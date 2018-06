GNW-News: TrueCommerce kündigt Integration in Acumatica an

TrueCommerce kündigt Integration in Acumatica an

Neue Lösung bietet globale Handelskonnektivität und Funktionen für die Anbindung

an das weltweit am schnellsten wachsende Cloud-ERP

PITTSBURGH, Pennsylvania (USA), 27. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce,

ein weltweiter Anbieter von Konnektivitäts- und Integrationslösungen für

Handelspartner, hat heute die Integration in Acumatica, das weltweit am

schnellsten wachsende Cloud-ERP, bekanntgegeben.



Das neue Angebot von

TrueCommerce unterstützt Unternehmen dabei, mit diesem beliebten Geschäftssystem

ihre Kapitalrendite zu maximieren, indem sie sowohl Großhandelspartner als auch

Kanäle für den digitalen Handel integriert und gleichzeitig die Interaktion von

der Bestellung bis zum Zahlungseingang sowie Erfüllungsprozesse automatisiert -

alles in einer einfach zu bedienenden und zu wartenden sowie gehosteten

Umgebung.

"TrueCommerce arbeitet mit führenden ERP-Anbietern zusammen, um ihre nativen

Plattformen durch die Integration von Handels- und Erfüllungsinteraktionen über

die jeweiligen Wertschöpfungsketten hinweg zu erweitern", sagte Ross Elliott,

Präsident von TrueCommerce. "Acumatica ist ein schnell wachsender ERP-Anbieter,

der eine große Gemeinschaft dynamischer Unternehmen bedient. Wir haben uns

entschlossen, eine strategische Investition zu tätigen, um ihnen den vollen

Funktionsumfang von TrueCommerce zu bieten, zu dem auch unsere branchenweit

führende Unified Commerce-Suite gehört."

Zu den Funktionen und Vorteilen von TrueCommerce für Acumatica gehören:

* Durch eine einzige Verbindung mit Acumatica ermöglicht TrueCommerce die

sofortige Integration in eine global vernetzte Handelspartnergemeinschaft,

einschließlich der Unterstützung von XML und globalen EDI-Datenstandards.

* vollständige Integration von Geschäftsdokumenten, die mit Kunden

ausgetauscht werden, einschließlich Kundenaufträgen, Auftragsbestätigungen

und Rechnungstransaktionen

* leistungsstarke Geschäftsregeln zur automatischen Validierung von

Stückpreisen, Bestellnummern, Artikeln und mehr, bevor Transaktionen in

Acumatica verarbeitet werden

* Multikanal-Integration einschließlich vorgefertigter Schnittstellen für

Direktversandanbieter-Programme, schnell wachsende Online-Marktplätze und E-

Commerce-Storefront-Systeme

* Beschleunigung der Abwicklung von Direktversand-, Marktplatz- und E-

Commerce-Aufträgen durch automatisches Anlegen von neuen Kunden in Acumatica

beim Erstellen von neuen Kundenaufträgen

* vereinfachte Erfüllung durch direkte Integration firmenexterner

Logistikdienstleister (3PL) oder Nutzung der voll integrierten Anwendung

"Pack & Ship" von TrueCommerce

* Die Add-Ons von TrueCommerce für Packlisten und Belegetiketten vereinfachen

die Verwaltung aller Anforderungen der Handelspartner in Bezug auf

Packlistenvorlagen, einschließlich Inhalt, Daten und Grafiken.

"Unser vielfältiger Kundenstamm weiß, dass Acumatica Partnerschaften mit

erstklassigen Unternehmen eingeht, um die Kapitalrendite auf unserer Plattform

zu maximieren", sagt Christian Lindberg, Vice President of Partner Solutions bei

Acumatica. "TrueCommerce bietet ein umfangreiches, vorvernetztes

Handelsnetzwerk, einfache Bereitstellung und Zuverlässigkeit. Wir halten die

Möglichkeiten, die TrueCommerce hat, unsere Kunden dabei zu unterstützen, in der

heutigen vornehmlich digitalen Multikanal-Umgebung im Wettbewerb zu stehen, für

sehr vielversprechend. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Die Integration von TrueCommerce in Acumatica ist eine Erweiterung der

TrueCommerce Foundry-Plattform, einer umfassenden Palette von Unified Commerce-

Diensten und -Apps, die Kunden, Lieferanten, Kanäle und Systeme miteinander

verbindet. Diese Plattform revolutioniert die Sichtbarkeit und Zusammenarbeit in

der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, ihre Omnikanal-

Initiativen dank Unternehmens-P2P-Konnektivität, Auftragsmanagement,

gemeinschaftlicher Lagerauffüllung, intelligenter Auftragsabwicklung,

funktionsübergreifender Analytik und Produktinformationsmanagement bestmöglich

zu nutzen.

Die Lösung nutzt das globale Handelsnetzwerk von TrueCommerce, dem über 92.000

vernetze Einzelhändler, Distributoren und Logistikdienstleister angehören.

TrueCommerce ist ein echter Anbieter von Betreiberlösungen, der den Onboarding-

Prozess für neue Handelspartner sowie handelspartnerspezifische Zuordnungs- und

Bezeichnungsänderungen verwaltet.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: Integration von TrueCommerce in

Acumatica

Über Acumatica

Acumatica bietet cloudbasierte betriebswirtschaftliche Software, die es kleinen

und mittleren Unternehmen ermöglicht, ihre Geschäfte zu beschleunigen. Aufbauend

auf Cloud- und Mobilfunktechnologie und einem einzigartigen, kundenorientierten

Lizenzierungsmodell biete Acumatica eine Suite aus vollständig integrierten

betriebswirtschaftlichen Anwendungen wie Finanzwesen, Projektbuchhaltung,

Vertrieb, Handel, Fertigung, Kundendienst und CRM auf einer soliden und

flexiblen Plattform. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.acumatica.com.

Über TrueCommerce

TrueCommerce revolutioniert die Konnektivität, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit

von Handelspartnern, indem es Lieferanten, Einzelhandelszentrallager und

Endverbraucher in einem globalen Handelsnetzwerk miteinander verbindet.

Mit unseren flexiblen, integrierten und vollständig gemanagten Servicelösungen

können sich Kunden jeder Größe problemlos mit jedem Handelspartner verbinden,

zusammenarbeiten und dabei die beruhigende Sicherheit einer bewährten Service-

Plattform genießen, die zuverlässig hunderte Millionen von Transaktionen pro

Jahr abwickelt, ohne dass eine Interaktion des Kunden erforderlich ist.

Von der Fabrik bis zum Lager, vom Distributor bis zum Ladenlokal - mit dem

umfassendsten Handelsnetzwerk der Welt erreichen Sie ein neues Niveau an

Geschäftskonnektivität und -leistung.

TrueCommerce: Connect. Integrate. Accelerate.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.truecommerce.com.

Medienkontakt

Yegor Kuznetsov, TrueCommerce

+1 703-209-0167

yegor.kuznetsov@truecommerce.com

