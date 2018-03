GNW-News: TrueCommerce stellt TrueCommerce Foundry vor

TrueCommerce stellt TrueCommerce Foundry vor

-- Einheitliche Handelsdienstleistungs- und integrierte Lieferkettenlösung

verbindet Geschäftsssystem-, Lieferketten- und e-Commerce-Plattformen --

PITTSBURGH (USA), 14. März 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler

Anbieter von Konnektivitäts- und Integrationslösungen für Handelspartner, hat

heute TrueCommerce Foundry angekündigt - eine breite Palette von einheitlichen

Handelsdienstleistungen und -Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme

miteinander verbinden.



Das neue Produkt revolutioniert die Transparenz und die

Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, das

Beste aus Omni-Channel-Initiativen herauszuholen. Dafür sorgen Business-P2P-

Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes

Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der

Produktinformationen.

"Unser Ziel ist es, Kunden die Möglichkeit zu geben, vertikale spezifische

Lösungen zusammenzustellen, die ihre digitale Transformation erleichtern", sagte

Ross Elliott, Präsident von TrueCommerce. "Die umfassende Zusammenstellung von

Dienstleistungen und Apps, die in die TrueCommerce-Foundry-Plattform integriert

sind, wird es Unternehmen ermöglichen, zusammenzuarbeiten und Kundenerlebnisse

auf eine Art und Weise zu liefern, die vorher nicht möglich war."

Zu den Vorteilen der TrueCommerce Foundry gehören:

* hochskalierbare und robuste, nativ mandantenfähige Architektur

* breite Palette von einheitlichen Handelsdienstleistungen und Apps

* umfassende Integrationsfähigkeiten für Geschäftssysteme, Logistiksysteme,

Marktplätze und Storefronts

* Nutzung der Funktion für das "endlose Regal" eines gut aufgebauten Drop-

Ship-Programms

* Syndizierung und Vermarktung von Produkten auf mehreren Kanälen

Das Global Commerce Network, wie sich das weltweite Handelsnetzwerk von

TrueCommerce nennt, umfasst mehr als 92.000 miteinander verbundene Händler,

Distributoren und Logistikdienstleister. TrueCommerce ist ein echter Anbieter

von Betreiberlösungen, der den Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie

handelspartnerspezifische Zuordnungs- und Bezeichnungsänderungen verwaltet.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.truecommerce.com/foundry

Über TrueCommerce

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit

von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und

Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen

können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden und

zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-

Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro

Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem

umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie ein neues Niveau an

Geschäftskonnektivität und -leistung.

TrueCommerce: Connect. Integrate. Accelerate.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com.

Ansprechpartner:

Yegor Kuznetsov

+ 1-703-209-0167

Yegor.Kuznetsov@truecommerce.com

