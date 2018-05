GNW-News: TrueCommerce kündigt Lösung für besondere Preisgestaltung und Rabattabstimmung an

TrueCommerce kündigt Lösung für besondere Preisgestaltung und Rabattabstimmung an

Die neue Lösung unterstützt Hersteller und Distributoren bei der Optimierung von

Anfrage-, Überprüfungs- und Genehmigungsprozessen für Rabatte

CINCINNATI, 9. Mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce hat die Verfügbarkeit

der Lösung TrueCommerce Price & Rebate bekanntgegeben, die Unternehmen die

vollständige Kontrolle über die Verwaltung ihres Anfrage-, Überprüfungs- und

Genehmigungsprozesses von Rabatten ermöglicht.



Das neue Produkt transformiert

den Umgang mit Rabatten in einen gemeinschaftlichen und wertorientierten Vorgang

für Hersteller und Distributoren.

"Wichtige Branchen wie zum Beispiel industrielle Zulieferer, die

Lebensmittelindustrie und die Biowissenschaften sind abhängig von Rabatten, um

die Umsatzentwicklung innerhalb ihrer Wertschöpfungskette zu steigern", sagte

Ross Elliott, President von TrueCommerce. Während dieser Prozess für die

Geschäftstätigkeit von wesentlicher Bedeutung ist, wird er bisher immer noch

weitgehend manuell gehandhabt und ist sehr komplex und zeitaufwändig.

TrueCommerce Price & Rebate begegnet dieser Herausforderung mit einem

einzigartigen, web-basierten Konzept, das volle Transparenz und Visibilität in

den Rabattabstimmungsprozess bringt.

Die webbbasierte Lösung TrueCommerce Price & Rebate bietet die folgenden

entscheidenden Vorteile:

* Automatisierung des manuellen und zeitaufwändigen Rabattüberprüfungs- und

Genehmigungsprozesses

* Bereitstellung von flexiblen Regeln zur Festlegung von Bedingungen für die

Preisgestaltung und Angebote

* Synchronisierung von Preisgestaltungs-, Angebots-, Verkaufs- und

Rabattantworten unter Verwendung von EDI, CSV und anderen flexiblen

Datenformaten

* Bereitstellung von inhaltsreichen Berichten für Hersteller zum besseren

Verständnis ihrer Performance auf Artikel- und Distributorenebene

* Verringerung von Unstimmigkeiten hinsichtlich Rabattzahlungen durch die

Festlegung von relevanten Zeiträumen und Mengenschwellen

* Vermeidung finanzieller Engpässe durch die termingerechte Bezahlung von

Distributoren

True Commerce Price & Rebate ist eine Erweiterung der TrueCommerce Foundry-

Plattform, einer umfassenden Palette von Unified Commerce-Diensten und

-Anwendungen, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme verbindet. True

Commerce Foundry revolutioniert die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit in der

Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, ihre Omnikanal-Initiativen

mithilfe von Unternehmens-P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement,

gemeinschaftlicher Lagerauffüllung, intelligenter Auftragsabwicklung,

funktionsübergreifender Analytik und Produktinformationsmanagement bestmöglich

zu nutzen.

Die Foundry-Plattform bietet durch den Einsatz des globalen Handelsnetzwerks von

TrueCommerce, dem über 92.000 vernetze Einzelhändler, Distributoren und

Logistikdienstleister angehören, sofortige Konnektivität, Integration und

Sichtbarkeit in der Lieferkette.

Über TrueCommerce:

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit

von Handelspartnern, indem Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und

Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbunden werden.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen

können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden,

mit ihm zusammenarbeiten und sich dabei auf die Zuverlässigkeit einer bewährten

Service-Plattform verlassen, die jährlich hunderte Millionen von Transaktionen

sicher abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Produktionsstätte bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal -

mit dem umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt wird Geschäftskonnektivität und

-leistung auf einer höheren Stufe erreicht.

TrueCommerce: Connect. Integrate. Accelerate.

Wenn Sie weitere Informationen über TrueCommerce erhalten möchten, besuchen Sie

bitte www.truecommerce.com.

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

