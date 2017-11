GNW-News: Übertragbares FATZO Modell von CrownBio in präklinischen Forschungsprogrammen zu Diabetes Typ 2 von Eli Lilly verwendet

Übertragbares FATZO Modell von CrownBio in präklinischen Forschungsprogrammen zu Diabetes Typ 2 von Eli Lilly verwendet

SANTA CLARA, Kalifornien (USA), 21. November 2017 (GLOBE NEWSWIRE) - Crown

Bioscience, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Crown Bioscience

International (TWSE: Ticker 6554) und ein weltweiter Dienstleister im Bereich

der Arzneimittelforschung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur

Förderung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Entzündung, Herz-Kreislauf-

und Stoffwechselerkrankungen anbietet, gibt heute die Publikation zwei neuer

Papers bekannt.



Die gemeinsame Publikation beleuchtet die Nutzung des

proprietären FATZO Modells von Crown Bioscience als ein Modell für Adipositas

und Diabetes Typ 2 in präklinischen Studien.

Die von Crown Bioscience, Eli Lilly and Company und der Ball State University

durchgeführten Forschungen wurden in zwei PLOS ONE Papers publiziert:

* Peterson et al. Glucose dysregulation and response to common anti-diabetic

agents in the FATZO/Pco model PLOS One 2017;12

(6):e0179856, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179856

* Droz et al. Correlation of disease severity with body weight and high fat

diet in the FATZO/Pco model PLOS One

2017;12(6):e0179808, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0179808

Das FATZO Modell spiegelt menschliche Erkrankungsbedingungen wider, indem es

polygene Adipositas und metabolische Muster von Hyperglykämie und

Hyperinsulinämie zur Förderung der Insulinresistenz ähnlich der

Stoffwechselerkrankung bei Patienten mit Insulinresistenz/Diabetes Typ 2

schafft.

"Crown Bioscience setzt sich für die Validierung der Übertragbarkeit unserer

Modelle und die Veröffentlichung neuer wissenschaftlicher Weiterentwicklungen

ein, die der Darstellung der menschlichen Erkrankungen Adipositas und Diabetes

Typ 2 dienen", so Jim Wang, Sr. Vice President, Herz-Kreislauf- und

Stoffwechselforschung, Crown Bioscience. "Unsere Innovationen werden auch

weiterhin Durchbrüche im Bereich präklinische Medikamentenforschung und

-entwicklung ermöglichen."

Mehr Informationen zum Engagement von Crown Bioscience auf dem Gebiet der

Medikamentenforschung für Herz-Kreislauf und Stoffwechsel finden Sie

unter https://www.crownbio.com/cvmd.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience ist ein globaler Anbieter von Lösungen für die

Arzneimittelforschung und -entwicklung und stellt Translationsplattformen

bereit, die die Forschung in den Bereichen Onkologie sowie Entzündungs-, Herz-

Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen fördern. Mit einem umfassenden Portfolio

relevanter Modelle und prädiktiver Instrumentarien unterstützt Crown Bioscience

seine Kunden bei der Entwicklung erfolgreicher klinischer Kandidaten.

Pressekontakt:

Jody Barbeau

Crown Bioscience Inc. marketing@crownbio.com

