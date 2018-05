GNW-News: TrueCommerce kündigt Unified Commerce-Suite an

TrueCommerce kündigt Unified Commerce-Suite an

Neues, cloudbasiertes Angebot beinhaltet Produktinformationsmanagement und

B2B/B2C e-Commerce-Plattform der nächsten Generation

PITTSBURGH (USA), 8. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, TrueCommerce,

ein globaler Anbieter von Konnektivitäts- und Integrationslösungen für

Handelspartner, hat heute eine cloudbasierte Unified Commerce-Suite angekündigt,

die Mehrkanal-Händlern Produktinformationsmanagement (PIM)- und B2B/B2C e-

Commerce-Funktionalität in einer Lösung bietet.



Als Bestandteil der TrueCommerce

Foundry-Plattform ermöglicht die Suite es Unternehmen, Besucher zu Käufern zu

machen, indem einheitliche Inhalte in Echtzeit und gleichzeitig eine vielseitige

Sammlung von Werkzeugen bereitgestellt werden, um Transaktionsdaten zu erfassen,

zu konsolidieren und auszutauschen.

"Um im heutigen Umfeld des Omnikanal-Einzelhandelsgeschäfts als Gewinner

hervorzugehen, müssen Händler überzeugende, einheitliche Inhalte anbieten, die

aus Besuchern Käufer machen", sagte Ross Elliott, President von TrueCommerce.

"Aber der Prozess endet dort nicht: Um die Transaktion erfolgreich abzuschließen

und die Lieferung reibungslos auszuführen, brauchen Einzelhändler die

vollständige Kontrolle über ihre Transaktionsdaten. TrueCommerce greift diese

Problematik mit einer Lösung auf, die ein gesamtes Handelsökosystem unterstützt,

indem das gesamte Einzelhändlernetzwerk, digitale Marktplätze, Online-

Schaufenster und interne Geschäftssysteme miteinander verbunden werden.

Zu den Hauptvorteilen der Unified Commerce-Suite von TrueCommerce gehören:

* Steigerung der Käuferzahl durch die Beschaffung, Anreicherung und

Veröffentlichung von syndizierten Inhalten über alle Kanäle hinweg

* Ermöglichung der Zusammenarbeit in der Wertschöpfungskette: Durch die Suite

können Marken und Einzelhändler Produktinhalte einfach teilen - so werden

Hindernisse für die Optimierung der Zusammenarbeit und Wertschöpfung aus dem

Weg geräumt.

* Die Suite ermöglicht es Kunden, Bestellungen zu jeder Zeit, von überall und

mit jedem Gerät zu tätigen.

* Angabe genauer Lieferkosten für Kunden während des Bestellvorgangs

* Verwendung künstlicher Intelligenz zur Feststellung des besten Standorts,

von dem aus eine Bestellung abgewickelt wird

Die TrueCommerce Foundry ist eine umfassende Palette von Unified Commerce-

Diensten und -Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander

verbindet. Das neue Angebot revolutioniert die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit

in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, ihre Omnikanal-

Initiativen dank Unternehmens-P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement,

gemeinschaftlicher Lagerauffüllung, intelligenter Auftragsabwicklung,

funktionsübergreifender Analytik und Produktinformationsmanagement bestmöglich

zu nutzen.

Die Plattform nutzt das globale Handelsnetzwerk von TrueCommerce, dem über

92.000 vernetze Einzelhändler, Distributoren und Logistikdienstleister

angehören. TrueCommerce ist ein echter Anbieter von Betreiberlösungen, der den

Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie handelspartnerspezifische

Zuordnungs- und Bezeichnungsänderungen verwaltet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.truecommerce.com/foundry

Über TrueCommerce

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit

von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und

Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen

können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden,

zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-

Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro

Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem

umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie Geschäftskonnektivität und

-leistung auf einem neuen Niveau.

TrueCommerce: Connect. Integrate. Accelerate.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com.

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

