GNW-News: UPM baut sein globales Etikettenpapiergeschäft weiter aus

UPM baut sein globales Etikettenpapiergeschäft weiter aus

(UPM, Helsinki, 26. April 2018, 11:15 Uhr EET) - Als weltweit führender Anbieter

von Etikettenpapieren, wächst UPM weiter in attraktiven Bereichen der

Trennpapierherstellung, um seine Kunden weltweit zu unterstützen.



Es wird

erwartet, dass es in allen Märkten weiterhin stabiles Wachstum geben wird,

welches durch günstige Wirtschaftsbedingungen sowie einen starken Anstieg bei

der Nachfrage nach Spezialpapieren für Anwendungen in den Bereichen Etiketten,

Verpackung und E-Commerce sowie im Medizin- und Hygienebereich vorangetrieben

wird.

Um seine Position zu stärken, wird UPM die Papiermaschine 2 in seinem Werk

Nordland Papier in Dörpen von der Feinpapier- zur Glassinpapierherstellung

umbauen. Die Maschine wird mit einer neuen Ausrüstung ausgestattet und wird ab

dem vierten Quartal 2019 Glassinpapiere produzieren. Nach dem Umbau beträgt die

geplante Produktionskapazität 110.000 Tonnen pro Jahr. Die

Gesamtinvestitionssumme bei Nordland Papier beträgt 116 Mio. Euro. Bis zum

dritten Quartal 2019 wird die PM 2 bei Nordland Papier weiterhin holzfreie

Papiere produzieren; während der Anlaufphase wird die Maschine sowohl Glassin-

als auch holzfreie Papiere produzieren.

UPM hat außerdem entschieden, die Kapazität bei Basispapieren für

Etikettenträgermaterial im Werk UPM Changshu in China weiter auszubauen. Seit

dem erfolgreichen Anlaufen der PM 3 in Changshu hat sich UPM eine starke

Position im asiatischen Etikettenpapiersegment erarbeitet. Durch die

Installation eines zweiten Superkalanders an der Papiermaschine 3 wird es ab dem

ersten Quartal 2020 eine zusätzliche Produktionskapazität von mehr als 40.000

Tonnen an Glassinpapieren pro Jahr geben. Die Gesamtinvestitionssumme bei UPM

Changshu beträgt 33 Mio. Euro.

"Wir sehen starkes Wachstum in allen unseren Marktsegmenten und wir arbeiten

engagiert daran Teil dieser Entwicklung zu sein. Die geplanten Investitionen bei

Nordland Papier und in Changshu werden - gemeinsam mit der bereits angekündigten

Investition in den Kalander im Werk Jämsänkoski - das Vertrauen unserer Kunden

in ihr Wachstum in Anwendungsbereichen von Trennpapieren weltweit stärken. Die

geplanten Anlagen werden uns außerdem eine stärkere Spezialisierung unserer

Assets ermöglichen. Dadurch können wir unsere operative Effizienz verbessern und

die Liefersicherheit stärken", so Bernd Eikens, Executive Vice President, UPM

Specialty Papers

Falls Sie weitere Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an:

Bernd Eikens, Executive Vice President, UPM, Specialty Papers, Tel.

+49 160 707 3940

Jaakko Nikkilä, Senior Vice President, UPM, Specialty Papers Europe & North

America, Tel. +358 40 749 3239

UPM, Media Relations

Mon-Fri 9.00-16.00 EET

tel. +358 40 588 3284

media@upm.com

UPM Specialty Papers

UPM Specialty Papers produziert Etiketten- und Verpackungsmaterial für Kunden

auf der ganzen Welt und Feinpapier für die asiatischen Märkte. Hauptabnehmer

sind Weiterverarbeiter, Groß- und Einzelhandel und Druckereien. UPM Specialty

Papers ist in der Branche führend in punkto nachhaltige Entwicklung. Seine

Hochleistungspapiere stellt der Geschäftsbereich in Finnland und China her. UPM

Specialty Papers beschäftigt rund 1.700 Mitarbeiter in Finnland, China, den USA,

Japan, Südkorea, Singapur und Australien. Weitere Informationen finden Sie

unter: www.upmspecialtypapers.com

UPM

UPM führt die Bio- und Forstindustrie in eine nachhaltige, von Innovationen

geprägte und spannende Zukunft. Der Konzern besteht aus sechs

Geschäftsbereichen: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty

Papers, UPM Paper ENA und UPM Plywood. UPM liefert nachhaltige und sichere

Lösungen für eine steigende globale Verbrauchernachfrage. Unsere Produkte werden

aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt und sind wiederverwertbar. Das

Unternehmen beschäftigt insgesamt etwa 19.100 Mitarbeiter. Die Umsatzerlöse von

UPM liegen bei etwa 10 Mrd. Euro pro Jahr. Die Aktien von UPM werden an der

Wertpapierbörse NASDAQ OMX Helsinki notiert. UPM - The Biofore Company -

www.upm.de

