GNW-News: TeraRecon startet Vertriebspartnerschaft mit EnvoyAI zwecks Weiterverkauf von mehr als 35 Algorithmen über EnvoyAI Exchange, wobei zunächst die von der FDA freigegebenen Imbio- und icometrix-Lösung...

CHICAGO, ILLINOIS TeraRecon (www.terarecon.com), ein Lösungsanbieter für

erweiterte Visualisierung, gab heute die Vertriebspartnerschaft mit EnvoyAI

bekannt, bei der es um den Verkauf und die Vermarktung der EnvoyAI-Plattform

geht. Die Plattform beinhaltet den inhaltreichsten Marktplatz für künstliche

Intelligenz, als EnvoyAI Exchange bezeichnet, sowie eine raffinierte Suite von

marktreifen AI-fähigen Technologien, die darauf ausgerichtet sind, einen

breiteren Zugang und die klinische Nutzung von Algorithmen der medizinischen

Bildgebung in vielbeschäftigten Radiologiepraxen zu fördern. Als

Vertriebspartner wird TeraRecon einen sofortigen Zugang zu der Plattform bieten,

die mehr als 35 Algorithmen beinhaltet, und es wird seine anfänglichen

Verkaufsbemühungen auf zwei von der FDA freigegebene Algorithmen von Imbio und

icometrix sowie auf einen freigegebenen Algorithmus aus eigenem Haus

konzentrieren.

* Imbio bietet Berichterstattung zur Lungendichte für COPD-Analysen mit Brust-

CT-Scans. Die Software von Imbio, CT Lung Density Analysis(TM), bietet

reproduzierbare CT-Werte für das Lungengewebe, was für die Bereitstellung

einer quantitativen Unterstützung der Diagnose und der Nachuntersuchungen

sehr wichtig ist.

* icometrix bietet icobrain, ein von der FDA freigegebenes Werkzeug für das

Gehirn-MRT, das zur automatischen Etikettierung, Visualisierung und

volumetrischen Quantifizierung von segmentierbaren Gehirnstrukturen aus

einem Set von MR-Bildern vorgesehen ist. Die Software ist dazu gedacht, den

zurzeit manuellen Prozess der Identifizierung, Etikettierung und

Quantifizierung der Volumina von segmentierbaren Gehirnstrukturen zu

automatisieren, die auf MR-Bildern identifiziert werden.

* TeraRecon bietet die iNtuition Time Density Analysis für CT zur

Unterstützung des Arbeitsablaufs bei der Ersteinschätzung von

Schlaganfällen, wobei anhand von zeitlich aufgelösten, dünnscheibigen CT-

Scans des Kopfes mit einem Kontrastmittel kolorierte parametrische

Landkarten des Gehirns erstellt werden. Das umfasst die Landkartentypen CBF,

CBV, MTT, TTP, TOT und RT.

Auf der RSNA17 zeigt TeraRecon die EnvoyAI-Maschinen, die drei neue und

kraftvolle EnvoyAI-Arbeitsflussintegrationen nutzen, durch die Algorithmen, die

auf der EnvoyAI Exchange publiziert werden, für Kunden und Interessenten sofort

nach ihrer Freigabe im Frühling 2018 zugänglich werden. Der direkteste Weg zum

Erleben dieser AI-Algorithmen, die man auch als "Maschinen" bezeichnet, ist die

Einrichtung eines kostenlosen Kontos auf der Website von EnvoyAI

unter https://portal.envoyai.com/. Ausgewählte Maschinen werden auf der RSNA17

demonstriert, wie sie innerhalb von iNtuition, System zur erweiterten

Visualisierung und Flaggschiffprodukt von TeraRecon, laufen und sich in den

nativen Arbeitsfluss jedes beliebigen PACS-Systems einfügen. EnvoyAI unterstützt

die AI-Bildverarbeitung über die Cloud oder durch Nutzung einer On-Site-

Implementierung. Besonders interessant ist, dass man aus dem Inneren des ersten

AI-Ergebnisbeobachters der Welt, den TeraRecon als "Northstar" eingeführt hat,

mit über 35 verschiedenen EnvoyAI-Maschinen interagieren kann.

Jeff Sorenson, Präsident und CEO von TeraRecon, sagte: "Die automatisierten

Ergebnisausgaben von Imbio und icometrix erhöhen den Pflegestandard, ohne den

Radiologen mehr Arbeit aufzubürden. Die kombinierten Arbeitsflüsse von TeraRecon

und EnvoyAI liefern diese Ergebnisse auf schnelle, flexible und erweiterbare

Weise und ermöglichen es unseren Kunden, AI auf einfache Weise in ihr

medizinisches Bildgebungsunternehmen einzuführen."

Besuchen Sie TeraRecon auf der RSNA17 in Chicago, Illinois, Stand Nr. 1332.

Über TeraRecon ( www.terarecon.com ) TeraRecon ist ein führendes Unternehmen in

den Bereichen erweiterte Visualisierung, Bildbetrachtung und Nachbearbeitung.

Unser Flaggschiffprodukt, iNtuition, wird vom führenden unabhängigen

Technologieanalytiker der Branche als die Nummer Eins in der Kategorie der

erweiterten Visualisierung eingestuft. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die

erweiterte Visualisierung neu zu definieren, indem wir künstliche Intelligenz

einsetzen, und den Arbeitsfluss in der Radiologie durch effizienzsteigernde

Automatisierungsfunktionen zu verbessern.

Über EnvoyAI ( www.envoyai.com ) EnvoyAI bietet eine Entwicklerplattform,

Integrationen und eine API-Schnittstelle für Algorithmenentwickler,

Technologiepartner und Endnutzer. EnvoyAI ermöglicht einen kostengünstigen

Vertrieb und die Einführung von Trainingsalgorithmen zum maschinellen Lernen in

Krankenhäuser über eine lieferantenneutrale Vertriebsplattform. Die Plattform

gewährt Nutzern an jedem beliebigen Ort den Zugang zu cloudbasierten

Algorithmen, ohne dass sie Zugang zum Algorithmencode oder zu Trainingsdaten

benötigen, um geschützte Gesundheitsdaten (PHI-Daten) und das geistige Eigentum

des Entwicklers zu schützen. EnvoyAI unterstützt Forschungsinstitute und junge

AI-Unternehmen bei Prozessen der Übersetzung und Kommerzialisierung, angefangen

bei der schnellen Bereitstellung über skalierbare, sichere, cloudbasierte

Infrastruktur mit der Fähigkeit, örtliche Komponenten einzufügen, um auch die

On-Site-Bereitstellung zu erleichtern. EnvoyAI arbeitet auch mit

Vertriebspartnern daran, die Algorithmen auf der Plattform einer sehr großen

Anzahl von Krankenhäusern und letztendlich Ärzten verfügbar zu machen.

Presseanfragen: USA: 1-650-372-1100 | info@terarecon.com

