehmensweiten RPA-Implementierungen", meint Reynolds C. Bish, Chief

Executive Officer von Kofax. "RPA-Bereitstellungen der nächsten Generation

erfordern robuste Funktionen zur intelligenten Dokumentenerfassung und

Prozessautomatisierung, um die wechselnden Anforderungen von Anwendern besser zu

erfüllen. Kofax ist der einzige RPA-Anbieter, der diese Funktionen im Rahmen

seines Softwareportfolios bietet - damit sind wir bestens für die Zukunft

aufgestellt."

Über Kofax

Kofax ist ein führender Anbieter von Software und Lösungen für die

Automatisierung und Digitalisierung personal- und informationsintensiver

Prozesse in Front- und Backoffice. Diese können die Kundenbindung erheblich

verbessern sowie die Betriebskosten deutlich senken. Compliance-Risiken werden

reduziert und die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Rentabilität werden

gesteigert. Das gesamte Lösungsportfolio kann sowohl in der Cloud als auch vor

Ort bereitgestellt werden und umfasst Robotic Process Automation, Business

Process Management, Multichannel-Erfassung und weitere wichtige Funktionen.

Unsere Lösungen haben sich bereits bei mehr als 20.000 Kunden rasch bezahlt

gemacht, darunter Finanzdienstleister, Versicherungen, Behörden,

Gesundheitseinrichtungen, Supply-Chain-Unternehmen, BPO-Anbieter u. a. m. Kofax-

Software und -Lösungen erhalten Sie in über 60 Ländern in Nord- und Südamerika,

in Europa, im Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum durch unsere

Direktvertriebs- und Serviceorganisation sowie über mehr als 650 indirekte

Channel-Partner. Weitere Informationen unter kofax.com.

© 2018 Kofax, Inc. "Kofax" ist eine eingetragene Marke und "Kofax Kapow" ist

eine Marke von Kofax Limited.

Quelle: KOFAX

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Kofax, Inc. via GlobeNewswire