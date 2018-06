GNW-News: TrueCommerce kündigt Netzwerk-Anwendung Pack & Ship an

TrueCommerce kündigt Netzwerk-Anwendung Pack & Ship an

Leistungsstarke vernetzte App für Multikanal-Händler vereinfacht die Abwicklung

von ausgehenden Aufträgen sowie die Erfüllung der Anforderungen von

Handelspartnern

PITTSBURGH (USA), 5. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler

Anbieter von Konnektivitäts-, Integrations- und vereinheitlichten

Handelsdienstleitungen, hat TrueCommerce Pack & Ship angekündigt - eine

leistungsstarke Netzwerkanwendung für Konsumgüterunternehmen, die die Abwicklung

von ausgehenden Aufträgen sowie die Erfüllung der Anforderungen von

Handelspartnern vereinfacht.



Pack & Ship ist eine vernetzte Anwendung, die in

die Foundry-Plattform von TrueCommerce integriert ist und nahtlos mit anderen

auf der Foundry basierenden Erweiterungen als eine stabile, aber dennoch einfach

zu benutzende webbasierte Lösung zusammenarbeitet.

"Hohe Liefererwartungen und steigende Erfüllungskosten üben unglaublichen Druck

auf Unternehmen aus, ihre Auftragsabwicklungsprozesse zu optimieren", sagte Ross

Elliot, President von TrueCommerce. "Unser Angebot TrueCommerce Pack & Ship

fasst mehrere unterschiedliche Anwendungen in einer einheitlichen Plattform

zusammen. Als vernetzte Anwendung entwickelt verbindet Pack & Ship die

Auftragsintegration aus einer Vielzahl von digitalen Kanälen, Versand, EDI

(elektronischer Datenaustausch), Back-Office-Systemintegration und Kundendienst

- und beschleunigt so die Abwicklung von ausgehenden Aufträgen und verbessert

die Produktivität und Effizienz, während gleichzeitig die Erfüllung der

Anforderungen von großen Einzelhändlern vereinfacht wird."

TrueCommerce Pack & Ship, das vollständig als webbasierte Lösung zur Verfügung

gestellt wird, bietet die folgenden entscheidenden Vorteile:

* Steigerung der Möglichkeiten im Bereich der Auftragserfüllung durch die

Standardisierung von Verpackung und Versand über alle

Auftragserfüllungsmethoden hinweg - so können der manuelle Arbeitsaufwand

verringert und die Durchsatzrate erhöht werden

* Verringerung der Frachtkosten durch dynamische Versandkosten, optimale

Auswahl des Transportunternehmens und Dienstleistungsoptionen, um den

versprochenen Dienstleistungsgrad in Bezug auf die Lieferung über mehr als

60 zertifizierte Transportunternehmen hinweg zu erreichen

* "Commercial Plus"-Preise von USPS für jedes Postkonto

* Dank intelligenter Packüberprüfung, Adressüberprüfung auf Straßenebene und

der Durchsetzung von flexiblen Workflow-Regeln werden Rücksendungen und

kostenintensive Fehler im Versand behoben - so wird sichergestellt, dass die

richtigen Produkte in den richtigen Anzahlen zur richtigen Zeit an die

richtigen Zielorte versendet werden

* Synchronisierung von Bestellungen über alle Kanäle - einschließlich schnell

wachsender Marktplätze wie Amazon, Wal-Mart und weiteren oder beliebten

Warenkorbplattformen wie Shopify, Magento oder TrueCommerce Nexternal

* Integrationsmöglichkeit in mehr als 20 führenden ERP- und

Unternehmenssystemen - Synchronisierung von Bestell- und Erfüllungsstatus in

Echtzeit

* Bereitstellung von leistungsstarken Versandregeln, um die Routenplanung zu

optimieren - z. B. Rechnungserstellung durch Dritte, Referenzfelder zum

Transportunternehmen, Auswahl des Transportunternehmens usw.

* Verpackungsfunktion zur Optimierung der Verpackungs- und Palettenverwendung

und zur Verringerung der Frachtkosten verfügbar

* Verbesserung der Lieferanten-Scorecards und Verringerung von Rückbuchungen

durch automatische Erstellung von konformen ASNs, GS1-Etiketten, mit der

Marke versehenen Lieferscheinen, Versandetiketten, Packlisten und noch viel

mehr

* Bereitstellung von operativer Analytik, einschließlich Frachtkosten,

Erfüllungsdurchsatz und Leistungskennzahlen

Die TrueCommerce Foundry ist eine umfassende Palette von Unified Commerce-

Diensten und -Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander

verbindet. TrueCommerce Foundry revolutioniert die Sichtbarkeit und

Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, ihre

Omnikanal-Initiativen dank Unternehmens-P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement,

gemeinschaftliche Lagerauffüllung, intelligente Auftragsabwicklung,

funktionsübergreifende Analytik und Produktinformationsmanagement bestmöglich zu

nutzen. Die Foundry-Plattform bietet durch den Einsatz des globalen

Handelsnetzwerks von TrueCommerce, dem über 92.000 vernetze Einzelhändler,

Distributoren und Logistikdienstleister angehören, sofortige Konnektivität,

Integration und Sichtbarkeit in der Lieferkette.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: TrueCommerce Pack & Ship

Über TrueCommerce

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit

von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und

Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet. Mit

unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen

können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden,

zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-

Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro

Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem

umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie ein neues Niveau an

Geschäftskonnektivität und -leistung.

TrueCommerce: Connect. Integrate. Accelerate.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com.

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: TrueCommerce via GlobeNewswire

https://www.datalliance.com/